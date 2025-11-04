Съдят Тошко, пребил до смърт кравар и заспал до трупа му в Пловдивско

Окръжна прокуратура-Пловдив предаде на съд Тошко Христосков, обвиняем за жестокото убийство в кравеферма в град Съединение.
30-годишният Тошко е предаден на съд за това, че на 1 април 2025 г. в гр. Съединение, обл. Пловдив, умишлено е умъртвил С.Д., на 42 г.
30-годишният Тошко и Стойчо работели в кравеферма в гр. Съединение, обл. Пловдив. На 1 април 2025 г. двамата останали да пренощуват в една от стопанските постройки, където употребили алкохол.
Между тях възникнал конфликт, вследствие на който 30-годишният мъж взел дървена дръжка с останал метален пръстен от счупена мотика и с нея нанесъл множество удари в областта на главата и тялото на краваря.
Жертвата получила множество рани по главата, крайниците, счупване на ребро, както и кръвонасядания и охлузвания по цялото тяло.
Стойчо паднал в коридора на постройката, където останал през цялата нощ. След нападението Тошко легнал да спи в стаята.
На 2 април 2025 г., сутринта, се събудил и установил, че колегата му е починал. Той се опитал да прикрие следите си, като покрил тялото му с дрехи и замазал с боя петната от кръв.
По-късно тялото е било открито от друг работник във фермата и е уведомена полицията.
Спрямо обвиняемия Тошко Христосков е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд – Пловдив.
1 циганин
Коментиран от #6, #8
14:41 04.11.2025
2 На мен по скоро ми се струват
Коментиран от #4
14:48 04.11.2025
3 Др.Тодор Живков 🇧🇬
14:54 04.11.2025
4 гост
До коментар #2 от "На мен по скоро ми се струват":Тошко и Стойко,типични български имена ,не са успели да си поделят вестник работническо дело, трябвало да ходят до тоалетна
15:18 04.11.2025
5 болна нация
15:22 04.11.2025
6 Сила
До коментар #1 от "циганин":Руский мир , експорт - импорт на гряз и мизерия !!!
Коментиран от #9
15:26 04.11.2025
7 Опааа
15:42 04.11.2025
8 Атлантист-
До коментар #1 от "циганин":Те са били копейки. Това с атлантисти не може да се случи
15:56 04.11.2025
9 Демонкрация
До коментар #6 от "Сила":Това, по времето на Соца и соцалистическия морал, беше немислимо да се случи
15:58 04.11.2025