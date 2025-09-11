Новини
България »
Днес Сияна трябваше да стане на 13: Няма торта. Няма деца. Има само тишина

Днес Сияна трябваше да стане на 13: Няма торта. Няма деца. Има само тишина

11 Септември, 2025 12:40 694 12

  • сияна-
  • катастрофа-
  • телиш

На тази дата преди 13 години държах в ръцете си целия свят... Днес има само спомени, написа нейният баща във фейсбук

Днес Сияна трябваше да стане на 13: Няма торта. Няма деца. Има само тишина - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Днес Сияна трябваше да навърши 13 години... остава тишината. На тази дата преди 13 години държах в ръцете си целия свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени…" Това написа във Фейсбук Николай Попов - бащата на Сияна, която загина при катастрофа и завинаги остана на 12 години.

По повод рождения ѝ ден днес в София откриват галерия на името на Сияна Попова. Първата изложба ще бъде благотворителна и ще представя нейни картини.

Галерията ще насърчава детското изкуство, а талантливи деца и автори ще излагат своите творби безплатно. Всички приходи от благотворителните изложби ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение.

Николай Попов публикува във Фейсбук трогателно писмо на приятелка на Сияна:

"Говорят децата, да замълчим..."

"Днес Сиси трябваше да стане на 13. Но няма торта. Няма свещи. Няма деца, които да пеят фалшиво. Има само тишина. И една галерия, която се открива днес. Стени, пълни с нейните рисунки. И всичко, което е останало от нея.

Аз познавах Сияна. Не ѝ бях най-близката приятелка. Не знаех всяка нейна тайна. Не ходех на всяко нейно рождено парти. Но за три години… всеки път, когато тя беше тук, ние си говорихме. Винаги. Докато си чакахме автобусите. Докато правеше гривнички които после продаваше, докато рисуваше картини за канала ѝ... Малки моменти. Но истински.

Тя ме виждаше. Аз я виждах. И сега нея я няма. Сега аз чакам автобуса сама. Завинаги. Но тя не си отиде спокойно. Не просто „почина“. Тир се обърна върху колата на баба ѝ и дядо ѝ. Главата ѝ била ударена. Била е обезобразена.. Кървяла е за час в ръцете на баба си.

Дете на 12. Можете ли да си представите? Да умираш. Да знаеш, че умираш. Да чувстваш как секундите се изнизват от тялото ти. В ръцете на човек, който сигурно би дал живота си, само за да ти подари още един дъх.

И докато тя се е мъчила, човекът, който я убил, си е седял в кабината. Не е помогнал. Не му е пукало. Бил ок с факта, че е убил дете с мечти. С факта, че е убил причините по които родителите и да стават сутринта. Това е светът. Това е Огледало, в което никой не иска да се гледа.

Сияна не е сама. Всеки ден едно дете умира. Едно семейство забравя защо да диша. Деца са смазани по асфалта. И после всички казват „инцидент“. Но това не са инциденти. Това е цената на алчността. На бързането. На илюзията, че животът ни принадлежи завинаги. На това парите да струват повече от неизпълнени детски мечти.

Когато Сиси беше жива, понякога я подценяваха. Въртяха си очите. Не я взимаха насериозно. А сега, когато е мъртва, изведнъж всички разбират. Изведнъж всички могат да бъдат мили. Твърде късно.

Този текст не е за нея. Тя никога няма да го прочете. Той е за вас. За всеки, който още диша.

Аз съм на 12. Точно както тя беше. Разбираш ли сега? Това означава, че аз може да съм следващата. Че твоето дете може да е следващото. Смехът, който чу тази сутрин. Лицето, което си мислиш, че ще гледаш завинаги. Гласът, който вика името ти.

Всичко това може да изчезне. В един миг. В кръв и тишина. Събуди се. Не за да се мразиш. Не за да потънеш в страх. А за да осъзнаеш колко крехко е всичко. Да живееш така, сякаш всяка секунда е последна. Да бъдеш мил, дори когато боли. Да казваш истината, дори когато реже. Да помагаш, дори когато никой не гледа.

Да обичаш сега — не утре, не „по-късно“. Преди ковчегът да се затвори. Защото ако не го направиш, следващото дете няма да е Сиси. Ще бъде някой, за когото вярваше, че никога няма да изгубиш. И тогава ще разбереш. Прекалено късно.”

Hana Solo - приятелка на Сияна.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малкото ангелче

    10 2 Отговор
    е при Господ и си играе на зелена поляна!

    Горкият й татко се мъчи тук на Земята! Господ да му дава сили и утеха?

    12:45 11.09.2025

  • 2 🧸🧸🧸

    15 0 Отговор
    Доволен ли си Бойко от кражбите на асфалт и подаръците от тираджийското лоби, наяде ли се ? Колко души ти лежат на съвестта ?

    12:45 11.09.2025

  • 3 Дедо

    7 0 Отговор
    Бог да го прости детенцето. Гледам бащата се мъчи да направи нещо , боли го човека, разбираемо, но с това безумие по пътищата няма оправия

    12:49 11.09.2025

  • 4 Абе

    12 0 Отговор
    Тва са на твоя авер Бойко магистралите и пътищата. Жалко, че детето плати с живота си за корупцията ви.

    12:50 11.09.2025

  • 5 честен ционист

    0 0 Отговор
    На тази снимка Сияна на колко години е?

    12:51 11.09.2025

  • 6 Няма да е последно

    5 0 Отговор
    От корупция и алчност, укриване на пари, данъци, доходи, осигуровки, ниски заплати за хотели апартаменти джипки и какво ли не разградихте и разпродадохте държавата. В това число военни и особено генерали участваха в унищожаването на държавността и обществото. За да крадат, източват и изнасят. И от Иво некадърните деца да са им на високи места в държавната администрация.

    12:58 11.09.2025

  • 7 Толкова е тъжно..

    2 0 Отговор
    Също и майките на момчетата от морските инциденти, няма да да ги видят в първия учебен ден да ги подготви за училище или детска градина.

    12:58 11.09.2025

  • 8 Инж.

    3 0 Отговор
    Така е наистина!
    Тъжно е!
    Но нека да знаем и да помним, че до тук се стигна ,,благодарение на простащината, чалгарщината, кражбите и престъпленията на политиците и техните сикаджийски босове...бай Хои, бай Кой и т.н. довели до опростачване на живеещите в БГ.

    13:04 11.09.2025

  • 9 Наивник на средна възраст

    1 0 Отговор
    Това,че лошите са лоши е безспорен факт.По-лошото е,че добрите не правят нищо за да ги спрат.Величаем Левски,Ботев,Раковаски и т.н,но не правим нищо за да защитим идеалите,за които те умряха - за това единствено виновни сме само ние.Всички ние сме виновни за смърт настъпила поради корупция,беззаконие - причинителите трябва да понасят наказание сходно на прилаганото в Китай за този род престъпление....Спи вечният си сън миличка .....и ни прости...

    Коментиран от #12

    13:12 11.09.2025

  • 10 Пак се започна

    0 0 Отговор
    С атаката!
    Ами скърбете си, бе!
    Такава безочлива наглост е пресуша само на гербергската система!

    13:17 11.09.2025

  • 11 Няма да ме

    0 1 Отговор
    Трогнат!
    Преиграване с една трагедия!

    13:21 11.09.2025

  • 12 за наблюдателните

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наивник на средна възраст":

    Правим нещо граждански ангажирано: организираме протест в защита на русенските джигити, които карат през пешеходци в насрещното, според лондонските правила за ляво движение.

    13:23 11.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове