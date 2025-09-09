Медицинските специалисти в градините и училищата вече имат достъп до електронни здравни данни на децата

Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече могат да работят с електронната система edu.his.bg, която съдържа информация от проведените през годината профилактични прегледи на децата.
Системата е налична в продукционна среда и позволява на медицинските лица да виждат данните за учениците, но само в учебното заведение, в което работят.
През изминалата седмица близо 2000 медицински специалисти преминаха обучения, организирани от „Информационно обслужване“, за работа с електронната система.
При необходимост е създадена организация за провеждане на допълнителни обучения през септември, като е изготвено и Ръководство за работа със системата.
Тя осигурява достъп единствено до данните за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойник на детето. Учителите нямат достъп до тези данни, а родителите могат да ги виждат чрез мобилното приложение „еЗдраве“.
Електронизацията премахва нуждата родителите да предоставят на хартия личната здравно-профилактична карта при започване на учебната година. Отпада и изискването за носене на т.нар. контактни бележки.
Данните от тях са налични в системата, а достъп до нея имат единствено медицинските специалисти в учебните заведения чрез квалифициран електронен подпис.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:13 09.09.2025
2 ЦДГ Звънче
16:16 09.09.2025
3 отписвам детето от училище
16:20 09.09.2025
4 Деца ГЕРБ
Тази "нужда" казано по български е да платиш на някой да ти пише, че си му турил на детето всички фалшиви ваксини.
16:23 09.09.2025
5 ДГ Биберон
Коментиран от #6
16:27 09.09.2025
6 Холивуд
До коментар #5 от "ДГ Биберон":Ако има и кръвна група в регистъра, забегванията на невръстните питумници с по-екзотични групи ще зачестяват.
16:29 09.09.2025
7 Като им казвам че са робчета
16:38 09.09.2025
8 И Киев е Руски
Коментиран от #11
16:48 09.09.2025
9 Трябва да има вечерен час
16:48 09.09.2025
10 Някой
Няма нужда от медицински специалисти в училищата и детските градини. Децата са най-здравата част от населението. Това е комунистически популидам и православене на пари.
Много ми е интересно какво пише в отчетите за свършена работа на един училищен медик.
Понеделник клати си краката, вторник същото, сряда проверих няколкоэизвинитилни бележки на ученици дали не са фалшиви...клати си краката
16:49 09.09.2025
11 Весело
До коментар #8 от "И Киев е Руски":80 годишни пенсионери, на които им отнема цял ден с цастуна да отидат до работното място и после да се приберат у дома.
16:52 09.09.2025