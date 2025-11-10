Жестоко убийство за отмъщение в Карлово

Жестоко убийство е станало в петък в Карлово.
Млад мъж на име Али Осман се прибирал с влак от работа. Докато влизал обаче, без да иска неволно ритнал бастун на възрастен ром. Инвалидът се ядосал и започнал да го удря с бастуна, в следствие на което му разбил главата.
Дъщерите на агресора, които били с него, скочили също да бият младия мъж.
Работникът се прибрал в дома си в село Розино и разказал на баща си какво му се е случило. Бащата се ядосал и заедно с роднини отишли в Карлово, където намерили възрастният ром с бастуна и след скандали и псувни възникнал бой.
Наръгали с нож инвалида, който е починал. По непотвърдена информация, убиецът е бащата на Али Осман, пише Блиц.
Жертвата е над 60 години. Убийството и боят са станали на обществено място в Карлово. Арестувани са няколко души, включително и бащата на Али Осман.
Снощи в село Розино е имало напрежение, както и в махалата в Карлово. Получена е информация, че двата рода - на убиеца и на жертвата, се канят да се бият. Затова вчера цяло Розино е било окупирано от полиция, за да се предотврати кървавата вендета. До саморазправа не се е стигнало.
1 Усмихнат
11:46 10.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мнение
Коментиран от #22
11:48 10.11.2025
4 И това става в града на
Коментиран от #28
11:48 10.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 За България
11:50 10.11.2025
7 Последния Шоп
11:51 10.11.2025
8 Дааа
Коментиран от #11
11:54 10.11.2025
9 В Швейцария
11:55 10.11.2025
10 Абе,
11:55 10.11.2025
11 Ами
До коментар #8 от "Дааа":електорат са на новото начало.
11:57 10.11.2025
12 Зомбайо
11:57 10.11.2025
13 бай Ставри
12:06 10.11.2025
14 хмм
12:08 10.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Това е
12:09 10.11.2025
17 копейкин
12:09 10.11.2025
18 !!!!!
Коментиран от #20
12:09 10.11.2025
19 Кит
Прогнозирам съществена еволюция в поведението у бразилските обитатели на Карлово след събитията там - да се ежиш помиярски на сплотените, носещи имперско самочувствие и достойнство турци не е шукар, камо ли здравословно занимание.
Жалко само, че бащата на турското момче ще понесе тежка наказателна отговорност след ескалацията на страстите, довели до убийство, явно тия хора се нуждаят от обучение за това как се превъзпитава без да се лежи на топло после.
Коментиран от #23
12:09 10.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 хихи
12:11 10.11.2025
22 Шабан евангелиста
До коментар #3 от "Мнение":Те са сигани, не се извиняват. Действат после мислят.
12:15 10.11.2025
23 Младежът
До коментар #19 от "Кит":е от Розино, там турци няма.
Коментиран от #24
12:15 10.11.2025
24 хихи
До коментар #23 от "Младежът":има един и му викат Осман сиганина
12:17 10.11.2025
25 Оставете
12:18 10.11.2025
26 ЦИГАНСКИ ПРОИЗВОЛ!
12:19 10.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кит
До коментар #4 от "И това става в града на":Ако Левски / и ние с него/ бяхме успели в проекта му за "Чиста и свята република", ако не бяхме допуснали пребоядисаните синчета на комунистическия елит да ни разиграва театъра, имитираш демокрация след 10.11.89 - в Карлово пак щяха да живеят роми, само дето поведението им щеше да се диктува не от клановите им традиции, а от закона, установен по традиция с твърдостта, с която го е прилагал Левски в своята зашеметяваща с мащабите си организация! И тези роми нямаше да тежат на бюджета през социалките, докато се правят на куци и сакати по площади и гари / нали се сещате колко болен е бил този, който пребива турското момче с бастуна си?/, а щяха честно да си заработват доходите като всички останали добросъвестни граждани на България, за да не се случват простотии, като тук коментираната!
Хайде, шарани, гласувайте пак за децата на ЦК, Политбюро и ДС на следващите избори!
12:20 10.11.2025
29 смех
12:29 10.11.2025
30 604
12:29 10.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 слаба държава
12:45 10.11.2025
33 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:45 10.11.2025
34 Никой
Коментиран от #36
12:54 10.11.2025
35 Тъпото руско говедо
Защо не ги вкарате всички в затвора или да ги върнете към корените им в Индия?
12:55 10.11.2025
36 Мето от факултето
До коментар #34 от "Никой":И аз това казвам. Заради такива ме е срам че съм българин
12:57 10.11.2025
37 Механик
Много труден казус имат.
п.п.
И пак добре, че не пострадал и някой гей-афроамериканец от сирийски произход.
Тогава щеше да е страшно.
13:07 10.11.2025
38 Жителите на судан
13:08 10.11.2025