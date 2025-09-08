Мъж се хвърли от Аспарухов мост

Мъж е скочил днес сутринта от Аспарухов мост във Варна. По предварителна информация, той е на 39 години.
В социалните мрежи хора коментират, че той е спрял автомобила си на моста, след което е предприел самоубийствения скок.
На Аспарухов мост има образувано задръстване.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #14
14:10 08.09.2025
2 Дупничанин
14:11 08.09.2025
3 Росен Желязков
Коментиран от #9, #12
14:11 08.09.2025
4 Хаяши
14:11 08.09.2025
5 си дзън
14:12 08.09.2025
6 честен ционист
14:12 08.09.2025
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:12 08.09.2025
8 Варненец
Беше русофил! Не искаше да приеме, че Русия повече не може да ни окупира и се хвърли!
14:13 08.09.2025
9 ВН 7777 НН
До коментар #3 от "Росен Желязков":86 е последния набор отбил наборна военна служба в България. Не че останалите няма как да ги мобилизират и без да са хващали оръжие в ръка още.
14:14 08.09.2025
10 Кит
Дано намери покой този изстрадал човек, нека почива в мир!
14:19 08.09.2025
11 Мими Кучева🐕
14:19 08.09.2025
12 Не бе,
До коментар #3 от "Росен Желязков":видял се е в €врозоната !
14:20 08.09.2025
13 ООрана държава
14:20 08.09.2025
14 Варненец
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Кога ти се оправиш простак,кога те набарам и наистина те вкарам на индивилен стол а не да лапаш фалшив ТЕЛК 30 години с...ИНСУЛТ...
Само с един прав...
14:23 08.09.2025