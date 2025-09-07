Ивайло Мирчев: Борисов може да подкрепи вота на недоверие и тогава няма да се качи на руското влакче

"Дали петият вот на недоверие ще бъде успешен зависи от Делян Пеевски. Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие. Работата ни като опозиция е да покажем какво представлява управлението и каква е опасността, ако продължи да съществува.". Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред Нова телевизия, цитиран от news.bg.

Според него и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов може да подкрепи петия вот на недоверие срещу кабинета с аргумент, че много пъти го е критикувал. Ивайло Мирчев отрече ПП-ДБ да се качват на руското влакче, след като разчитат на гласовете на "Величие", МЕЧ, АПС и "Възраждане" за вота. "И Бойко Борисов може да прочете аргументите ни за вот на недоверие, да го подкрепи и тогава няма да се качи на руското влакче", коментира съпредседателят на "Да, България".

"България може да е в Шенген, в ЕС, в Еврозоната, но двама шишковци - Борисов и Пеевски, ще завладеят държавата", предупреди народният представител.

Ивайло Мирчев също настоя вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров да подаде сам оставка или министър-председателят Росен Желязков да му я поиска. "България не може да се среща с Урсула фон дер Лайен, а в този момент Зафиров да ходи на парад със севернокорейския лидер. Това е безумие", оцени Мирчев случая с присъствието на Зафиров на военния парад в Пекин.

За идеята за общ кандидат на ПП-ДБ с ГЕРБ-СДС за президентските избори, Мирчев посочи:" Ако Борисов направи завой и обясни, че Пеевски е основният проводник на завладяната държава и е готов да се раздели с него, тогава сме съгласни той да подкрепи нашия кандидат за президент.".

Той коментира и случая с пребития шеф на полицията в Русе. Колкото повече време минава по случая, толкова повече възникват. Направена ли е кръвна проба на полицая, кой е бил агресорът в спречкването? Нека да видим какво се е случило, защото ми е трудно да повярвам, че двуметров мъж може да бъде насилен от осмокласник, усъмни се Ивайло Мирчев. Той настоя МВР министърът Даниел Митов да каже какво се е случило точно с директора на ОДМВР в Русе.