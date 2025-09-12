Новини
Иван Таков: За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина

Иван Таков: За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина

12 Септември, 2025 17:57 580 21

Столична община има много възможности да подсигури инвестиции в градския транспорт, а когато ги изчерпи всички, държавата със сигурност ще помогне с недостигащите средства, каза заместник-председателят на социалистическата партия

Иван Таков: За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина. Това заяви Иван Таков, председател на организацията на социалистите в София и заместник-председател на Националния съвет на БСП. Той коментира изнесените днес данни от проучване на социологическа агенция "Маркет линкс", според които партията запазва позицията си на пета политическа сила.

"Никой от нас не си прави илюзии, че БСП ще стане първа политическа сила с магическа пръчка, каза Иван Таков. Това обаче трябва да бъде наша основна цел. И всичките ни стратегии за работа трябва да са подчинени на изпълнението на тази цел. Затова, в качеството ми на заместник-председател на партията с ресор "Публични политики" в началото на месеца внесох в Изпълнителното бюро на БСП много ясна програма за действие. Тя включва и реформа на данъчната система в държавата. Може да започнем веднага със залагане на необлагаем минимум в бюджета за 2026 година. Гърция даде вече много добър пример в тази посока. Ако успеем да се преборим за това, у най-уязвимата социална група от обществото ни годишно ще остават между 1200 и 1500 лв. За някои това може да е пренебрежимо малка сума, но за нуждаещите се тя е добре дошла. Особено във връзка със смяната на валутата от началото на следващата година и страховете от повишение на цените".

Иван Таков уточни, че изобщо не говори за вдигане на данъците в държавата. "Обичайно у нас като се заговори за реформа в данъчната система, първата асоциация на всички е: "Ще вдигат данъците!". Не, не става въпрос за това. Изобщо не говорим за облагане на труда. Нашата перспектива е да мислим в посока облагане на капитала. Едноличните търговци, малките и семейни бизнеси не влизат в тази категория. В нея са големите корпорации, които славословят смяната на валутата от лев в евро и се радват, че България влиза в "клуба на богатите". Е, след като влизаме в "клуба на богатите", нека и данъчната ни система да бъде като тази в "клуба на богатите". И не, не става въпрос за 40%, но хайде поне да се съобразим с препоръката на Европа към нас за корпоративен данък от минимум 15%".

Заместник-председателят на БСП разкри, че основната стратегическа цел в плана за работа, който е внесъл в Изпълнителното бюро в началото на месеца, е свързана с добавянето на 100 000 потенциални нови симпатизанти на социалистическата партия в рамките на една година. "Говорим за демографския сегмент 18-35 години, уточни той. - Вече работим върху изготвянето на целенасочена стратегия, която е ориентирана към аудитория от 250 000 души. Виждам, че Гърция е пример и в това отношение. И те са взели на въоръжение грижата за новите поколения. Това е пътят, няма как да е различно. БСП от години има идеи в тази посока, но досега не сме имали възможност да ги реализираме, тъй като през последните над 10 години сме основно в опозиция. Но вече не виждам причина да не работим за това младите предприемачи до 26 години да бъдат освободени от данък върху печалбата. Отдавна имаме добри предложения, свързани със студентските кредити, с първо жилище, първо дете... В момента работим усилено в тази посока и съм сигурен, че полити

Иван Таков, който е и председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС, предупреди, че не бива общинските съветници и администрацията на Столична община да искат средства само и единствено от държавата. "Чувам от колеги, с които сме работили добре досега, че държавата била длъжна да осигури толкова средства за транспорта, колкото дава Столична община. Държавата обаче трябва да се грижи за всички общини в страната. Разбира се, аз, като столичен общински съветник, имам приоритетен ангажимент към София. Но това не значи, че трябва да ощетим останалите градове, за да има за нашия. Моята философия е друга, коментира Иван Таков пред ПИК TV. - В работата ми като общински съветник винаги съм търсил начини да използвам максимално ефективно възможностите, които има Столичният общински съвет. Много внимателно и задълбочено съм се запознавал с европейските програми и с това как те биха могли да помогнат финансово на София. Столична община има доста възможности за подсигуряване на инвестиции и в


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вижда се

    20 1 Отговор
    А този вместо водка е пил май газ

    17:59 12.09.2025

  • 2 Този е луд

    16 1 Отговор
    БСП никога няма да е номер едно. Превърнаха се в банда слагачи без собствена политическа физиономия.

    18:01 12.09.2025

  • 3 Дориана

    13 1 Отговор
    На предстоящите избори БСП ОЛ падат на дъното и са последната политическа партия , която едва влиза в Парламента. Предателството и симбиозата им с Борисов и Пеевски ще бъде жестоко наказана . Радев и Корнелия Нинова вече са заели позиции и те нямат никакъв шанс.

    18:02 12.09.2025

  • 4 Добромир Живков Маркет Линкс

    8 0 Отговор
    Резултатите на „Има такъв народ“ показват спад в подкрепата – под 4-процентната бариера, а БСП са на границата – с 5%.

    „Малките участници в тази коалиция прогресивно губят подкрепа на декларативно ниво. Доколко това ще се случи на следващи предсрочни избори е трудно да прогнозираме, но това не носи позитиви за тези участници в управлението“, допълни Добромир Живков.

    18:09 12.09.2025

  • 5 хъхъ

    13 0 Отговор
    Първи отзад напред. Фалшивата партия БСП, въвела дивашкия капитализъм в България, отива на бунището на историята, където трябваше да отиде още преди 35 години.

    18:10 12.09.2025

  • 6 българка

    6 0 Отговор
    Първа политическа сила - може би в друг живот или на друга планета..... по-скоро никога!

    18:19 12.09.2025

  • 7 Леке комунистическо!

    7 0 Отговор
    Чугунена кратуна! Използваха си привилегиите да се изучат в Гнилия Запад, но пак си осъанаха тъмни балкански субекти. Готови за кражби, демагогия,лъжи и атентати.

    18:20 12.09.2025

  • 8 Питам:

    5 0 Отговор
    Таков, уж си умен мъж от сой, но начело с тази некадърна и лакома банда вЕрваш ли си ?

    18:23 12.09.2025

  • 9 Слуги

    1 1 Отговор
    Този е максималист, не разбра ,че Бойко ги купи ,за да му слугуват.

    18:23 12.09.2025

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    Няма лошо БСП да си планира всякакво бъдещо позициониране.И на принципа "Никога не казвай "Никога" не е изключено да станат и първа полит. сила,важното е да не забравят че Винаги трябва да подкрепят Управлението на ГЕРБ.

    18:25 12.09.2025

  • 11 мда

    3 0 Отговор
    “Всяка крива, успоредна на Априлската линия, е права”

    18:26 12.09.2025

  • 12 Дрън, дрън съветски чугун

    1 0 Отговор
    Това чувство за хумор ще да го е наследил от дядо му шумкар.
    Най-npocтите, мързеливи и завистливи бяха поставени на власт от съветските окупатори, и поколението им не е помръднало в развитието си.

    18:46 12.09.2025

  • 13 рфдце

    1 1 Отговор
    За какво БСП говориш бре боклук??? Вие сте филиал на крадците от ГЕРБ и ДПС на Шишко, за какво БСП бълнуваш??? Трябва да се научките нещо да работите защото повече няма да ви хранят българите. Храниха ви цял живот да крадете и лъжете ама вече сте на финала. На Наско фритюрника да му носиш дисагите. Боклуци с боклуци.

    18:47 12.09.2025

  • 14 Ти някога

    3 0 Отговор
    работил ли си нещо ? Някаква продуктивност ? Че решил да се прави на фактор ?!

    18:50 12.09.2025

  • 15 Не ми е безразлично!

    1 0 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    18:51 12.09.2025

  • 16 тоя

    0 0 Отговор
    още ли не е в затвора бе???

    19:02 12.09.2025

  • 17 Не ми е безразлично!

    0 0 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    19:03 12.09.2025

  • 18 малък Шошо

    1 0 Отговор
    Първи ке сте, ама отзад-напред

    19:05 12.09.2025

  • 19 Крум

    1 0 Отговор
    Тоя нещастник прекрасно знае,че вече е приключил..идеята е максимално да осребри оставащото време

    19:08 12.09.2025

  • 20 ццц

    0 0 Отговор
    Aйдеее, и тоя е напушен.

    19:11 12.09.2025

  • 21 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор
    АБЕ ВИЕ ЗАРАДИ ТОВА ЧЕ СЕДНАХТЕ ВЪВ СКУТОВЕТЕ НА ТИКВАТА И ПРАСЕТО БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ АКО ИМА ИЗБОРИ ЩЕ СТЕ ПОД 4 ПРОЦЕНТА ЗАРАДИ ТОВА ЧЕ ИЗЛЪГАХТЕ ВАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ

    19:12 12.09.2025

Новини по градове:
