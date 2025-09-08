Новини
Илияна Йотова се среща с банатските българи в Румъния

Илияна Йотова се среща с банатските българи в Румъния

8 Септември, 2025 08:17

Вицепрезидентът е на посещение в Стар Бешенов

Снимка: БНР
Вицепрезидентът Илияна Йотова е на посещение в Стар Бешенов, Румъния, предаде БНР.

Тук тя ще открие учебната година в най-старото създадено от българи училище в чужбина, което тази година чества своята 280-годишнина - Теоретичен лицей "Св. Св. св. Кирил и Методий“. Йотова ще бъде гост на тържествената сесия на Общинския съвет на Стар Бешенов, в програмата ѝ е включена среща с представители на Съюза на банатските българи в Румъния и посещение на Музея на българското малцинство.

Стар Бешенов е най-голямото село, в което живеят банатски българи.

Селището е в Западната част на Румъния, съвсем близо до границата с Унгария и Сърбия. Освен създаденото през 1745 година училище, другата гордост за жителите е и римокатолическата църква "Успение Богородично“.

Банатските българи са най-старата българска диаспора в Румъния. Първите българи се заселват преди близо три века след потушаването на Чипровското въстание. Българското национално малцинство е официално признато в Румъния и има свой депутат в румънския парламент.


