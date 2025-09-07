Денков: Много години Пеевски и Борисов правят всичко възможно да няма политически независими разследващи органи

При нови парламентарни избори резултатът ще се промени, ако отидат повече хора да гласуват. Разбра се, че ще има нови резултати, "можачите" няма да оправят България. Мантрата "нищо няма да се промени след нови избори" е да се обезсърчат хората. Ако те отидат да гласуват, ще има промени", каза в интервю пред БНР съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

И предупреди, че "ще е изключителна глупост, ако до месец-два опозицията представи кандидата си за президент":

"Това, което трябва да продължим, е да обсъждаме как ще излъчим този кандидат – има различни варианти. Той трябва да се появи и в подходящ момент, а това е след доста месеци."

Категоричен е, че с ГЕРБ и Борисов няма да бъдат заедно, защото:

"С ГЕРБ и поведението на Борисов няма нищо общо да правим заедно. Борисов имаше шанс да скъса с Пеевски, а сега работи за собственото си оцеляване."

"В цялата държава ври и кипи, това че не се вижда на протестите е, защото беше август. А ври и кипи, защото хората видяха, че "можачите" могат само 3 неща. Първото е да правят схеми, за да откраднат парите, второто е да назначат хора, за да прикриват схемите, това става и в регулаторите, и в правосъдната система. И трето - непрекъснато да лъжат, за да прикрият първите две неща. Толкова много случки илюстрират това, което казвам, че няма как с лъжи да бъде скрито", обясни ситуацията съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ.

Денков разказа, че пътува много из страната и "там бизнесът е стресиран и ужасен, от това, което се задава, от това, че всеки може да бъде натиснат, след като им беше направено показно с няколко политици":

"Хората разбират какво се случва, но друг е въпросът, че в средата на лятото е по-трудно да събереш хора. Но трябваше да се види каква енергия имаше на протестите."

Според него "много пъти през последните 2 месеца не се спазва законът", трябвало прокуратурата веднага да изпрати мярката за неотклонение към съда. А в единия случай е задържана 2 седмици, за другия седмица.

"В нарушение на закона е да се гледа мярката на Коцев в София", даде за пример той.

"Отговорността за спазване на закона носи държавата. Виждаме избирателно правосъдие, чадъри над хора от властта и над контрабандистите, които се предупреждават да избягат – фабриката в Пловдив, или пък ги пускат веднага, след като ги задържат, въпреки че са легендарни имена от 20-те години в контрабандата. А се задържат невинни хора да дадат показания", каза още бившият премиер.

За КПК той е категоричен, че няма как да е политическа независима антикорупционна комисия:

"Всеки закон, ако се сложат хора, които не го спазват, няма как да вините тези, които са направили закона, а тези които са сложили тези лица. А тези хора са Борисов и Пеевски."

Акад. Денков коментира, че от ПП-ДБ са предложили топексперти за регулатори и комисии, но щом се направила номинационна комисия за КПК, значи "мачът е свирен":

"Проблемът е, че много години Пеевски и Борисов правят всичко възможно да няма политически независими разследващи органи. Това е проблемът на Българя и този проблем е "можачите" какво могат да правят - да крадат пари и да прикриват своята схема."

Той отрича грешки на ПП-ДБ да са "изчистения образ на Пеевски", както и промяната на Конституцията, конкретно "домовата книга" за избор на премиер.

"Ясно да кажем, направихме грешки, но не са това. Грешката да се отнеме от самозабравила се президентска институция, да прави каквото си иска чрез служебни кабинети, не е грешка. Говорихме много и за "Боташ", оправда се акад. Николай Денков.

И потвърди, че ПП-ДБ имат фиксация не само върху Делян Пеевски, а върху всеки, който не спазва правилата:

"Пеевски, поради характеровите си особености, най-мекия израз използвам, но има медицински израз за поведението му, демонстрира, че няма да спазва правилата. И той не ги спазва. Затова фиксацията на всички ще е върху него. Когато не се уважават институциите причината е в хора като Пеевски. Институциите непрекъснато лъжат хората – МВР в Русе, колко лъжи бяха изречени, а за самолета на Урсула фон дер Лайен, имаше противоречиви мнения."

За вота на недоверие Денков каза, че са имали разговори с МЕЧ и е съгласуван текстът.

"Вече има първа версия и трябва да се обработи. Който е готов да подкрепи, да ни подкрепя. Правителството дали ще падне? Не е въпрос към нас", каза той.