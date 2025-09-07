Новини
Ивайло Мирчев: Борисов може да подкрепи вота на недоверие и тогава няма да се качи на руското влакче

Ивайло Мирчев: Борисов може да подкрепи вота на недоверие и тогава няма да се качи на руското влакче

7 Септември, 2025 18:11

"България може да е в Шенген, в ЕС, в Еврозоната, но двама шишковци - Борисов и Пеевски, ще завладеят държавата", предупреди народният представител.

Ивайло Мирчев: Борисов може да подкрепи вота на недоверие и тогава няма да се качи на руското влакче - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Дали петият вот на недоверие ще бъде успешен зависи от Делян Пеевски. Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие. Работата ни като опозиция е да покажем какво представлява управлението и каква е опасността, ако продължи да съществува.". Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред Нова телевизия, цитиран от news.bg.

Според него и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може да подкрепи петия вот на недоверие срещу кабинета с аргумент, че много пъти го е критикувал. Ивайло Мирчев отрече ПП-ДБ да се качват на руското влакче, след като разчитат на гласовете на "Величие", МЕЧ, АПС и "Възраждане" за вота. "И Бойко Борисов може да прочете аргументите ни за вот на недоверие, да го подкрепи и тогава няма да се качи на руското влакче", коментира съпредседателят на "Да, България".

"България може да е в Шенген, в ЕС, в Еврозоната, но двама шишковци - Борисов и Пеевски, ще завладеят държавата", предупреди народният представител.

Ивайло Мирчев също настоя вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров да подаде сам оставка или министър-председателят Росен Желязков да му я поиска. "България не може да се среща с Урсула фон дер Лайен, а в този момент Зафиров да ходи на парад със севернокорейския лидер. Това е безумие", оцени Мирчев случая с присъствието на Зафиров на военния парад в Пекин.

За идеята за общ кандидат на ПП-ДБ с ГЕРБ-СДС за президентските избори, Мирчев посочи:" Ако Борисов направи завой и обясни, че Пеевски е основният проводник на завладяната държава и е готов да се раздели с него, тогава сме съгласни той да подкрепи нашия кандидат за президент.".

Той коментира и случая с пребития шеф на полицията в Русе. Колкото повече време минава по случая, толкова повече възникват. Направена ли е кръвна проба на полицая, кой е бил агресорът в спречкването? Нека да видим какво се е случило, защото ми е трудно да повярвам, че двуметров мъж може да бъде насилен от осмокласник, усъмни се Ивайло Мирчев. Той настоя МВР министърът Даниел Митов да каже какво се е случило точно с директора на ОДМВР в Русе.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Данко Харсъзина

    19 3 Отговор
    Мирча Кришан все повече изплисква легена. Скоро и доктор Гълъбова не мож му помогна.

    Коментиран от #5, #8

    18:14 07.09.2025

  • 2 Дупничанин

    14 3 Отговор
    Не вервам да си верваш кво си казал.

    Коментиран от #6

    18:14 07.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    13 2 Отговор
    Един долен комунист, отгледан с ежедневно словославие на партията, строя и братска Русия - днес сложил една боя и е пръврусофоб!

    Този е в най-добрия за не го случай за психиатрична клиника, в най-добрия за нас в затвора.!!!

    18:15 07.09.2025

  • 5 кирчо

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    на тоА и Фройд не може да му помогне!

    18:16 07.09.2025

  • 6 Един

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дупничанин":

    Колега... един от основните проблеми е, че си вЕрва!
    То с всяко обсесивно-компулсивно разстройство е така - в един момент започваш да вярваш на всички глупости, които се въртят в празната ти глава...

    18:17 07.09.2025

  • 7 Червената шапчица

    7 6 Отговор
    Денков призна: Фиксацията ни е върху Пеевски... Фиксацията трябва да ви е върху Борисов и ГЕРБ, бе Денкофф... Пеевски не ви е виновен, че всички от ППДБ сте глупави дебили... Правителството е на Боко Тиквата и лакеите от бсп и итн....

    18:18 07.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цецо

    5 3 Отговор
    Мани тоа бойко, по-нефелен е и от веско маринов.

    18:25 07.09.2025

  • 11 Отто

    5 0 Отговор
    Защо не го съдят, шишковци, прасета, обиди, това говори за много ниска култура

    18:25 07.09.2025

  • 12 ГЕРБ

    1 2 Отговор
    Пълен идиот руски боклук

    18:26 07.09.2025

  • 13 Абе ,

    1 2 Отговор
    стига със спекулации и опити за манипулации ! Всички , или голяма част от "политиците" , все гадаят и умуват , никога план или нещо конкретно ! Тъпни !

    18:26 07.09.2025

  • 14 Жомар

    3 2 Отговор
    Ако Борисов, ако Пеевски!.... Нещастник

    18:32 07.09.2025

  • 15 Курдо Коленков

    1 0 Отговор
    Невероятни глупости изречени от нискочел индивид.

    18:38 07.09.2025

  • 16 Мирча

    0 0 Отговор
    Краставицата има 98 процент вода....

    18:38 07.09.2025

  • 17 Чихуйяхуя

    1 0 Отговор
    Видяхме Стела Банкова, Паскали, маскали, защо мислиш, че ще влезнеш в парламента, при предсрочни избори?

    18:38 07.09.2025

  • 18 Ироничен

    0 0 Отговор
    Хапчетата за отслабване удрят и в главата....

    18:40 07.09.2025

