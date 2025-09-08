Новини
България
Мъж се хвърли от Аспарухов мост

8 Септември, 2025 14:09 728 14

  • самоубийство-
  • аспарухов мост

В социалните мрежи хора коментират, че той е спрял автомобила си на моста, след което е предприел самоубийствения скок

Мъж се хвърли от Аспарухов мост - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е скочил днес сутринта от Аспарухов мост във Варна. По предварителна информация, той е на 39 години.

В социалните мрежи хора коментират, че той е спрял автомобила си на моста, след което е предприел самоубийствения скок.

На Аспарухов мост има образувано задръстване.


България
  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 8 Отговор
    Дано се оправи човека.

    Коментиран от #14

    14:10 08.09.2025

  • 2 Дупничанин

    5 1 Отговор
    На 39 нема как да е баце. Язък...

    14:11 08.09.2025

  • 3 Росен Желязков

    8 2 Отговор
    Сигурно е получил повиквателна за Одеса.

    Коментиран от #9, #12

    14:11 08.09.2025

  • 4 Хаяши

    12 0 Отговор
    Тука е така. Младежта се самоубива от идиоти на власт. Бог да прости момчето.

    14:11 08.09.2025

  • 5 си дзън

    2 3 Отговор
    Какво ли не правят хората за едното селфи.

    14:12 08.09.2025

  • 6 честен ционист

    5 1 Отговор
    Млад човек, жалко. Все пак е поживял 4 год през Социализъма и като го е сравнил с днешната БГ действителност е предпочел моста.

    14:12 08.09.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Сигурно от радост, че Боко Тъпото пак води страната към светли бъднини...

    14:12 08.09.2025

  • 8 Варненец

    3 10 Отговор
    Познавам го!
    Беше русофил! Не искаше да приеме, че Русия повече не може да ни окупира и се хвърли!

    14:13 08.09.2025

  • 9 ВН 7777 НН

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Росен Желязков":

    86 е последния набор отбил наборна военна служба в България. Не че останалите няма как да ги мобилизират и без да са хващали оръжие в ръка още.

    14:14 08.09.2025

  • 10 Кит

    5 0 Отговор
    Жалко, губим поредния сънародник в разцвета на силите си, излязъл от релсите...
    Дано намери покой този изстрадал човек, нека почива в мир!

    14:19 08.09.2025

  • 11 Мими Кучева🐕

    1 2 Отговор
    Гласоподавател на Величие, фараона ги лъже,че могат да полетят като Батман!🦧🤗🤣👍

    14:19 08.09.2025

  • 12 Не бе,

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Росен Желязков":

    видял се е в €врозоната !

    14:20 08.09.2025

  • 13 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Само и единствено през управлението на герб, хора се хвърлят от тоя мост

    14:20 08.09.2025

  • 14 Варненец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Кога ти се оправиш простак,кога те набарам и наистина те вкарам на индивилен стол а не да лапаш фалшив ТЕЛК 30 години с...ИНСУЛТ...
    Само с един прав...

    14:23 08.09.2025

