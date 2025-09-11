МОН: До края на утрешния ден ще публикуваме на сайта си примерни модели за НВО

До края на утрешния ден МОН ще публикува на сайта си примерни модели за НВО след 7 клас, които да ориентират учениците и родителите. Това съобщи в предаването „Пресечна точка” зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.
Тя увери, че учениците и родителите няма причина да се притесняват от промените.
„Изпитът по математика ще съдържа 6 задачи от природните науки - биология и здравно образование, физика и астрономия, човекът и природата, география и икономика, химия и опазване на околната среда”, обясни Лазарова.
„Няма нищо страшно, не се изисква нищо повече, не се изискват частни уроци по тези предмети. Елементарни, базови знания, които трябва да използват”, каза Лазарова.
„Много е важна работата в учебните часове, работата на учителите. Институтът по образование към МОН ще организира допълнително обучения, разяснения. Навсякъде в страната ще се проведат”, обясни Масларова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трън
Вие не сте нормални бе...
Постоянно се мъчите да забатачите и без това смотаната система....
17:45 11.09.2025
2 трагедията мон
17:49 11.09.2025
3 Даа...
17:54 11.09.2025
4 Красимир Петров
17:58 11.09.2025
5 Тази женица
във времето те се променят антропологично.
17:59 11.09.2025
6 Никой
Учителятни по Трудово - пък ни запозна с различни видове инструменти - раш-пила, менгеме, дървен чук - за набиване на дърдоелски елементи. Учехме се.
Може би в министерството е по-спокойно - няма я детската глъч.
18:09 11.09.2025
7 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Има млади, наистина подготвени и знаещи учители, учили на Запад и много добре знаят какво трябва да се промени, за да върнат интереса на учениците към класната стая.
Коментиран от #9
18:11 11.09.2025
8 Сатана Z
Ква Масларова ма,овцО
18:27 11.09.2025
9 Балък
До коментар #7 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":На запад са измислили тестовете поради тъпотията на децата ,които не могат да се изразяват писмено и говоримо на изпит.Катонте гледам и ти си от тия функционално неграмотни
18:29 11.09.2025