Нинова: Управляващите правят поредната гавра с истината

11 Септември, 2025 13:20 544 6

Този случай е ярък пример за модела Борисов-Ново начало. (БСП и ИТН не ги коментирам. Те са слуги, каза тя за смяната на директора на НСИ

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Управляващите правят поредната гавра с истината. Още през юли, когато НСИ извади данни за инфлация над 3% на годишна база, казах на приятели: ще сменят шефа на статистиката. Е, сменят го. По средата на мандата. И то по най-гнусно перфидния начин - чрез промяна в закона, за да не ги съди. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Не познавам човека, но познавам начина, по който работи задкулисието. Този случай е ярък пример за модела Борисов-Ново начало. (БСП и ИТН не ги коментирам. Те са слуги.)

Този модел се базира на лъжа, манипулация, фалшификации и кражби. Моделът Борисов-Ново Начало е враг на истината и справедливостта.

За да съществува той, му трябват калинки, които слушат и изпълняват. И ще видите какво ще последва.

Така както фалшифицираха изборите, така ще фалшифицират данните за цени, инфлация, безработица, доходи и бедност. На база на тези данни ще взимат заеми за девет поколения напред. Те ще си трупат милиони, а и правнуците ни ще плащат. Менте мнозинство направи менте правителство, което всеки ден издевателства над хората.

Само че ние не сме менте народ. И е време да го покажем. Цялата тази шайка престъпници трябва да се измете, да сложим ред и правила и да живеем спокойно и сигурно.”


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Управлява ни незаконна Хунта взела властта с преврат на изборите.

    Коментиран от #6

    13:21 11.09.2025

  • 2 глоги

    2 0 Отговор
    лидерКАТА на ПП "Непокорна България" -Корнелия Нинова

    13:25 11.09.2025

  • 3 Борба

    3 2 Отговор
    Мъжко момиче. Само тя не се продаде на мафията и я изхвърлиха. Подкрепа за Нвполорните

    13:25 11.09.2025

  • 4 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Нинче , ти кумова срама нямаш ли! Как така говориш след като на 28 приватизира “Техноимпекс”! А твоята бивша партия , която изнесе парите на хората , фалира банките , направи долара 3000 лв , създаде мутри и олигарси , които избягаха в чужбина или се крият ! Стига лъжи!

    13:30 11.09.2025

  • 5 Питане

    0 0 Отговор
    Коя истина - за Техноимпекс ли, или за това, че български муниции не са отивали в Украйна ???

    13:30 11.09.2025

  • 6 ???

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Хем "заведение" имаш, хем 24/7 във форумите...
    Секнаха ли тези с голяма и малка ?

    13:32 11.09.2025

