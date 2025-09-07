Новини
Денков: Много години Пеевски и Борисов правят всичко възможно да няма политически независими разследващи органи

7 Септември, 2025 14:50

Ще е изключителна глупост, ако до месец-два опозицията представи кандидата си за президент, предупреди акад. Денков

Денков: Много години Пеевски и Борисов правят всичко възможно да няма политически независими разследващи органи - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова

При нови парламентарни избори резултатът ще се промени, ако отидат повече хора да гласуват. Разбра се, че ще има нови резултати, "можачите" няма да оправят България. Мантрата "нищо няма да се промени след нови избори" е да се обезсърчат хората. Ако те отидат да гласуват, ще има промени", каза в интервю пред БНР съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

И предупреди, че "ще е изключителна глупост, ако до месец-два опозицията представи кандидата си за президент":

"Това, което трябва да продължим, е да обсъждаме как ще излъчим този кандидат – има различни варианти. Той трябва да се появи и в подходящ момент, а това е след доста месеци."

Категоричен е, че с ГЕРБ и Борисов няма да бъдат заедно, защото:

"С ГЕРБ и поведението на Борисов няма нищо общо да правим заедно. Борисов имаше шанс да скъса с Пеевски, а сега работи за собственото си оцеляване."

"В цялата държава ври и кипи, това че не се вижда на протестите е, защото беше август. А ври и кипи, защото хората видяха, че "можачите" могат само 3 неща. Първото е да правят схеми, за да откраднат парите, второто е да назначат хора, за да прикриват схемите, това става и в регулаторите, и в правосъдната система. И трето - непрекъснато да лъжат, за да прикрият първите две неща. Толкова много случки илюстрират това, което казвам, че няма как с лъжи да бъде скрито", обясни ситуацията съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ.

Денков разказа, че пътува много из страната и "там бизнесът е стресиран и ужасен, от това, което се задава, от това, че всеки може да бъде натиснат, след като им беше направено показно с няколко политици":

"Хората разбират какво се случва, но друг е въпросът, че в средата на лятото е по-трудно да събереш хора. Но трябваше да се види каква енергия имаше на протестите."

Според него "много пъти през последните 2 месеца не се спазва законът", трябвало прокуратурата веднага да изпрати мярката за неотклонение към съда. А в единия случай е задържана 2 седмици, за другия седмица.

"В нарушение на закона е да се гледа мярката на Коцев в София", даде за пример той.

"Отговорността за спазване на закона носи държавата. Виждаме избирателно правосъдие, чадъри над хора от властта и над контрабандистите, които се предупреждават да избягат – фабриката в Пловдив, или пък ги пускат веднага, след като ги задържат, въпреки че са легендарни имена от 20-те години в контрабандата. А се задържат невинни хора да дадат показания", каза още бившият премиер.

За КПК той е категоричен, че няма как да е политическа независима антикорупционна комисия:

"Всеки закон, ако се сложат хора, които не го спазват, няма как да вините тези, които са направили закона, а тези които са сложили тези лица. А тези хора са Борисов и Пеевски."

Акад. Денков коментира, че от ПП-ДБ са предложили топексперти за регулатори и комисии, но щом се направила номинационна комисия за КПК, значи "мачът е свирен":

"Проблемът е, че много години Пеевски и Борисов правят всичко възможно да няма политически независими разследващи органи. Това е проблемът на Българя и този проблем е "можачите" какво могат да правят - да крадат пари и да прикриват своята схема."

Той отрича грешки на ПП-ДБ да са "изчистения образ на Пеевски", както и промяната на Конституцията, конкретно "домовата книга" за избор на премиер.

"Ясно да кажем, направихме грешки, но не са това. Грешката да се отнеме от самозабравила се президентска институция, да прави каквото си иска чрез служебни кабинети, не е грешка. Говорихме много и за "Боташ", оправда се акад. Николай Денков.

И потвърди, че ПП-ДБ имат фиксация не само върху Делян Пеевски, а върху всеки, който не спазва правилата:

"Пеевски, поради характеровите си особености, най-мекия израз използвам, но има медицински израз за поведението му, демонстрира, че няма да спазва правилата. И той не ги спазва. Затова фиксацията на всички ще е върху него. Когато не се уважават институциите причината е в хора като Пеевски. Институциите непрекъснато лъжат хората – МВР в Русе, колко лъжи бяха изречени, а за самолета на Урсула фон дер Лайен, имаше противоречиви мнения."

За вота на недоверие Денков каза, че са имали разговори с МЕЧ и е съгласуван текстът.

"Вече има първа версия и трябва да се обработи. Който е готов да подкрепи, да ни подкрепя. Правителството дали ще падне? Не е въпрос към нас", каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 2 Отговор
    а кильрчо га ше го рвзследват за убийство и фалшиви документи

    15:04 07.09.2025

  • 2 Промяна

    5 3 Отговор
    ЕЙ ГНУС ЗАБРАВИ КАК ТЕ ИЗХВЪРЛИХА ХОРАТА ОТ ОНОВА СЕЛО КОГОТО ГОРЕЩЕ ГНУС СИ САБОТЬОР СИ БЕЗЛИЧЕН СИ И ТОВА НЕЩО БЕШЕ БЪЛГАРСКИ МИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ШАРЛАТАНСКИ

    15:09 07.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Този го бих в подлеза на Партийния дом.

    15:10 07.09.2025

  • 4 Пустиняк

    7 0 Отговор
    Ники, се се каним да те питам и се не смогвам: "Ти обичаш ли да пътуваш?"

    15:10 07.09.2025

  • 5 Айде

    3 1 Отговор
    Виж ти! Умен човек и невинен! Казвах аз на баба ми да не прави сглобка с Борисов, ама тя не слуша! Затова няма да е повече партиен депутат! Ще изберем академика!

    15:12 07.09.2025

  • 6 Денков

    3 0 Отговор
    Гласувайте за нас, после в името на България да направим нова "Сглобка" !

    15:13 07.09.2025

  • 7 Ноооооо

    2 1 Отговор
    Всяко начало има край !

    15:14 07.09.2025

  • 8 Майора

    4 0 Отговор
    Денков , ти първи наруши закона и стана незаконно академик! А какво да кажем за вашата Партия на кешаи пудела с пачките , спечелила чрез ала бала с машините изборитеи искаща овладяване на службите и цялата власт в страната? Стова че тотално се провалихте и заради корупция просто Кироподаде оставка! Стига лъжи Денков , за нищо не ставате!

    15:17 07.09.2025

  • 9 Ехооо

    0 0 Отговор
    Удобно ли е? Кацам до час..

    15:19 07.09.2025

  • 10 НАЙ ВЕЧЕ ОТ АКЪЛА СИ.

    0 0 Отговор
    СТИГА С ТЕЗИ НЕЗАВИСИМИ ОРГАНИ БЕЕЕ! КОЙ В ТОЗИ ЖИВОТ Е НЕЗАВИСИМ ОТ КАКВО И ОТ КОГО? ЗАВИСИМ СИ ОТ ПАРТИЯТА КОЯТО ТЕ ПОСОЧИ И ИЗДИГНЕ, ОТ НАЧАЛНИЦИТЕ СИ, ОТ ЖЕНА СИ, КОЛЕГИТЕ, ПРИЯТЕЛИТЕ, РОДНИНИТЕ, ОТ ПАРИТЕ, ОТ ЗДРАВЕТО СИ, ОТ ГОДИНИТЕ СИ, ОТ ХИЛЯДИ НЕЩА...ЗАВИСИМ СИ ОТ РЕШЕТНИКОВ, ОТ МИТРОФАНОВА, ХЕРО МУСТАФА... ВИЖ ОТ ОТ НИНОВА, РИСТЬО, ВОЛЕН, БАРЕКОВ, КУНЕВА И ДР. - ВЕЧЕ НЕ.

    15:20 07.09.2025

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор
    Ехее,тая кvрешка жив ли е още

    15:20 07.09.2025

  • 12 Мдаа

    0 0 Отговор
    Мъртви души в комбинация с манипулация и купени гласове може да променят вота изоснови.

    15:22 07.09.2025

  • 13 У йо

    0 0 Отговор
    Академика по верото

    15:22 07.09.2025

