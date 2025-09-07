Новини
България »
Всички градове »
Даниел Митов: Румен Радев е разединител. Президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер

Даниел Митов: Румен Радев е разединител. Президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер

7 Септември, 2025 19:51 511 34

  • даниел митов-
  • румен радев-
  • разединител-
  • президент-
  • опозиционен лидер

„Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват”, каза вътрешният министър за побоя над МВР- шефа в Русе

Даниел Митов: Румен Радев е разединител. Президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В студиото на Нова телевизия вътрешният министър Даниел Митов коментира важни теми като побоя на шефа на полицията в Русе, търговците на дрога в ромската махала в Ботевград, "Наглите".

Тепърва предстои медицинската експертиза да посочи дали починалият 30-годишен мъж в Ботевград е имал в кръвта си наркотици, не можем да отговорим категорично дали става въпрос за смърт с предозиране, каза министърът.

Митов обясни, че в момента в района тече специализирана полицейска операция. Има задържани 33 души, над 600 са проверени.

„Не знаем дали в района става дума за разпространение на фентанил – така се говори, но това трябва да бъде установено”, обясни той.

По негови думи срещу т.нар. Поро има досъдебни производства и предприети мерки, които са в съответната фаза.

„Не знам дали той е в неизвестност”, поясни Митов.

Вътрешният министър отговори на обвиненията, че полицията не прави нищо с думите, като посочи, че е необходимо време, за да се съберат доказателства.

„Наглите”

По темата за изчезването на трима от бандата на „Наглите” той каза, че разследването е в активна фаза. „Работи се по всички версии, имаме данни, но не е редно да ги споделяме”, допълни той.

Побоят над шефа на МВР- Русе

Митов каза, че се появяват защитни версии по отношение на четиримата младежи, нападнали директора на ОД на МВР- Русе Николай Кожухаров. Той предположи, че това е дело на защитата на задържаните. По негови думи решението на съда те да останат за постоянно в ареста е достатъчно показателно.

„Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват”, каза Митов.

По негови думи побоя над Кожухаров е посегателство срещу държавата.

Мястото на Румен Радев в политиката

Митов определи президента Румен Радев като разединител. Той каза още, че е жалко, че дори по време на тържествата по случай Съединението на Княжество България и Източна Румелия, Радев си позволява да говори по подобен начин, разцепвайки нацията. И допълни, че президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер.

Митов допълни, че правителството не желае да води институционална война.

Вот на недоверие

Силовият министър посочи, че всеки един вот на недоверие може да е фатален за кабинета, тъй като става дума за правителство на малцинството.

„Ние обаче имаме една задача – да поставим ясни и прозрачни цели. Оттам нататък, който иска да ни подкрепи – да го направи”, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учуден

    21 1 Отговор
    Тази още ли не си е подала оставката!?

    19:59 07.09.2025

  • 2 Айзомби

    18 3 Отговор
    Къдрава сю , къде е експертизата на бития полицай , дали е имал алкохол или дрога в кръвта ?Или пак са забравили да му направят, защото току виж е богопомазан , НАЛИ е началник в МВР?

    19:59 07.09.2025

  • 3 Красимир Петров

    20 3 Отговор
    Всички вие 240 бо,к.лу,ка сте за затвора.Радев не ви е виновен за нищо .

    20:00 07.09.2025

  • 4 Къдравата Сю

    18 2 Отговор
    КОЙ си ти, за да казваш на какво има право президента и на какво не? Ти си марионетката на феномена Дебелян и на толупа. Нищо повече.

    20:00 07.09.2025

  • 5 Русенец

    12 2 Отговор
    Да видим след още 2 дни какво ще каже по слчая с директора на полицията в Русе? По добре ще е да замълчи!

    20:00 07.09.2025

  • 6 Съдията

    15 2 Отговор
    Къдравата Сю, цветарката от партия на партия, тръгнала да обсъжда последователната политика на Радев. Все едно въшката да търси сметка на човека за цвета на косата му. Толкова са жалки ГРОБ-аджиите, че не е смешно, а ми се повдига.😂

    20:00 07.09.2025

  • 7 бою циганина

    12 1 Отговор
    ние пък с шеф шиши източихме язовирите направихме парички от ток и подарихме водата на турця и гърця

    20:00 07.09.2025

  • 8 Митюо

    10 2 Отговор
    Колко препил беше на рдвр началника и къде е пийкал в сикаджийски кръчми ле?

    20:01 07.09.2025

  • 9 хихи

    5 1 Отговор
    амбряжчо дядовото не се впрягай той се шегува

    20:01 07.09.2025

  • 10 фАНТОМасс

    9 1 Отговор
    Думите на къдравия са КОМПЛИМЕНТ за Радев !
    А омразата му към ПРЕЗИДЕНТА е съвсем разбираема. , защото Радев не им е подчинен и пионка , каквато беше смешника Плевнелиев !

    20:03 07.09.2025

  • 11 ООрана държава

    10 0 Отговор
    Президента е разединител а ти си просто един съединител (уточнявам- съединител е долния ляв педал)

    20:03 07.09.2025

  • 12 Пилотът Гошу

    6 3 Отговор
    Стига с тоя разединител... Всеки има право да вземе отношение и да си каже мнението. Нали свобода на словото имало...
    Кой се е легитимирал? Пияндурникът? Викал е "ти найш ли кой съм аз уе"? Щом не е с униформа с какво ще се легитимира? Кой ще повярва на пиян по тениска и златна верига? Аре намали малко с подчинението... Всички трябвало да козируват, щото някво пиянде посред нощ размахвало нещо си, ако въобще е показал каквото и да било... Митов да ги дрънка тея другаде. Това не е униформен полицай на работа, че да съм пърчи толкова, това е пияна мутра посред нощ...
    Трябвало всички да се подчиняват... Все едно те плащат на народа, а не обратното. ВИЕ трябва да се подчинявате! На закона! Безусловно! Вие го газите ежедневно, другите трябвало да го спазват... Аре у леву...

    20:03 07.09.2025

  • 13 Майк Алън Патън

    7 1 Отговор
    То пък щото тулупо Бойко е голЕм обединител !
    Всъщност обединен е ........с магнитния Делян !

    Коментиран от #21

    20:04 07.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 сидероДРОМОС

    4 1 Отговор
    Къдравия слуга на Тиквата ли разви психозата , че самолета на Урсулата бил ОБЛЪЧЕН от руски радари ?

    20:05 07.09.2025

  • 16 Не отвличай

    6 1 Отговор
    внимание ! Кажи за русенския милиционер , за когото заряза всичко и отпраши към Русе ?

    20:06 07.09.2025

  • 17 Ганя Путинофила

    6 2 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    20:07 07.09.2025

  • 18 В В.П.

    2 3 Отговор
    Всъщност Радев е най големия обединител..СДС празноглавците не стават чеп за зеле ..Разориха България..

    20:07 07.09.2025

  • 19 Слано интервю,много лъжи

    3 0 Отговор
    Ако шефът се е бил легитимирал,едва ли младежите биха го били.Отделно е поръчано да не се пише в бюлетина.И изведнъж- бомба.Толкова лъжи скоро не бях чувал накуп.Крумова защо не пита за доматите и за Несебър.

    20:08 07.09.2025

  • 20 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 0 Отговор
    А на теб що ти бият милиционерите?🦧😎🥳🤣🤣🤣🤣👍

    20:09 07.09.2025

  • 21 37.51т

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Майк Алън Патън":

    Освен обединен е и обогатен като уран 133....

    20:09 07.09.2025

  • 22 Лопата Орешник

    6 1 Отговор
    Къдравата Сю отново неподготвена! Първо, не си избран, а назначен и ще уважаваш своя президент!!! Второ , не си наясно с правото ама грам! Трето, ако президентът нарушава някое право или правило, не лаеш по евтините сайтове, а ползваш законовите механизми за да го санкционираш! Ама не! В МВР на къдравата Сю не ползват правни механизми! Онзи ръб от Русе и той така! Вместо да ползва правовия ред, който трябва да брани, тръгва да се разправя сам и яде бой от 15 годишни деца! Ей такава е твойта работа , рунтав клошаринооо!

    20:10 07.09.2025

  • 23 тоя

    4 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе??

    20:10 07.09.2025

  • 24 мунчо в затвора!

    1 5 Отговор
    Най- отвратителното нещо у нас след 1989 - путинският агент мунчо.

    20:11 07.09.2025

  • 25 Иван Грозни

    5 0 Отговор
    Тоя много се насмъркал бе. Само като си вдигне полата и ще реши всички проблеви в МВР, а даже и в президенството. Нямам нищо против пед.р.....е ама защо ни управляват. Ей туй ни е кусура.

    20:12 07.09.2025

  • 26 Лумпен

    3 0 Отговор
    Смяна на всички полицай !
    Най голямата опг !
    Всички в кауша !
    Проби за алкохол и дрога и за тях !

    20:14 07.09.2025

  • 27 ха ха

    1 0 Отговор
    само с лъжи не става , по нагли сте от наглите

    20:15 07.09.2025

  • 28 Ддд

    1 0 Отговор
    И когато е "пиян на мотика" ли трябва да му се подчиняват? На г-н Митов, няма ли кой да му каже,че колкото повече коментира въпросният шеф, толкова повече потвърждава съмненията на хората, че нещо намирисва историята.

    20:16 07.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Петър

    1 0 Отговор
    Министър манипулатор. Какво стана с докладите на директорите за фалшивите нарко тестове. Или просто се измъквате оставяйки коректните водачи на терора на подопечните ви!?

    20:16 07.09.2025

  • 31 ГОСТ

    0 0 Отговор
    Това не е безобиден инцидент. Кожухаров се е легитимирал. Нека е ясно, че когато полицейски служител се легитимира и влезе в ситуация да спре противообществена проява, всички трябва да се подчиняват”, каза Митов ..........е тука става някакво противоречие е почти в полунощ и то цивилен казва или вади карта аз съм полицай но ако съседа му е постъпил по описания начин и разпрата е тръгнала заради него. как трябва да постъпи да се обади на 112 или да влиза в разпрата и то цивилен всеки може да изкара някакво удостоверение и да го размаха. май правилото в тая държава влиза в действие .силния на деня е безгрешен да му мисли слабия. ..а що се отнася за действията на президента избран на пряк вот от близо два милиона избиратели не като кукувицата дето скачаше от партия в партия и се криеше в листите им да му дава определения как се държал.

    20:16 07.09.2025

  • 32 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Долнопробно е разединителя дори да споменава думата "съединение". Но за индивид без чест може!

    20:16 07.09.2025

  • 33 Легитимира се

    0 0 Отговор
    И спира нарушителите. Съдистите изчезват и има версии. Да . Друг е взел коката. Друг е вързал охраната. Сега е ясно. А превишава ли права , ако рипне пред колата, трясне шамар. Жена му го дърпа. Нарушава ли . Как се откъсва бъбрек. Що за удър и диагноза. То и при ПТП има неразбираеми. Причини не се казват . А травма е като лошо библейско : изтичащ мозък, отделена глава, разцепен на две, свръх лошо .

    20:16 07.09.2025

  • 34 къдравата Сю

    0 0 Отговор
    къдравата Сю, къдравата Сю, къдравата Сю, лъже и прикрива мутра мафиот назначен зз главна кука на Русе, съшия е прикрил убиство на журналисти, но никоя мисирка не направи хронология на "постиженията" му и поне да спомене името на колежката си, за да не се забравя и разледва убийството й.

    20:17 07.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол