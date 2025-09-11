Новини
МОН: До края на утрешния ден ще публикуваме на сайта си примерни модели за НВО

11 Септември, 2025 17:39

„Изпитът по математика ще съдържа 6 задачи от природните науки - биология и здравно образование, физика и астрономия, човекът и природата, география и икономика, химия и опазване на околната среда”, обясни Емилия Лазарова, зам.-министър на образованието

До края на утрешния ден МОН ще публикува на сайта си примерни модели за НВО след 7 клас, които да ориентират учениците и родителите. Това съобщи в предаването „Пресечна точка” зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.

Тя увери, че учениците и родителите няма причина да се притесняват от промените.

„Изпитът по математика ще съдържа 6 задачи от природните науки - биология и здравно образование, физика и астрономия, човекът и природата, география и икономика, химия и опазване на околната среда”, обясни Лазарова.

„Няма нищо страшно, не се изисква нищо повече, не се изискват частни уроци по тези предмети. Елементарни, базови знания, които трябва да използват”, каза Лазарова.

„Много е важна работата в учебните часове, работата на учителите. Институтът по образование към МОН ще организира допълнително обучения, разяснения. Навсякъде в страната ще се проведат”, обясни Масларова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трън

    3 0 Отговор
    И защо?А изпита по български ще съдържа ли задачи по математика.....
    Вие не сте нормални бе...
    Постоянно се мъчите да забатачите и без това смотаната система....

    17:45 11.09.2025

  • 2 трагедията мон

    2 0 Отговор
    на 18 години трябва да има човек с добро общо умствено развитие а не зубрач или професор а ако нещо се види, че му се удава трябва да се натисне там

    17:49 11.09.2025

  • 3 Даа...

    4 0 Отговор
    Докато такива дъpти съветски ckyмpии като тая и Янка Та̀кева определят обучението на децата ни, няма да се чудим защо са на последните места в ЕС по подготовка.

    17:54 11.09.2025

  • 4 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    От 35 години само съсипващи реформи в образованието.Всяка "реформа"се налага от вредни лобисти.

    17:58 11.09.2025

  • 5 Тази женица

    1 0 Отговор
    със сигурност е била учителка.
    във времето те се променят антропологично.

    17:59 11.09.2025

  • 6 Никой

    1 0 Отговор
    Тази жена - защо не е в училище - навремето имахме учител по рисуване и ни караше да си купуваме сами - глина и там - боички - не знам какви си хартии. така увличаше учениците - тоест - нас.

    Учителятни по Трудово - пък ни запозна с различни видове инструменти - раш-пила, менгеме, дървен чук - за набиване на дърдоелски елементи. Учехме се.

    Може би в министерството е по-спокойно - няма я детската глъч.

    18:09 11.09.2025

  • 7 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    2 1 Отговор
    Докога такива мyмии ще изготвят учебните планове ?!
    Има млади, наистина подготвени и знаещи учители, учили на Запад и много добре знаят какво трябва да се промени, за да върнат интереса на учениците към класната стая.

    Коментиран от #9

    18:11 11.09.2025

  • 8 Сатана Z

    0 0 Отговор
    "обясни Масларова."
    Ква Масларова ма,овцО

    18:27 11.09.2025

  • 9 Балък

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    На запад са измислили тестовете поради тъпотията на децата ,които не могат да се изразяват писмено и говоримо на изпит.Катонте гледам и ти си от тия функционално неграмотни

    18:29 11.09.2025

