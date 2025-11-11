Новини
Затвор за 18-годишен, опитал да изнасили сестрата на дядо си в Първомай

11 Ноември, 2025 12:19

Нападателят запушил устата на жената с една ръка, а с другата стискал гърдите ѝ. Няколко пъти поискал да спи с нея и я удрял

1 година и 4 месеца затвор получи младеж от Първомай, влязъл в дома на 68-годишна своя роднина посред нощ и опитал да я изнасили.

Той е бил признат за виновен от Районния съд в града, като ще трябва и да плати разноските по делото в размер на 2186,60 лв.

Пострадалата живеела заедно с дъщеря си, като спели на различни легла в една и съща стая. След полунощ на 22 април тя се събудила защото усетила, че има някой върху нея.

Отворила очи и видяла 18-годишен тийнейджър, който бил внук на брат ѝ. Той бил гол до кръста, издърпал юргана ѝ и го хвърлил на пода.

Въпреки съпротивата ѝ младежът дръпнал полата ѝ нагоре, а тя викала за помощ. Нападателят запушил устата на жената с една ръка, а с другата стискал гърдите ѝ. Няколко пъти поискал да спи с нея и я удрял.

Дъщерята се събудила от писъците, станала и светнала лампата, което ядосало тийнейджъра. Той започнал да ѝ крещи да я загаси, а тя се приближила до леглото и го ударила няколко пъти, като му викала да остави майка ѝ. Нападателят станал и отишъл пред вратата, за да попречи на двете жени да напуснат жилището.

Пострадалата му казала, че е съгласна да прави каквото поиска, но трябвало да отидат на друго място. Той се отдръпнал и жените успели да избягат у съседите си. 18-годишният пък хукнал в неизвестна посока.

Пострадалата се обадила на телефон 112 и на място пристигнали служители на полицията, пред които тя разказала за случилото се. Те направили оглед на двуетажната ѝ къща, след което се отправили към адреса на бащата на нападателя, за когото знаели, че не е в добри отношения със сина си и не го пускал в жилището си. Около 3,15 ч. прескочили оградата и влезли в двора, където установили нападателя да спи в оранжерия.

Първоначално младежът им казал, че е бил в село Горски извор и отрекъл да е ходил в дома на пострадалата, а впоследствие признал, но не бил правил нищо там. Полицаите го задържали и го отвели в Районното управление.

Медицинска експертиза установила множество увреждания по тялото на пострадалата. По нападателя нямало специфични следи. След като се запознал с доказателствата, Районният съд в Първомай преценил, че най-справедливата присъда е 16 месеца ефективно, предава 24 часа.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.


  • 1 Сиганска

    9 2 Отговор
    работа сър...

    12:22 11.11.2025

  • 2 Талибан

    8 2 Отговор
    Тоз от шведите.

    12:22 11.11.2025

  • 3 Ако беше сиган

    4 0 Отговор
    Никой нямаше да вика полиция

    12:22 11.11.2025

  • 4 Епааа

    6 1 Отговор
    Ромейски неволи !!! Само механнично унищожение ги оправя тези , с отрова няма да стане !!!

    Коментиран от #9

    12:22 11.11.2025

  • 5 Оня с рикията

    3 0 Отговор
    Тоя малкия бил голям плавник бре!!!

    12:22 11.11.2025

  • 6 Хубави православни

    4 3 Отговор
    Табиети🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #11, #16

    12:23 11.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Де си видял ромеи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Епааа":

    С двукатни къщи и с оранжерия, че и да се обаждат на 112.... чисти бгтарамбуки са, има ги много

    12:25 11.11.2025

  • 10 Шок

    2 0 Отговор
    Бахи, невероятно е какво прочетох току що!!!
    Какви са тези 0рки бе!

    12:25 11.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Лилав?

    12:27 11.11.2025

  • 13 Гадняр

    1 0 Отговор
    Избягаха от Индия, но Индия не може да избяга от тях.

    12:29 11.11.2025

  • 14 Тоя

    0 0 Отговор
    лудньо в тъмнината скочил на по - старата , сестрата на дядо му !

    12:29 11.11.2025

  • 15 Корав ганчо

    2 0 Отговор
    Ако не бяха викнали полиция сигурно и дядо си е щял да подкара🤣🤣🤣

    12:29 11.11.2025

  • 16 В първомай

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хубави православни":

    Има и доста католици, та не се знае

    12:31 11.11.2025

  • 17 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор
    Това са ромлянски културни ценности и бит, които са защите и от ЮНЕСКО като световно културно наследство 😏

    12:33 11.11.2025

  • 18 СвръхАз

    0 0 Отговор
    ...НеДоИнТегРиРан

    12:33 11.11.2025