Столичната община избра Пощенска банка да обслужва разплащателните ѝ сметки

Със сериозна преднина пред конкурентите си Пощенска банка е спечелила поръчката за обслужваща банка на Столичната община (СО) и нейните разпоредители с бюджетни средства. Това става ясно от документи, публикувани в профила на купувача на СО в петък, 5 септември.

Решението за избор на изпълнител може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията. Прогнозната стойност на търга е 2.5 млрд. лв., а срокът за изпълнение - пет години.

Поръчката беше обявена в средата на август, като бяха поканени четири банки. Всички те се включиха в търга, като става въпрос за най-големите по активи играчи на пазара - ДСК, ОББ, Уникредит Булбанк и Юробанк България (която оперира под бранда Пощенска банка). Идеята да се смени Общинска банка, тъй като е с неясна собственост, беше публично обявена през юли, като впоследствие от банката изпратиха писмо, че едностранно прекратяват договора си с общината. Тогава кметът Васил Терзиев заяви: "Нашата борба винаги е била парите на София да бъдат управлявани по най-добрия начин, да се защитава публичният интерес и да седим далеч от "намагнетизирани" хора." Макар да няма преки връзки, "Общинска" често неформално в банковите среди е наричана "банката на Пеевски".

Иван Василев, зам.-кмет по финанси в оставка, обаче обясни пред общински съветници преди няколко седмици, че от Общинска банка са дали уверения, че ще изчакат да бъде подписан нов договор и да има нова финансова институция, която да се занимава с това.

Процедурата

Пощенска банка е получила цели 98 точки, с което убедително води в класирането. На второ място е ДСК със 76.62 т, на терто - Уникредит Булбанк с 48.37 т, а на четвърто - ОББ с 29.12.

Критериите за оценка на офертите включваха месечна такса за обслужване на физически ПОС терминали, условията за превалутиране на евро и йена (отклоненията в процент от референтния валутен курс), както и такса транзакция за безналични картови плащания на физически ПОС терминал в процент от сумата на транзакцията за карти от България и чужбина. Пощенска банка е предложила нулеви такси и отклонения в курсовете.

Освен това са разгледани и срок за обслужване на плащанията през СЕБРА, броя клонове/офиси на територията на Столичната община, срок за откриване на банкова сметка.

Известна полемика в общинския съвет имаше около това дали в конкурса няма да влезе и най-голямата банка местна собственост - Първа инвестиционна банка, но тя отпадна от него и не бе поканена. Причината e, че ПИБ не покрива критерият да има "висок кредитен рейтинг (не по-нисък от BBB- по Fitch/S&P/BCRA или Baa3 по Moody's)", каквито само ПИБ няма. Тя има присъден дългосрочен рейтинг само B от Fitch. Критериите за избор на нова обслужваща бяха изготвени от работна група, в която са участвали общинските съветници от ПП-ДБ Бойко Димитров и Благовеста Кенарова, Вили Лилков от "Синя София" и Емилия Ангелова от "Спаси София". ГЕРБ не бяха излъчили свой представител, стана ясно по време на заседание Комисията по финанси през август.

В комисията, която оценяваше офертите, участваха експерти от дирекции "Финанси" и "Обществени поръчки и концесии" в Столичната община, както и общинската съветничка Бонка Василева от ПП-ДБ.

Парите на Столичната община стоят в БНБ. Когато обаче трябва да се разплащат средства, те се прехвърлят в разплащателни сметки в обслужваща банка - досега Общинска банка. По информация на "Капитал" става въпрос за между 10 и 20 млн. лв. на ден. От там се захранват и сметките на второстепенни разпоредители като районни администрации или пък общински предприятия. Така съвсем грубо размерът може да стигне дори до 50 млн. лв. на ден.

Критиките на АОП

Агенцията за обществени поръчки (АОП), която е към Министерството на финансите, даде становище по обществената поръчка, в което критикува избора на процедура и аргументацията за него. Столичната община пусна поръчка по договаряне без предварително обявление и покани четирите банки по предварително зададени критерии. Аргумент за неотложността на процедурата и сроковете по нея беше фактът, че Общинска банка предсрочно е прекратила договора си със Столичната община и трябва спешно да се избере нова обслужваща банка, пише Капитал.

От банката изпратиха писмо, след като Васил Терзиев и екипът му изразиха притеснения за собствеността на банката. През юли кметът Терзиев внесе за гласуване доклад, с който поиска общинските съветници да му дадат мандат да започне процедура за смяна на обслужващата банка, но докладът бе отложен.

В становището си АОП посочват, че такава процедура се обявява при "изключителни обстоятелства", които според Закона за обществени поръчки са такива, "предизвикани от непредвидими за възложителя събития като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат или непосредствено застрашават живота или здравето на хората, околната среда или националната сигурност".

"Възложителят аргументира провеждането на разглежданото договаряне с необходимост от "неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства". Като такова определя получено предизвестие за едностранно прекратяване на договори за банково обслужване на Столичната община", пише АОП, като обаче добавя, че за общината писмото с прекратяване било неочаквано. Същевременно обаче посочва следното: "В мотивите няма аргументи, че конкретното събитие уврежда или непосредствено застрашава живота или здравето на хората, околната среда или националната сигурност."

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП "обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя", като общината не била доказала, че е положила усилия да предотврати това.

Тези становища обаче не са обвързващи, стана ясно от отговори на АОП.