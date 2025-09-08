Новини
България »
Калоян Паргов за делегацията в Пекин: Зафиров не е стоял на една маса с Путин

Калоян Паргов за делегацията в Пекин: Зафиров не е стоял на една маса с Путин

8 Септември, 2025 18:50 418 11

  • калоян паргов-
  • атанас зафиров-
  • пекин

По думите му геополитическата ни позиция не включва конфронтация с Китай

Калоян Паргов за делегацията в Пекин: Зафиров не е стоял на една маса с Путин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След посещението на българската делегация в Китай, в което участваха вицепремиерът Атанас Зафиров, министър Иван Иванов и зам. министри, темата коментира в ефира на “Пресечна точка” Калоян Паргов - зам. председател на БСП, който също беше в Пекин.

“Тази покана е от началото на годината. Китайският посланик г-жа Дай Цинли беше уточнила две неща на среща с г-н Зафиров - едно от тях беше държавното му посещение през месец май. Тогава той като вицепремиер води делегация в Китай, което беше първото държавно посещение от последните няколко години”, обясни Паргов.

“Второто беше партийното посещение на БСП за септември месец по случай края на Втората световна война и победата на Китай над Япония. Това беше поводът, а всички срещи бяха само и единствено партийни”, коментира той.

По думите му Зафиров не е стоял на една маса с руския президент Владимир Путин. “Имаше официален обяд по случай празника и на тази маса бяха седнали ръководителите на делегациите. Зафиров беше в компанията на Южна Корея и Египет в близкото пространство. На масата бяха всички ръководители - президентът Си, президентът Путин, Ким Чен Ун, Вучич и други. България беше представена на ниво вицепремиер. Страната ни не беше на ниво президент или министър-председател като останалите. Унгарците бяха на по-ниско ниво от нас - те бяха представени от външен министър”, допълни Паргов.

Той обясни, че Зафиров е бил представен в качеството си на председател на БСП - партия, с която Китайската комунистическа партия има отношения от 76 години.

Паргов коментира, че геополитическата позиция на България не включва конфронтация с Китай и показа снимка на Коща и Фон дер Лайен на посещение в Китай.

“В контекста от 80 години от края на Втората световна война не може да се разделяме. Светът трябва да бъде обединен, заклеймявайки и спомняйки си за тази най-кръволитна война до този момент. Сега дрънкането на оръжия напомня за дрънкането на оръжия в периода преди Втората световна война. Увеличаване на производствата, на капацитетите, на мощностите - така е започнала тогава войната”, допълни той.

“Не мисля, че партийните посещения са предмет на съгласуване. Както ГЕРБ или пък ИТН не дължат обяснение на БСП по своите партийни посещения. Партийните дела са си партийни дела”, заключи Паргов.

Той зададе въпроса защо ПП-ДБ са поискали оставката на Зафиров. “Не разбрах обосновката. За да искаш нечия оставка, той трябва да е направил нещо, което генерално да е объркало някаква политика или да се случва някакъв грандиозен проблем в държавата”.

По думите му темата за оставката на Зафиров не е била обсъждана. “Самият той заяви, че няма да я подаде”, обясни Паргов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Комунистите са мега жалки. И какво ако беше стоял на една маса с Путин?

    18:53 08.09.2025

  • 2 Факт

    8 0 Отговор
    Носил ли си е походна тоалетна?

    18:55 08.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Ние бяхме в комунистипески Китай, снимахме се като карикатури, и сега се оправдаваме без да има защо. И последната бабичка ще се махне от тези дебили.

    18:56 08.09.2025

  • 4 зафирката ново начало

    4 0 Отговор
    няма място при Путин

    18:56 08.09.2025

  • 5 ЧЕ КОЙ ЩЕ ГО ПОКАНИ

    6 0 Отговор
    Този охлюв на масата на Путин. Смешници.

    18:56 08.09.2025

  • 6 Обективен

    4 0 Отговор
    А трябваше Корни да е там ,вместо този шут.

    18:58 08.09.2025

  • 7 Ммм... Да

    3 0 Отговор
    Най-много да е бил под масата да върти бибитки!

    19:00 08.09.2025

  • 8 Госあ

    4 0 Отговор
    Абе, тия от БСП едно смислено нещо да направят и после един месец се обясняват ! И на кой и за какво се обясняват, нали пътуването е партийно !

    19:03 08.09.2025

  • 9 889

    4 1 Отговор
    Украйна преди да не беше трепала руснаци на нейна територия сега всичко щеше да е ок

    19:04 08.09.2025

  • 10 Ама кой ще го покани на маса?

    2 0 Отговор
    С Путин. Ми той ще оплюска всичко. Само това може.

    19:06 08.09.2025

  • 11 Сините и червени бабички

    1 0 Отговор
    Заедно с мутрите и чалгара , вече незнаят на къде да се връткат , я Европа , я Америка , сега пък Китай!

    19:12 08.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове