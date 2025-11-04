Новини
Съдят Тошко, пребил до смърт кравар и заспал до трупа му в Пловдивско

4 Ноември, 2025 14:22

  • тошко христосков-
  • побой-
  • кравар-
  • съединение

Жертвата получила множество рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло

Съдят Тошко, пребил до смърт кравар и заспал до трупа му в Пловдивско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжна прокуратура-Пловдив предаде на съд Тошко Христосков, обвиняем за жестокото убийство в кравеферма в град Съединение.

30-годишният Тошко е предаден на съд за това, че на 1 април 2025 г. в гр. Съединение, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил С.Д., на 42 г.

30-годишният Тошко и Стойчо работели в кравеферма в гр. Съединение, обл. Пловдив. На 1 април 2025 г. двамата останали да пренощуват в една от стопанските постройки, където употребили алкохол.

Между тях възникнал конфликт, вследствие на който 30-годишният мъж взел дървена дръжка с останал метален пръстен от счупена мотика и с нея нанесъл множество удари в областта на главата и тялото на краваря.

Жертвата получила множество рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.

Стойчо паднал в коридора на постройката, където останал през цялата нощ. След нападението Тошко легнал да спи в стаята.

На 2 април 2025 г., сутринта, се събудил и установил, че колегата му е починал. Той се опитал да прикрие следите си, като покрил тялото му с дрехи и замазал с боя петната от кръв.

По-късно тялото е било открито от друг работник във фермата и е уведомена полицията.

Спрямо обвиняемия Тошко Христосков е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив.


