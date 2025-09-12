Новини
Времето днес, прогноза за петък, 12 септември: Купесто-дъждовна облачност с валежи и гръмотевици

12 Септември, 2025 05:46, обновена 12 Септември, 2025 05:50 1 290 7

Максималните температури ще са от 23°-25° в Североизточна България до 31° в крайните югозападни райони, в София - около 25°

Времето днес, прогноза за петък, 12 септември: Купесто-дъждовна облачност с валежи и гръмотевици - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна, предаде БТА. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в районите около Централна Стара планина и Родопите.

Ще има и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са от 23°-25° в Североизточна България до 31° в крайните югозападни райони, в София - около 25°.

По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

През почивните дни максималните температури ще бъдат предимно между 25° и 30°. Вятърът ще е предимно умерен от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планините ще превали дъжд. В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт. Вечерта и през нощта срещу понеделник в Западна България ще има валежи, с гръмотевична дейност в югозападните райони. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад.


