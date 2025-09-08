Премиерът Росен Желязков е на официално посещение в Черна гора, което ще бъде днес и утре. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от БТА.

Министър-председателят Желязков ще се срещне министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента на Черна гора - Яков Милатович.

Предвидено е днес да бъдат подписани два документа за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество. Министрите на транспорта на двете държави – Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество, с която изразяват желанието на страните за осигуряване на директна въздушна линия, която да свърже столиците София и Подгорица.

По повод отбелязването на Съединението, премиерът Желязков ще открие бюст-паметник на княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Една от най-големите заслуги на княза към българския народ е именно Съединението на Княжество България и Източна Румелия, от която бележита дата се навършват 140 години.

Предвидено е също така Росен Желязков да изнесе публична лекция пред студентите в университета.

В официалната делегацията са вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на туризма Мирослав Боршош и министърът на здравеопазването Силви Кирилов, които ще се срещнат с техните черногорски колеги.

На 3 септември правителството одобри подписването на Споразумение между правителствата на България и на Черна гора за научно и технологично сътрудничество. Документът дава нова перспектива за развитие на двустранното сътрудничество в науката, технологиите и иновациите с акцент върху двустранни проекти, финансирани от двете страни, мобилността на учени и обмена на данни и информация за съвместни научни изследвания. Предвидено е съвместните дейности да се извършват под формата на координирани програми и съвместни изследователски проекти; съвместни научни семинари, конференции и симпозиуми; размяна на научна и технологична информация и документация при обмена на учени, специалисти и изследователи, обмен или взаимно ползване на съоръжения или материали и други форми на научно и технологично сътрудничество.