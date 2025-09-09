Ген. Атанасов поиска изслушване на премиера за случая с директора на полицията в Русе

Атанас Атанасов и народните представители от „Демократи за силна България“ внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание. Повод е инцидентът от 4 септември, когато бе нападнат и тежко пострада директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров.

Според ДСБ официалните версии на институциите си противоречат. МВР първоначално определи случая като „битов инцидент“, докато прокуратурата говори за „тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган“.

Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани, допълват от партията.

Депутатите настояват министър-председателят да представи пред Народното събрание пълната хронология на събитията – от данните в системата 112, действията на МВР и Спешна помощ, до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания.

Предложението им е изслушването да бъде включено като първа точка в дневния ред на парламента в сряда.