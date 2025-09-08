Премиерът Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора, което ще бъде днес и утре. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от БТА.
Министър-председателят Желязков ще се срещне министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на Черна гора - Яков Милатович.
Предвидено е днес да бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество. Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.
По повод отбелязването на Съединението, премиерът Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години.
Предвидено е също така Росен Желязков да изнесе публична лекция пред студентите в университета.
В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат с техните черногорски колеги.
На 3 септември правителството одобри подписването на Споразумение между правителствата на България и на Черна гора за научно и технологично сътрудничество. Документът дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите с акцент върху двустранни проекти, финансирани от двете страни, мобилността на учени и обмена на данни и информация за съвместни научни изследвания. Предвидено е съвместните дейности да се извършват под формата на координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна и технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
07:29 08.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да им
07:35 08.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Петър
- Ей сега ще те изядем!
А то им се примолило:
- Не ме яжте, обещавам да ви помагам, ще натирвам овцете към вас и ще ви науча на всичко, което знам от хората!
Помислили вълците, пуснали го. В продължение на две години то ловувало с тях, помагало им, учило ги как да се пазят от човека, показвало им различни места за лов.
Така дружбата им продължила, докато не настъпила гладна зима. Вълците озверяли и все пак го изяли. Погребали костите му и решили да сложат надгробна плоча. Обаче какво да напишат на нея? "От приятелите"? Че какви приятели му били, след като го изяли? "От враговете"? И така не става, не били врагове, а точно обратното. Мислили, мислили, и накрая написали: "От европейските партньори".
07:41 08.09.2025
8 Никой
У някоя фирма - ако не ти се разпише пътният лист - частният бизнес - ще летиш пеша.
Симпозиум.
07:46 08.09.2025
9 Турист
07:59 08.09.2025
10 Колко ли още
Не че от Костов не почна предателството с подписване МВФ договор зо една година да унищожим всички предприятия, за да внасяме второкачествените стоки на Запада.
Пълен провал и чудовищни политически решения, заедно с БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, ПП, ДБ и СДС.
Проклятието на България.
08:03 08.09.2025
11 патент
08:10 08.09.2025
12 Ний ша Ва упрайм
08:12 08.09.2025
13 джиляско
08:38 08.09.2025
14 Отпадък
08:43 08.09.2025
15 Моше Честния с "Чесна 208 В"
08:50 08.09.2025