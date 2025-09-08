Катастрофи на "Тракия" и "Хемус" затрудниха движението към София

Движението по автомагистрала "Тракия" вече е възстановено, след като по-рано днес беше временно затруднено поради пътнотранспортно произшествие. Инцидентът стана при 108-и километър в посока София, като трафикът се осъществяваше само в изпреварващата лента. От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че на място е имало екип на "Пътна полиция", който е регулирал преминаването.
В същото време, друга катастрофа затруднява трафика по автомагистрала "Хемус". Според информация на DarikNews, инцидентът е станал на 29-и километър, също в посока София. Движението се извършва в изпреварващата лента. Уточнява се, че при произшествието няма пострадали хора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тошко
16:49 08.09.2025
2 Ами да, те
16:49 08.09.2025
3 Да се връщат
16:50 08.09.2025
4 Трябва да се
16:52 08.09.2025
5 Анонимен
16:53 08.09.2025
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Коментиран от #8
16:58 08.09.2025
7 Що стана
17:02 08.09.2025
8 Проблема
До коментар #6 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":не са нито шопите, нито "провинциалистите" , а селския манталитет и / или комплексарщината. Хубаво някои са напуснали селото, ама селото не ги е напуснало. Видяли се нали малко в пари и айде да се правим на голЕмото добро утро.. и ето го резултата.
Коментиран от #9
17:04 08.09.2025
9 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
До коментар #8 от "Проблема":Явно не шофираш.....по магистралата
Коментиран от #12
17:14 08.09.2025
10 ГЕРазрухаБ
17:20 08.09.2025
11 ДрайвингПлежър
Как така с меренето на средна скорост имало катастрофи по магистралите?!
ГЛУПАВИ РОБИ!!!
17:26 08.09.2025
12 Наивник на средна възраст
До коментар #9 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Това,че е със софийска регистрация не го прави шоп или дори гражданин.За второто,според социологията като наука,трябва да има преди него поне три поколения граждани.Като изключим Йотова,другото по ръководните постове си е се от провинцията и като цяло е с изключителен манталитет...Не е важно от къде си - важното е да си човек.Те точно човеците са малко,което си е очевадно..Така,че с твоят провинциален манталитет да обвиняваш шопите,никога няма да надскочиш себе си.Препоръчвам реализация във МВР,по-големи са изискванията в СС.Айде - със здраве ии да пиеш една ракия под асмата за здравето на шопите! Не забравяй,изразът е - Дръж се замльо шоп те гази!!!
17:28 08.09.2025
13 ФЕЙК
17:45 08.09.2025
14 Иван
17:46 08.09.2025