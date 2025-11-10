Жестоко убийство за отмъщение в Карлово

Жестоко убийство е станало в петък в Карлово.

Млад мъж на име Али Осман се прибирал с влак от работа. Докато влизал обаче, без да иска неволно ритнал бастун на възрастен ром. Инвалидът се ядосал и започнал да го удря с бастуна, в следствие на което му разбил главата.

Дъщерите на агресора, които били с него, скочили също да бият младия мъж.

Работникът се прибрал в дома си в село Розино и разказал на баща си какво му се е случило. Бащата се ядосал и заедно с роднини отишли в Карлово, където намерили възрастният ром с бастуна и след скандали и псувни възникнал бой.

Наръгали с нож инвалида, който е починал. По непотвърдена информация, убиецът е бащата на Али Осман, пише Блиц.

Жертвата е над 60 години. Убийството и боят са станали на обществено място в Карлово. Арестувани са няколко души, включително и бащата на Али Осман.

Снощи в село Розино е имало напрежение, както и в махалата в Карлово. Получена е информация, че двата рода - на убиеца и на жертвата, се канят да се бият. Затова вчера цяло Розино е било окупирано от полиция, за да се предотврати кървавата вендета. До саморазправа не се е стигнало.