Ген. Атанасов поиска изслушване на премиера за случая с директора на полицията в Русе

Атанас Атанасов и народните представители от „Демократи за силна България“ внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание. Повод е инцидентът от 4 септември, когато бе нападнат и тежко пострада директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров.
Според ДСБ официалните версии на институциите си противоречат. МВР първоначално определи случая като „битов инцидент“, докато прокуратурата говори за „тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган“.
Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани, допълват от партията.
Депутатите настояват министър-председателят да представи пред Народното събрание пълната хронология на събитията – от данните в системата 112, действията на МВР и Спешна помощ, до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания.
Предложението им е изслушването да бъде включено като първа точка в дневния ред на парламента в сряда.
1 Факт
22:10 09.09.2025
2 Ивка Бейбе
22:11 09.09.2025
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
22:13 09.09.2025
4 Гномът
22:17 09.09.2025
5 Тома
Коментиран от #12
22:17 09.09.2025
6 Уфффффф....!
Първо-за измисленото заглушаване самолета на Ирсула-че било...,,руска хибридна атака"...!
Сега пък ,нещо подобно с набитият полицейски шеф на Русе...!
22:20 09.09.2025
7 Шерлок Холмс
22:22 09.09.2025
8 Един от русенско
22:23 09.09.2025
9 Хаха
Ама къде са Правосъдие за всеки и Гошко бореца един протест да спретнат за децата герой!
Пусна ли са Методи Лалов да лае по медиите .
22:24 09.09.2025
10 Жеро
както винаги те засягат нещата му и то извън
България!
В същия тон може да даде подобаващи изявления и Къдравата Сю! Оцветени и трайни, като цветовете на списание "Дъга"!
Пътници на водопада сте, драги измикяри!
22:24 09.09.2025
11 Шопо
МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
Оставка !
22:25 09.09.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Тома":И с водата за ВОДОПАДА на хотелчето‼️
22:28 09.09.2025
13 Стига
22:28 09.09.2025
14 ХА ХА ХА
22:29 09.09.2025
15 Мдаа
22:29 09.09.2025
16 Горски
Коментиран от #21, #25
22:30 09.09.2025
17 ООрана държава
22:32 09.09.2025
18 ГНОМА НЕМА ЛИ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ
22:33 09.09.2025
19 Йонко
22:34 09.09.2025
20 Херпетолог
22:38 09.09.2025
21 Хващай
До коментар #16 от "Горски":гората.
22:40 09.09.2025
22 Меркуцио
Коментиран от #33
22:43 09.09.2025
23 Ами сега?
Абе те, противоречията и липсата на прозрачност подкопават най вече доверието на партията, но: "Нейсе, лаф олсун, я дай една лула тютюн..." (Захари Стоянов)
22:44 09.09.2025
24 Не го давайте
22:45 09.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Днес е Денят на Професионалните
Внимавай Българийо защото Непал, Катманду е на една ръка разстояние?
22:47 09.09.2025
27 Мафията не дава отчет
22:48 09.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЛЮБОПИТСТВО
22:56 09.09.2025
30 Блатантна Дезинформация от всички
Да си спомним за младото момиче Журналистка от Русе която убита с изключителна жестокост и случаят потулен от сегашният Шеф на МВР в Русе?
В момента върви потулване на един Пиян Шеф на МВР и мутраджийските му изцепки в малките часове на Ноща?
Русе е Мафиотски Областен Град.
22:58 09.09.2025
31 ЛЮБОПИТСТВО
23:00 09.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Шопо
До коментар #22 от "Меркуцио":Че видиш удар по държавността скоро.
Време е за палатки на Орлов мост.
23:26 09.09.2025