Дора Янкова: Искането на ПП-ДБ за оставка на Атанас Зафиров е стремеж те да си решат вътрешнопартийни въпроси

На парада на Си Дзинпин в Китай присъства българска делегация, водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров. В нея беше и Дора Янкова, заместник-министър на регионалното развитие, но поканена в качеството си на председател на жените социалистки.

В предаването „120 минути“ по bTV Янкова обясни, че са присъствали в качеството си на партийна делегация, а поканата е дошла към Българската социалистическа партия лично от президента на Китай, който е и председател на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин.

„Тази покана аз я разчитам като уважение към България и към социалистическата идея в България. Поканата беше навременна, ние взехме решение на изпълнителното бюро, че делегация ще отиде. В моето качество като председател на обединението на жените социалистки съм благодарна на председателя, че ме покани да бъда част от тази делегация. Аз си мисля, че след като сме поискали отпуска, би трябвало да се знае, че ние отиваме някъде. Това, че той е поканил и други да присъстват, той е домакинът и ние не определяме правилата на този парад“, каза тя.

Попитана дали българската делегация е разменила думи с Лукашенко, Ким Чен Ун и Путин, които също присъстваха на събитието, тя отговори:

„Нашата покана, пак казвам, беше от председателя на Китайската комунистическа партия. След това по време на приема нашият председател има един дълъг разговор с него, има възможност да стои на масата с тях – да. Но аз мисля, че той не е отишъл там да търси тези контакти с тези личности. На официалната маса бяха официалните ръководители на делегациите, които бяха поканени. На нашата маса като делегация стоеше представителят на Япония и беше доста интересно“, разказа Дора Янкова.

Не мисля, че тук трябва да се търси някаква интрига. Едно междупартийно сътрудничество, което според мен ще бъде в интерес на българския народ, добави тя.

Янкова определи искането на ПП-ДБ за оставка на Атанас Зафиров като вицепремиер като „стремеж те да си решат вътрешнопартийни въпроси“. „Знам много хора, които работят, търгуват с Китай и позиционират себе си в китайски икономически групи, така че аз го намирам, че в началото на политическия сезон те искат да си решат вътрешнопартийни въпроси“, добави тя.

Попитана дали, ако БСП получи покана от Русия да присъства на някое тяхно честване, би изпратила своя делегация, Дора Янкова отговори: „Ние сме колективна партия и ако получим такава покана, ще я обсъждаме заедно, а решението ще го съобщим“.