Илияна Йотова се среща с банатските българи в Румъния

Вицепрезидентът Илияна Йотова е на посещение в Стар Бешенов, Румъния, предаде БНР.
Тук тя ще открие учебната година в най-старото създадено от българи училище в чужбина, което тази година чества своята 280-годишнина - Теоретичен лицей "Св. Св. св. Кирил и Методий“. Йотова ще бъде гост на тържествената сесия на Общинския съвет на Стар Бешенов, в програмата ѝ е включена среща с представители на Съюза на банатските българи в Румъния и посещение на Музея на българското малцинство.
Стар Бешенов е най-голямото село, в което живеят банатски българи.
Селището е в Западната част на Румъния, съвсем близо до границата с Унгария и Сърбия. Освен създаденото през 1745 година училище, другата гордост за жителите е и римокатолическата църква "Успение Богородично“.
Банатските българи са най-старата българска диаспора в Румъния. Първите българи се заселват преди близо три века след потушаването на Чипровското въстание. Българското национално малцинство е официално признато в Румъния и има свой депутат в румънския парламент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Притрябвала
07:34 08.09.2025
4 Локоносов
Коментиран от #7
07:42 08.09.2025
5 Сталин
07:51 08.09.2025
6 Никой
Едва ли ще й провърви повече, без злоба казано - то трябва и сърце.
С какво е допринесла за нещо. Седи като кукла на стола. На стълбичкта на самолета.
Хората гладуваме - тя - пише поздравителни картички.
07:51 08.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 цербер
08:05 08.09.2025
9 "Ние
Хрантутници, търтей препълнени с празнословия, нищо правене и мързел, но уредили се с охолен живот
08:11 08.09.2025
10 Данко Харсъзина
08:16 08.09.2025
11 смех
08:30 08.09.2025