Илияна Йотова се среща с банатските българи в Румъния

Йотова: Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата да гарантира сигурност, справедливост и развитие

Да върнем доверието помежду си и в силата на държавата, заяви вицепрезидентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на Българи ...