Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора

8 Септември, 2025 08:15, обновена 8 Септември, 2025 07:23 547 15

  • росен желязков-
  • премиер-
  • черна гора

Премиерът ще се срещне министър-председателя Милойко Спаич, както и с президента Яков Милатович

Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора - 1
Снимка: МС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Премиерът Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора, което ще бъде днес и утре. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от БТА.

Министър-председателят Желязков ще се срещне министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на Черна гора - Яков Милатович.

Предвидено е днес да бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество. Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

По повод отбелязването на Съединението, премиерът Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години.

Предвидено е също така Росен Желязков да изнесе публична лекция пред студентите в университета.

В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат с техните черногорски колеги.

На 3 септември правителството одобри подписването на Споразумение между правителствата на България и на Черна гора за научно и технологично сътрудничество. Документът дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите с акцент върху двустранни проекти, финансирани от двете страни, мобилността на учени и обмена на данни и информация за съвместни научни изследвания. Предвидено е съвместните дейности да се извършват под формата на координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна и технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    16 1 Отговор
    още малко му остава да обикаля с народни пари

    07:29 08.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да им

    14 1 Отговор
    се похвали със семейния хотел !

    07:35 08.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петър

    14 1 Отговор
    Глутница вълци обкръжили едно куче и му казали:
    - Ей сега ще те изядем!
    А то им се примолило:
    - Не ме яжте, обещавам да ви помагам, ще натирвам овцете към вас и ще ви науча на всичко, което знам от хората!
    Помислили вълците, пуснали го. В продължение на две години то ловувало с тях, помагало им, учило ги как да се пазят от човека, показвало им различни места за лов.
    Така дружбата им продължила, докато не настъпила гладна зима. Вълците озверяли и все пак го изяли. Погребали костите му и решили да сложат надгробна плоча. Обаче какво да напишат на нея? "От приятелите"? Че какви приятели му били, след като го изяли? "От враговете"? И така не става, не били врагове, а точно обратното. Мислили, мислили, и накрая написали: "От европейските партньори".

    07:41 08.09.2025

  • 8 Никой

    13 1 Отговор
    Харчи държавни пари - пътувай.

    У някоя фирма - ако не ти се разпише пътният лист - частният бизнес - ще летиш пеша.

    Симпозиум.

    07:46 08.09.2025

  • 9 Турист

    12 0 Отговор
    🔞+ за Костинбродският фалшификатор.

    07:59 08.09.2025

  • 10 Колко ли още

    8 0 Отговор
    ще унищожава територията Еврогария? Това е чудовищно. После ще ги сменят полезните и диоти, които също ще обслужват чужди интереси. Сглобкаджията Василев е подписал по ПВУ децата ни задължително да ходят на занималня от 4 г. възраст, освен борса ток. Унищожаване български лЪв без референдум. Безумно печатане на пари, в нарушение правила Валутен Борд. Чудовищно повишаване такси банки с 200% за 5 години, от 2020 ERMII.. Мръсни производства в Сопот, не разбрахме обеднен уран ли ще произвежда Сопот, освен че 3 г. години ще му прибират печалбите, защото теглят заем от един милиард.. Чудовищна инфлация, дефицит, чудовищно повишаване на цени. Унищожаване на лЪв, кеш и Валутен Борд.
    Не че от Костов не почна предателството с подписване МВФ договор зо една година да унищожим всички предприятия, за да внасяме второкачествените стоки на Запада.
    Пълен провал и чудовищни политически решения, заедно с БКП, ИТН, ДПС, ГЕРБ, ПП, ДБ и СДС.
    Проклятието на България.

    08:03 08.09.2025

  • 11 патент

    10 0 Отговор
    От зелената гора право в Черната гора.Желязнооо!

    08:10 08.09.2025

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    айдиии и тоя кат Денков екскурзиянт де го сееш там не никне

    08:12 08.09.2025

  • 13 джиляско

    2 0 Отговор
    Ще кани гости черногорци У хотела с водопада!

    08:38 08.09.2025

  • 14 Отпадък

    2 0 Отговор
    Там си остани!

    08:43 08.09.2025

  • 15 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    2 0 Отговор
    РазБОЙКО МУТРИСов е пратил Росен да му нагледа имотите в Черна Гора дето се водят на името на брачеда РАДИ о черногореца РАНКО КЛАЧАР от гр.Улчини

    08:50 08.09.2025

