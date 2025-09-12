Иван Таков: За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина

За мен всяка позиция на БСП, извън първа политическа сила, не е добра новина. Това заяви Иван Таков, председател на организацията на социалистите в София и заместник-председател на Националния съвет на БСП. Той коментира изнесените днес данни от проучване на социологическа агенция "Маркет линкс", според които партията запазва позицията си на пета политическа сила.

"Никой от нас не си прави илюзии, че БСП ще стане първа политическа сила с магическа пръчка, каза Иван Таков. Това обаче трябва да бъде наша основна цел. И всичките ни стратегии за работа трябва да са подчинени на изпълнението на тази цел. Затова, в качеството ми на заместник-председател на партията с ресор "Публични политики" в началото на месеца внесох в Изпълнителното бюро на БСП много ясна програма за действие. Тя включва и реформа на данъчната система в държавата. Може да започнем веднага със залагане на необлагаем минимум в бюджета за 2026 година. Гърция даде вече много добър пример в тази посока. Ако успеем да се преборим за това, у най-уязвимата социална група от обществото ни годишно ще остават между 1200 и 1500 лв. За някои това може да е пренебрежимо малка сума, но за нуждаещите се тя е добре дошла. Особено във връзка със смяната на валутата от началото на следващата година и страховете от повишение на цените".

Иван Таков уточни, че изобщо не говори за вдигане на данъците в държавата. "Обичайно у нас като се заговори за реформа в данъчната система, първата асоциация на всички е: "Ще вдигат данъците!". Не, не става въпрос за това. Изобщо не говорим за облагане на труда. Нашата перспектива е да мислим в посока облагане на капитала. Едноличните търговци, малките и семейни бизнеси не влизат в тази категория. В нея са големите корпорации, които славословят смяната на валутата от лев в евро и се радват, че България влиза в "клуба на богатите". Е, след като влизаме в "клуба на богатите", нека и данъчната ни система да бъде като тази в "клуба на богатите". И не, не става въпрос за 40%, но хайде поне да се съобразим с препоръката на Европа към нас за корпоративен данък от минимум 15%".

Заместник-председателят на БСП разкри, че основната стратегическа цел в плана за работа, който е внесъл в Изпълнителното бюро в началото на месеца, е свързана с добавянето на 100 000 потенциални нови симпатизанти на социалистическата партия в рамките на една година. "Говорим за демографския сегмент 18-35 години, уточни той. - Вече работим върху изготвянето на целенасочена стратегия, която е ориентирана към аудитория от 250 000 души. Виждам, че Гърция е пример и в това отношение. И те са взели на въоръжение грижата за новите поколения. Това е пътят, няма как да е различно. БСП от години има идеи в тази посока, но досега не сме имали възможност да ги реализираме, тъй като през последните над 10 години сме основно в опозиция. Но вече не виждам причина да не работим за това младите предприемачи до 26 години да бъдат освободени от данък върху печалбата. Отдавна имаме добри предложения, свързани със студентските кредити, с първо жилище, първо дете... В момента работим усилено в тази посока и съм сигурен, че полити

Иван Таков, който е и председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС, предупреди, че не бива общинските съветници и администрацията на Столична община да искат средства само и единствено от държавата. "Чувам от колеги, с които сме работили добре досега, че държавата била длъжна да осигури толкова средства за транспорта, колкото дава Столична община. Държавата обаче трябва да се грижи за всички общини в страната. Разбира се, аз, като столичен общински съветник, имам приоритетен ангажимент към София. Но това не значи, че трябва да ощетим останалите градове, за да има за нашия. Моята философия е друга, коментира Иван Таков пред ПИК TV. - В работата ми като общински съветник винаги съм търсил начини да използвам максимално ефективно възможностите, които има Столичният общински съвет. Много внимателно и задълбочено съм се запознавал с европейските програми и с това как те биха могли да помогнат финансово на София. Столична община има доста възможности за подсигуряване на инвестиции и в