Новини
България »
Медицинските специалисти в градините и училищата вече имат достъп до електронни здравни данни на децата

Медицинските специалисти в градините и училищата вече имат достъп до електронни здравни данни на децата

9 Септември, 2025 16:11 494 11

  • цдг-
  • училища-
  • здравни данни

Родителите вече няма да предоставят на хартия здравно-профилактична карта при започване на учебната година

Медицинските специалисти в градините и училищата вече имат достъп до електронни здравни данни на децата - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече могат да работят с електронната система edu.his.bg, която съдържа информация от проведените през годината профилактични прегледи на децата.

Системата е налична в продукционна среда и позволява на медицинските лица да виждат данните за учениците, но само в учебното заведение, в което работят.

През изминалата седмица близо 2000 медицински специалисти преминаха обучения, организирани от „Информационно обслужване“, за работа с електронната система.

При необходимост е създадена организация за провеждане на допълнителни обучения през септември, като е изготвено и Ръководство за работа със системата.

Тя осигурява достъп единствено до данните за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойник на детето. Учителите нямат достъп до тези данни, а родителите могат да ги виждат чрез мобилното приложение „еЗдраве“.

Електронизацията премахва нуждата родителите да предоставят на хартия личната здравно-профилактична карта при започване на учебната година. Отпада и изискването за носене на т.нар. контактни бележки.

Данните от тях са налични в системата, а достъп до нея имат единствено медицинските специалисти в учебните заведения чрез квалифициран електронен подпис.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    В Историческия парк си имат детска градина, където не се приемат ваксинирани деца. За да запишеш детето, обаче трябва да купиш имит в съседното село.

    16:13 09.09.2025

  • 2 ЦДГ Звънче

    1 0 Отговор
    Представете си някаква недоучила леличка ще ви тропа по масата и ще ви се кара, че ако първо не си набодете детето и не хване Аутизъм няма да го водите да яде пердах и му дърпат ушите в градината.

    16:16 09.09.2025

  • 3 отписвам детето от училище

    0 0 Отговор
    Това хис.бг ми бие поразително на НПО сайта за Ковид зеления сертификат?

    16:20 09.09.2025

  • 4 Деца ГЕРБ

    1 0 Отговор
    "Електронизацията премахва нуждата родителите да предоставят на хартия личната здравно-профилактична карта при започване на учебната година."

    Тази "нужда" казано по български е да платиш на някой да ти пише, че си му турил на детето всички фалшиви ваксини.

    16:23 09.09.2025

  • 5 ДГ Биберон

    1 0 Отговор
    Освен "медицинските специалисти", достъп ще имат и хакери, милиционери, чиновници и други педофили.

    Коментиран от #6

    16:27 09.09.2025

  • 6 Холивуд

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДГ Биберон":

    Ако има и кръвна група в регистъра, забегванията на невръстните питумници с по-екзотични групи ще зачестяват.

    16:29 09.09.2025

  • 7 Като им казвам че са робчета

    1 0 Отговор
    Майките и бабите се сърдят.

    16:38 09.09.2025

  • 8 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    И какви специалисти има в градините и училищата То в болниците няма с доктори па камо ли специалисти

    Коментиран от #11

    16:48 09.09.2025

  • 9 Трябва да има вечерен час

    2 0 Отговор
    Особено за децата до десет години.

    16:48 09.09.2025

  • 10 Някой

    1 0 Отговор
    Помислете малко

    Няма нужда от медицински специалисти в училищата и детските градини. Децата са най-здравата част от населението. Това е комунистически популидам и православене на пари.


    Много ми е интересно какво пише в отчетите за свършена работа на един училищен медик.
    Понеделник клати си краката, вторник същото, сряда проверих няколкоэизвинитилни бележки на ученици дали не са фалшиви...клати си краката

    16:49 09.09.2025

  • 11 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "И Киев е Руски":

    80 годишни пенсионери, на които им отнема цял ден с цастуна да отидат до работното място и после да се приберат у дома.

    16:52 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове