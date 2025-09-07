Ивайло Мирчев: Борисов може да подкрепи вота на недоверие и тогава няма да се качи на руското влакче

"Дали петият вот на недоверие ще бъде успешен зависи от Делян Пеевски. Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие. Работата ни като опозиция е да покажем какво представлява управлението и каква е опасността, ако продължи да съществува.". Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред Нова телевизия, цитиран от news.bg.
Според него и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може да подкрепи петия вот на недоверие срещу кабинета с аргумент, че много пъти го е критикувал. Ивайло Мирчев отрече ПП-ДБ да се качват на руското влакче, след като разчитат на гласовете на "Величие", МЕЧ, АПС и "Възраждане" за вота. "И Бойко Борисов може да прочете аргументите ни за вот на недоверие, да го подкрепи и тогава няма да се качи на руското влакче", коментира съпредседателят на "Да, България".
"България може да е в Шенген, в ЕС, в Еврозоната, но двама шишковци - Борисов и Пеевски, ще завладеят държавата", предупреди народният представител.
Ивайло Мирчев също настоя вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров да подаде сам оставка или министър-председателят Росен Желязков да му я поиска. "България не може да се среща с Урсула фон дер Лайен, а в този момент Зафиров да ходи на парад със севернокорейския лидер. Това е безумие", оцени Мирчев случая с присъствието на Зафиров на военния парад в Пекин.
За идеята за общ кандидат на ПП-ДБ с ГЕРБ-СДС за президентските избори, Мирчев посочи:" Ако Борисов направи завой и обясни, че Пеевски е основният проводник на завладяната държава и е готов да се раздели с него, тогава сме съгласни той да подкрепи нашия кандидат за президент.".
Той коментира и случая с пребития шеф на полицията в Русе. Колкото повече време минава по случая, толкова повече възникват. Направена ли е кръвна проба на полицая, кой е бил агресорът в спречкването? Нека да видим какво се е случило, защото ми е трудно да повярвам, че двуметров мъж може да бъде насилен от осмокласник, усъмни се Ивайло Мирчев. Той настоя МВР министърът Даниел Митов да каже какво се е случило точно с директора на ОДМВР в Русе.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #8
18:14 07.09.2025
2 Дупничанин
Коментиран от #6
18:14 07.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Един
Този е в най-добрия за не го случай за психиатрична клиника, в най-добрия за нас в затвора.!!!
18:15 07.09.2025
5 кирчо
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":на тоА и Фройд не може да му помогне!
18:16 07.09.2025
6 Един
До коментар #2 от "Дупничанин":Колега... един от основните проблеми е, че си вЕрва!
То с всяко обсесивно-компулсивно разстройство е така - в един момент започваш да вярваш на всички глупости, които се въртят в празната ти глава...
18:17 07.09.2025
7 Червената шапчица
18:18 07.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цецо
18:25 07.09.2025
11 Отто
18:25 07.09.2025
12 ГЕРБ
18:26 07.09.2025
13 Абе ,
18:26 07.09.2025
14 Жомар
18:32 07.09.2025
15 Курдо Коленков
18:38 07.09.2025
16 Мирча
18:38 07.09.2025
17 Чихуйяхуя
18:38 07.09.2025
18 Ироничен
18:40 07.09.2025