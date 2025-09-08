Новини
Катастрофи на "Тракия" и "Хемус" затрудниха движението към София

8 Септември, 2025 16:47 826 14

Движението по АМ "Тракия" вече е нормализирано, но инцидент на "Хемус" при 29-и км все още създава затруднения

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движението по автомагистрала "Тракия" вече е възстановено, след като по-рано днес беше временно затруднено поради пътнотранспортно произшествие. Инцидентът стана при 108-и километър в посока София, като трафикът се осъществяваше само в изпреварващата лента. От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че на място е имало екип на "Пътна полиция", който е регулирал преминаването.

В същото време, друга катастрофа затруднява трафика по автомагистрала "Хемус". Според информация на DarikNews, инцидентът е станал на 29-и километър, също в посока София. Движението се извършва в изпреварващата лента. Уточнява се, че при произшествието няма пострадали хора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тошко

    5 2 Отговор
    само с акт за раждане да пускат на софията.

    16:49 08.09.2025

  • 2 Ами да, те

    8 2 Отговор
    тъй правят колите по наште магистрали - катастрофират...

    16:49 08.09.2025

  • 3 Да се връщат

    7 0 Отговор
    обратно ! Махмурлии от вчера !

    16:50 08.09.2025

  • 4 Трябва да се

    4 2 Отговор
    направи график, четните се прибират един ден след нечетните, или обратното...

    16:52 08.09.2025

  • 5 Анонимен

    8 3 Отговор
    Нали камерите за средна скорост щяха да ги подхващат и побутват обратно всеки в неговото си платно? Как тъй ще има катастрофи, това е невъзможно!

    16:53 08.09.2025

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 7 Отговор
    Някой ден тъпите шопи, които ни наричат "провинция" може и да се научат да шофират по магистралата.....някой ден....дали ще съм жив да видя шоп да умее да шофира по магистрала?!

    Коментиран от #8

    16:58 08.09.2025

  • 7 Що стана

    6 2 Отговор
    Със ,,средната скорост" бе?!

    17:02 08.09.2025

  • 8 Проблема

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    не са нито шопите, нито "провинциалистите" , а селския манталитет и / или комплексарщината. Хубаво някои са напуснали селото, ама селото не ги е напуснало. Видяли се нали малко в пари и айде да се правим на голЕмото добро утро.. и ето го резултата.

    Коментиран от #9

    17:04 08.09.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Проблема":

    Явно не шофираш.....по магистралата

    Коментиран от #12

    17:14 08.09.2025

  • 10 ГЕРазрухаБ

    4 0 Отговор
    Средната скорост на Къдравата Сю върши работа! Супер герберастия!

    17:20 08.09.2025

  • 11 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Ко стана бе! Нали като ви гепят стотачки от джоба ви спасявали живота?
    Как така с меренето на средна скорост имало катастрофи по магистралите?!

    ГЛУПАВИ РОБИ!!!

    17:26 08.09.2025

  • 12 Наивник на средна възраст

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Това,че е със софийска регистрация не го прави шоп или дори гражданин.За второто,според социологията като наука,трябва да има преди него поне три поколения граждани.Като изключим Йотова,другото по ръководните постове си е се от провинцията и като цяло е с изключителен манталитет...Не е важно от къде си - важното е да си човек.Те точно човеците са малко,което си е очевадно..Така,че с твоят провинциален манталитет да обвиняваш шопите,никога няма да надскочиш себе си.Препоръчвам реализация във МВР,по-големи са изискванията в СС.Айде - със здраве ии да пиеш една ракия под асмата за здравето на шопите! Не забравяй,изразът е - Дръж се замльо шоп те гази!!!

    17:28 08.09.2025

  • 13 ФЕЙК

    1 0 Отговор
    Скъпи софийци, вие сте най-великите царе на пътя. Но дойде време да се прибирате по местообиталищата. Моля карайте без лЕв мигач, и поне на три косъма дистанция за да може още много пъти да се връщате по родните места или да ходите до гръцко и се фукате със селфита във фейса. В противен случай ви чакат с букет цветя за последно сбогом, което ще е много жалко!

    17:45 08.09.2025

  • 14 Иван

    0 0 Отговор
    Ми тя простотията не ходи в гората карат като не видели

    17:46 08.09.2025

