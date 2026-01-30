Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш, срещу 8000 евро

Окръжен съд Плевен пусна Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро, съобщи БНТ.
"Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара", заяви Димитър Димитров днес.
В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря.
Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е взимана заради употреба на алкохол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:27 30.01.2026
2 Спецназ
ТЕ ЗА ТАКИВА СВИНЩИНИ загина Доктора, Баце!
ДЪРЖАВАТА(КАТ) го уби!
ФАКТ!
15:28 30.01.2026
3 Боруна Лом
15:33 30.01.2026
4 Не се наядоха, бе!?
Убитият кучета го яли, нали!
15:35 30.01.2026
5 123456
15:43 30.01.2026
6 Най евтиното
Ако си куче ще си в пъти по добре.
15:46 30.01.2026
7 Селянин с колело
15:46 30.01.2026
8 Голям
Коментиран от #12
15:48 30.01.2026
9 гост
15:51 30.01.2026
10 Луд
15:51 30.01.2026
11 За ЧОПНАТИ 10 ШОКОЛАДА
15:54 30.01.2026
12 Шопо
До коментар #8 от "Голям":Опитвате се да изкарате човека пътен хулиган.
Шофьора на камиона е бил с редовни документи, не е употребил акохол или наркотици и е карал с разрешена скорост.
За другото питайте бащата на Сияна.
Коментиран от #20
15:54 30.01.2026
13 Всички
Ами, ако е карал с разрешена скорост, а асфалтът е тотално негоден? На един от репортажите видях как някой го изпробваше с крак -беше като пързалка, без да има лед!
15:56 30.01.2026
14 гсдйй
16:00 30.01.2026
15 БАРС
16:04 30.01.2026
16 Плевенският съд
Няма сд!
Има интереси!
16:09 30.01.2026
17 Никой
16:10 30.01.2026
18 Цвете
16:11 30.01.2026
19 Иво
16:11 30.01.2026
20 Бащата е психопат
До коментар #12 от "Шопо":Ако си беше възпитал дететоькак трябва да се вози викола и ако дятката беше трезвен, сега Са нямаше да е в гробището!
16:13 30.01.2026
21 б@лх@рския съд
16:13 30.01.2026
22 Мунчо
справедливо, щеше да е, ама депутат, турчин!
16:20 30.01.2026
23 "Мотиви на съд" в кочина!
Ние умрели не възкресяваме, нас ни интересуват интересите на живите, защото тях "съдим", не ония гушнал букета без време!
16:23 30.01.2026
24 37.51т
16:24 30.01.2026
25 Жеро
той за мен е герой!
16:30 30.01.2026
26 Ал Бънди
16:38 30.01.2026
27 дядото
16:41 30.01.2026
28 Мунчо
крадци! Път доказан убиец, трасе стъкло и... нищо свършена работа! Засрамете се АПИ, вие
сте истинските убийци в България!
16:44 30.01.2026
29 ООрана държава
16:47 30.01.2026
30 Ако се укрие или избяга
16:51 30.01.2026
31 Гост
16:52 30.01.2026