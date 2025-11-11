Драма с лихвар в основата на разстрела в София: Стела изневерявала на Боксьора

Нови разкрития за мотива зад кървавия разстрел на столичната ул. „Цар Симеон“ излязоха наяве. 45-годишната Стиляна Драганова, известна като Стела, е била застреляна от бившия си мъж Румен Христов – Боксьора (55 г.), който след това се самоуби.

Според информация на „Телеграф“, в основата на трагедията стои ревност, предизвикана от изневери на жената, една от които с лихвар.

Двамата са живеели заедно 17 години на семейни начала, без сключен брак. От връзката си имат три деца – най-голямата им дъщеря Вероника (18 г.) е студентка по ветеринарна медицина, а двамата им синове, Антонио и Борил, са съответно на 16 и 10 години.

Приживе Румен се оплаквал на близки, че Стела е започнала да го тормози психически, след като я хванал в изневяра. Оказало се, че тя имала и други любовници. Наред с това, твърдят запознати, тя не му давала да вижда децата и системно подавала сигнали за домашно насилие срещу него в полицията.

Румен Христов е имал добри финансови възможности. Той се занимавал с внос на автомобили, като се е специализирал в бизнеса с електрически коли. Работил е и в САЩ, откъдето също е добивал доходи. Според слуховете, в по-ранни години той се е занимавал и с източване на кредитни карти в чужбина.

Стела, която е родом от Търговище, не е работела нищо през цялото време на връзката им. Според съседи от столичния кв. „Хладилника“, където е триетажната къща на Румен, тя се грижела единствено за външния си вид. Боксьора дори платил преди години, за да си сложи силиконови гърди.

Връзката им се разпаднала окончателно през ноември 2020 г., малко след като Румен научил за системните ѝ изневери. Стела била принудена да напусне къщата и се изнесла под наем на ул. „Българска морава“. В началото на 2021 г. тя регистрирала фирма и отворила магазин за алкохол и цигари на ул. „Цар Симеон“ – на метри от мястото, където намери смъртта си.

Според съседи на мъжа, спирането на финансирането към Стела я е озлобило силно. Тя дори официализирала връзката си с един от любовниците си – мъж на име Георги, за когото се твърди, че се занимавал с лихварство.

През октомври 2021 г. Румен подал жалба в прокуратурата, че Стела му упражнява психически тормоз. В жалбата той твърдял, че тя го заплашва с новия си приятел Георги, който имал "сериозни връзки както в криминалните среди, така и в МВР".

Конфликтът ескалирал и с други инциденти. Къщата им в „Хладилника“ била подпалена. Стела обвинила Румен, но по това време той се намирал в Орегон, САЩ, и полицията снела подозренията от него.

При друг случай Румен видял джип „Тесла“, който оставил на Стела да ползва, да се шофира от непознат мъж – вероятно друг неин любовник. Той проследил мъжа и си взел ключовете. Стела го убедила да не подава сигнал, но на следващия ден пуснала поредната жалба за тормоз срещу него.

За да се защитава, Боксьора наел столичния топадвокат Любомир Таков. "Успях да го спася от затвора, но за съжаление не и от смъртта. Тази жена беше токсична за него“, коментира лаконично пред „Телеграф“ адвокат Таков.