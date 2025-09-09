Новини
България »
Ген. Атанасов поиска изслушване на премиера за случая с директора на полицията в Русе

Ген. Атанасов поиска изслушване на премиера за случая с директора на полицията в Русе

9 Септември, 2025 22:09 976 33

  • атанас атанасов-
  • изслушване-
  • шеф-
  • полиция-
  • русе

Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани, допълват от партията

Ген. Атанасов поиска изслушване на премиера за случая с директора на полицията в Русе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Атанас Атанасов и народните представители от „Демократи за силна България“ внесоха искане за изслушване на министър-председателя Росен Желязков в Народното събрание. Повод е инцидентът от 4 септември, когато бе нападнат и тежко пострада директорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров.

Според ДСБ официалните версии на институциите си противоречат. МВР първоначално определи случая като „битов инцидент“, докато прокуратурата говори за „тежка телесна повреда, нанесена на полицейски орган“.

Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани, допълват от партията.

Депутатите настояват министър-председателят да представи пред Народното събрание пълната хронология на събитията – от данните в системата 112, действията на МВР и Спешна помощ, до уведомяването на прокуратурата и последвалите разпореждания.

Предложението им е изслушването да бъде включено като първа точка в дневния ред на парламента в сряда.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    4 5 Отговор
    Благодаря!

    22:10 09.09.2025

  • 2 Ивка Бейбе

    11 4 Отговор
    Дубре, Наско😍

    22:11 09.09.2025

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    15 3 Отговор
    Цялата работа ако се навърже ще лъсне цялата пошлост на системата НИКОЙ не е действал адекватно Всеки се мисли за Чък Норис а всъщност е Мики маус

    22:13 09.09.2025

  • 4 Гномът

    19 5 Отговор
    С поглед на настъпана жаба нищо не може да иска.

    22:17 09.09.2025

  • 5 Тома

    12 7 Отговор
    Премиера не го търсете че е зает с нато и Украйна

    Коментиран от #12

    22:17 09.09.2025

  • 6 Уфффффф....!

    20 4 Отговор
    ТоА пА Атанасов,все раЗни конспирации му се привиждат...!
    Първо-за измисленото заглушаване самолета на Ирсула-че било...,,руска хибридна атака"...!
    Сега пък ,нещо подобно с набитият полицейски шеф на Русе...!

    22:20 09.09.2025

  • 7 Шерлок Холмс

    11 3 Отговор
    Записът показан от един столичен вестник прави на пух и прах поредната скалъпена история. Едно дете си тича към и пред блока,докато някой не е решил да се прави на шериф от дивия запад!

    22:22 09.09.2025

  • 8 Един от русенско

    6 8 Отговор
    Ген Атанасов искате да слушате циркаджия ли ...който ще се опита да ви качи на върбите и обърне срещу слънцето ..ок слушайте

    22:23 09.09.2025

  • 9 Хаха

    11 7 Отговор
    Тоз Женерал не спи, не! То руски атаки, то бити полицай, то ужас!
    Ама къде са Правосъдие за всеки и Гошко бореца един протест да спретнат за децата герой!
    Пусна ли са Методи Лалов да лае по медиите .

    22:24 09.09.2025

  • 10 Жеро

    6 9 Отговор
    Сламеното човече, ще даде пълни обяснения, но
    както винаги те засягат нещата му и то извън
    България!
    В същия тон може да даде подобаващи изявления и Къдравата Сю! Оцветени и трайни, като цветовете на списание "Дъга"!
    Пътници на водопада сте, драги измикяри!

    22:24 09.09.2025

  • 11 Шопо

    10 5 Отговор
    Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите.
    МВР е организирана престъпна група а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Оставка !

    22:25 09.09.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    И с водата за ВОДОПАДА на хотелчето‼️

    22:28 09.09.2025

  • 13 Стига

    10 3 Отговор
    Има съдебна система тоеа не е работа на НС. А да приема качествени закони. Всеки да си върши рабптата за каквото е назначен и избранпосле пак няма да им стигне времето

    22:28 09.09.2025

  • 14 ХА ХА ХА

    13 3 Отговор
    ТОЯ КАРЛИК ЗА РЕДНИК НЕ СТАВА.

    22:29 09.09.2025

  • 15 Мдаа

    10 4 Отговор
    Къдравелка да извикат, тя знае най-добре. След видеото ми е интересно, нейното мнение.

    22:29 09.09.2025

  • 16 Горски

    16 10 Отговор
    Митов не дължи обяснения, а незабавна оставка. Оставка трябва да подаде цялото правителство. Да лъжеш публично, да хвърляш цялата вина и отговорност върху младежи току-що излезли от детската възраст, а единият още в нея, е престъпление. Митов осъществи състава на престъплението набедяване и съучастници му бяха премиер, областен управител, общинско ръководство, полицейски служители... Този път не трябва да се измъкнат само с оставки, а и с присъди. Съдията, постановила задържане под стража на момчетата, също трябва да бъде изхвърлена от системата, заедно с прокурора, който поддържаше най-тежката мярка за неотклонение. Всички те са знаели истината и въпреки всичко пожертваха децата в името на самозабравената герберска измет. Моралът трябва да се завърне в държавата и всеки, който не знае съдържанието на това понятие, трябва да стои далеч от властта, дори от местната.

    Коментиран от #21, #25

    22:30 09.09.2025

  • 17 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Къдравелко на изслушване в панделата

    22:32 09.09.2025

  • 18 ГНОМА НЕМА ЛИ ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ

    9 4 Отговор
    ЗА GPSa НА УРСУ СА.......?

    22:33 09.09.2025

  • 19 Йонко

    7 3 Отговор
    Когато ППДБ закриха Спецсъда, хулиганите тържествуваха!

    22:34 09.09.2025

  • 20 Херпетолог

    9 4 Отговор
    От снимката разбрах, че и в България се среща видът южноамериканска дървесна жаба- дребна, опулена но,силноотровна.

    22:38 09.09.2025

  • 21 Хващай

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Горски":

    гората.

    22:40 09.09.2025

  • 22 Меркуцио

    11 1 Отговор
    МВР никога не е обявявало "битов инцидент"! Напротив - Митов го определи като удар по държавността! Борисов каза, че е битов инцидент!

    Коментиран от #33

    22:43 09.09.2025

  • 23 Ами сега?

    0 0 Отговор
    "Противоречията и липсата на прозрачност подкопават доверието в институциите и засягат сигурността на всички граждани, допълват от партията."
    Абе те, противоречията и липсата на прозрачност подкопават най вече доверието на партията, но: "Нейсе, лаф олсун, я дай една лула тютюн..." (Захари Стоянов)

    22:44 09.09.2025

  • 24 Не го давайте

    7 3 Отговор
    това лъжливо недоразумение. Пълен отпадък е.

    22:45 09.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Днес е Денят на Професионалните

    6 1 Отговор
    Предатели и Държавните Превратаджии, нищожества като Генерал Наско Атанасов с малкото име Генерал би трябвало да се откажат от половината си Пенсия, (половината когато са учили в Москва и КГБ или половината когато плюят по Москва и КГБ) , кое от двете е вярно това което са защитавали преди Москва и КГБ или сега когато плюят по Москва и КГБ?

    Внимавай Българийо защото Непал, Катманду е на една ръка разстояние?

    22:47 09.09.2025

  • 27 Мафията не дава отчет

    8 0 Отговор
    Ако Атанасов или някой друг депутат ги избушат по този начин също ще се проточи делото.Стреснаха се и почнаха да се притесняват за себе си!

    22:48 09.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЛЮБОПИТСТВО

    4 2 Отговор
    Ген. Атанасов настоява да бъде изяснен един особено важен въпрос: полицейският началник само бит ли е,или е бил и ....? Сещате се. Министър-председателят трябва да даде подробно и точно обяснение!

    22:56 09.09.2025

  • 30 Блатантна Дезинформация от всички

    11 1 Отговор
    от Правителството и всички отделни части на Правителство избрано със Шашма?

    Да си спомним за младото момиче Журналистка от Русе която убита с изключителна жестокост и случаят потулен от сегашният Шеф на МВР в Русе?

    В момента върви потулване на един Пиян Шеф на МВР и мутраджийските му изцепки в малките часове на Ноща?

    Русе е Мафиотски Областен Град.

    22:58 09.09.2025

  • 31 ЛЮБОПИТСТВО

    5 1 Отговор
    Ген. Атанасов настоява да бъде изяснен един особено важен въпрос: полицейският началник само бит ли е,или е бил и ....? Сещате се. Министър-председателят трябва да даде подробно и точно обяснение!

    23:00 09.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Шопо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Меркуцио":

    Че видиш удар по държавността скоро.
    Време е за палатки на Орлов мост.

    23:26 09.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове