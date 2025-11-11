Новини
Драма с лихвар в основата на разстрела в София: Стела изневерявала на Боксьора

Драма с лихвар в основата на разстрела в София: Стела изневерявала на Боксьора

11 Ноември, 2025 13:09

Конфликтът ескалирал и с други инциденти

Драма с лихвар в основата на разстрела в София: Стела изневерявала на Боксьора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови разкрития за мотива зад кървавия разстрел на столичната ул. „Цар Симеон“ излязоха наяве. 45-годишната Стиляна Драганова, известна като Стела, е била застреляна от бившия си мъж Румен Христов – Боксьора (55 г.), който след това се самоуби.

Според информация на „Телеграф“, в основата на трагедията стои ревност, предизвикана от изневери на жената, една от които с лихвар.

Двамата са живеели заедно 17 години на семейни начала, без сключен брак. От връзката си имат три деца – най-голямата им дъщеря Вероника (18 г.) е студентка по ветеринарна медицина, а двамата им синове, Антонио и Борил, са съответно на 16 и 10 години.

Приживе Румен се оплаквал на близки, че Стела е започнала да го тормози психически, след като я хванал в изневяра. Оказало се, че тя имала и други любовници. Наред с това, твърдят запознати, тя не му давала да вижда децата и системно подавала сигнали за домашно насилие срещу него в полицията.

Румен Христов е имал добри финансови възможности. Той се занимавал с внос на автомобили, като се е специализирал в бизнеса с електрически коли. Работил е и в САЩ, откъдето също е добивал доходи. Според слуховете, в по-ранни години той се е занимавал и с източване на кредитни карти в чужбина.

Стела, която е родом от Търговище, не е работела нищо през цялото време на връзката им. Според съседи от столичния кв. „Хладилника“, където е триетажната къща на Румен, тя се грижела единствено за външния си вид. Боксьора дори платил преди години, за да си сложи силиконови гърди.

Връзката им се разпаднала окончателно през ноември 2020 г., малко след като Румен научил за системните ѝ изневери. Стела била принудена да напусне къщата и се изнесла под наем на ул. „Българска морава“. В началото на 2021 г. тя регистрирала фирма и отворила магазин за алкохол и цигари на ул. „Цар Симеон“ – на метри от мястото, където намери смъртта си.

Според съседи на мъжа, спирането на финансирането към Стела я е озлобило силно. Тя дори официализирала връзката си с един от любовниците си – мъж на име Георги, за когото се твърди, че се занимавал с лихварство.

През октомври 2021 г. Румен подал жалба в прокуратурата, че Стела му упражнява психически тормоз. В жалбата той твърдял, че тя го заплашва с новия си приятел Георги, който имал "сериозни връзки както в криминалните среди, така и в МВР".

Конфликтът ескалирал и с други инциденти. Къщата им в „Хладилника“ била подпалена. Стела обвинила Румен, но по това време той се намирал в Орегон, САЩ, и полицията снела подозренията от него.

При друг случай Румен видял джип „Тесла“, който оставил на Стела да ползва, да се шофира от непознат мъж – вероятно друг неин любовник. Той проследил мъжа и си взел ключовете. Стела го убедила да не подава сигнал, но на следващия ден пуснала поредната жалба за тормоз срещу него.

За да се защитава, Боксьора наел столичния топадвокат Любомир Таков. "Успях да го спася от затвора, но за съжаление не и от смъртта. Тази жена беше токсична за него“, коментира лаконично пред „Телеграф“ адвокат Таков.


  • 1 Е вече

    33 2 Отговор
    Нема изневерява

    Коментиран от #23

    13:12 11.11.2025

  • 2 Сила

    51 5 Отговор
    Румене , Руменееее .....от къде си намерил тая селска пръчка бе братко , откъде баш на тая си попаднал ...?!? ....Търговище ???! Даже не знам къде се намира тая провинциална дупка ....!???

    Коментиран от #12

    13:13 11.11.2025

  • 3 Фънки

    31 6 Отговор
    Най евтините жени са в България, който не вярва да пита Васко черепа

    Коментиран от #34

    13:14 11.11.2025

  • 4 ШЕФА

    47 2 Отговор
    Това е нормален край за една алчна селска ку.......

    Коментиран от #10

    13:15 11.11.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    35 2 Отговор
    Щом женена жена иска да си сложи нови сиси,значи не и стига лашкането в къщи.

    И си лови допълнително лашкане извън дома.

    Причинно следствена връзка.

    13:16 11.11.2025

  • 6 име

    47 3 Отговор
    Това да е за урок на всички "мъже", жена не трябва да се оставя да не работи, нищо да не прави, да не поема отговорност и грижа за нищо. Сори, ама в много от случаите смятам че ние мъжете сме виновни, щото така сме ги научили.

    Коментиран от #25

    13:17 11.11.2025

  • 8 Механик

    25 1 Отговор
    Тази е пределно ясна. Един път се свързала с човек, който има съмнително минало и с почти 100% вероятност се е занимавал с източване на банкови карти. Това не и стгинало, ами се събрала с някакъв, който е лихвар. Да се събереш с лихвар, това е върха човешката нечистоплътност (духовна).
    В същност тази е била една "джукеса" макар и застаряваща, дето си е падала "ония работи" повече от колкото е обичала хляба.
    Не ми е жал и за двамата.
    Довечера ще пия по едно за тяхно здраве.

    13:21 11.11.2025

  • 9 факт

    38 1 Отговор
    Видите ли жена с направени ц.ици, джуки и татуирани вежди, плюйте си на краката и бягайте далеч. Същото е и когато жена ви поиска пари за тунинг. Няма и не може да има умна жена, която ще прибегне до такива процедури. Това са евтини жени, които търсят наивници да се ловят на гола кука. Един плаща, много ползват.

    Коментиран от #13, #30

    13:23 11.11.2025

  • 10 Загубена работа

    5 21 Отговор

    До коментар #4 от "ШЕФА":

    Не е нормално за това, че някой е импотентен и жена му си има нейните си нужди да я стреля. От това ще започне да му скача ли? Като не е могъл да я оправя, жената си е намерила - какво толкова, голям праз, то ако е така в тая държава жив човек няма да остане бе, ни жени, ни мъже. Кой на коя не кръшка и коя на кого не кръш, тук всички го правим, трабва ли да се избиваме заради това.

    Коментиран от #32

    13:31 11.11.2025

  • 11 На Теменугата

    7 0 Отговор
    градска .

    13:33 11.11.2025

  • 12 Трол

    14 10 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Търговище е по-древен град от София.

    Коментиран от #16

    13:33 11.11.2025

  • 15 Тома

    23 0 Отговор
    Язък за децата че не са случили на родители.

    13:37 11.11.2025

  • 16 Сила

    12 4 Отговор

    До коментар #12 от "Трол":

    Село Краводер , община Биволаре също ....са мнооооого древни !!!

    13:37 11.11.2025

  • 17 Рахман

    14 4 Отговор
    Положението с жените в БГ всеки ден става все по трагично.
    Само паряснички навсякъде и селски ненаситни пръчки.

    Коментиран от #20

    13:39 11.11.2025

  • 18 ами,

    19 2 Отговор
    И двамата живяли като боклуци и умрели като такива.Жалко за децата им.

    13:41 11.11.2025

  • 19 Киро

    20 0 Отговор
    Какво очаквате от жена от Търговище със силиконови сиси, отишла да живее в София?

    13:42 11.11.2025

  • 20 абе,

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Рахман":

    Смени си средата.Като е от паряснички и селски ненаситни пръчки няма как да си намериш нормална жена.Но за това и ти трябва да си нормален.

    Коментиран от #24

    13:42 11.11.2025

  • 21 И тая

    15 0 Отговор
    се довлякла в София с майка си от Търговище , да си бръмчи на воля , а тя да отглежда трите ѝ деца !

    13:43 11.11.2025

  • 22 Рикошет

    3 3 Отговор
    Мой и твой не важат за хората. имоти, коли, вещи, но не и човек. Човекът иска, търси и намира. Получи ли се вакуум трябва да знаеш, че друг ще го запълни. Любовта е набор от очаквания, които за съжаление, често се разминават. Жалко и за двамата, които така и не са го разбрали.

    13:48 11.11.2025

  • 23 между другото

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Е вече":

    Съжителството на семейни начала не е брак и така мъжете сами си го слагате.

    Коментиран от #31

    13:52 11.11.2025

  • 24 Сила

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "абе,":

    Чувал съм , че филипинките са евтини и нормални ....така и така като сме започнали да внасяме азиатски чуждестранни работници ....един познат си купи камбоджанка навремето !!! Много е доволен , повече от 25 години вече , две деца , само за 10 000 долара....и не остаряват жълтите бе !!!?

    Коментиран от #27

    13:52 11.11.2025

  • 25 Що да не трябва?

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    Значи да работи и да ти гледа 3-те деца, а ти да си го развяваш!
    Що не си смените ролите за месец да видиш как е?

    13:58 11.11.2025

  • 26 Ето, че истината

    5 0 Отговор
    лъсна... каквото повикало, такова се обадило. Жалко за човека...

    13:59 11.11.2025

  • 27 1111

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сила":

    При индианците няма да си личи, че майката е филипинка. Сигурно и ти си от тях!

    14:02 11.11.2025

  • 28 Факт

    1 2 Отговор
    Нещо не се връзва!

    14:03 11.11.2025

  • 29 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Значи изводът е една нурва и един бандюга гербер по малко

    14:04 11.11.2025

  • 30 Програмист

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "факт":

    МНОГО ВЯРНО!!!

    14:05 11.11.2025

  • 31 И ти си от Търговище

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "между другото":

    нали ?

    Коментиран от #33

    14:08 11.11.2025

  • 32 Стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Загубена работа":

    По- голяма простотия не бях чел, ти живееш в един много счупен свят.

    14:09 11.11.2025

  • 33 Не, не съм!

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "И ти си от Търговище":

    И от фереджосаните не съм! А също и от тези, на които им минават подобни мъжки номера!

    14:14 11.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.