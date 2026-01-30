Новини
Крими »
Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш, срещу 8000 евро

Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш, срещу 8000 евро

30 Януари, 2026 15:23 1 365 31

  • тир-
  • телиш-
  • шофьор

В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря

Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш, срещу 8000 евро - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Окръжен съд Плевен пусна Димитър Димитров на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро, съобщи БНТ.

"Съжалявам за случилото се. Много ми е болно. Направих всичко възможно да избегна удара", заяви Димитър Димитров днес.

В сряда сутринта Димитров с тир помете автомобила, управляван от анестезиолога Цветан Костадинов и уби лекаря.

Прокуратурата настояваше Димитров да остане в ареста, защото може да се укрие или да извърши ново престъпление. В съдебната зала зам.-окръжният прокурор на Плевен се мотивира, че да момента Димитров е санкциониран 24 пъти за нарушения на Закона за движение по пътищата, като последната му санкция е от този месец. Освен това и книжката му е взимана заради употреба на алкохол.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 3 Отговор
    Гаранциите също х2. Пазарна икономика = шокова терапия.

    15:27 30.01.2026

  • 2 Спецназ

    29 4 Отговор
    Вземана му е книжката 20 пъти и ОЩЕ е имал книжка!

    ТЕ ЗА ТАКИВА СВИНЩИНИ загина Доктора, Баце!

    ДЪРЖАВАТА(КАТ) го уби!
    ФАКТ!

    15:28 30.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    14 3 Отговор
    КОГА ЩЕ ВКАРАТЕ НЯКОЙ ДИРЕКТОР ОТ ,,АПИ-ОЛЕГ,,?

    15:33 30.01.2026

  • 4 Не се наядоха, бе!?

    21 3 Отговор
    Колко пъти "гаранцията" струва тази хуманност към съжаляващия?!?
    Убитият кучета го яли, нали!

    15:35 30.01.2026

  • 5 123456

    10 3 Отговор
    е това е справедлив съд ! Доктор Гилотен си готви презентацията !

    15:43 30.01.2026

  • 6 Най евтиното

    11 4 Отговор
    нещо в територията е човешкият живот.
    Ако си куче ще си в пъти по добре.

    15:46 30.01.2026

  • 7 Селянин с колело

    8 3 Отговор
    Приятен му път!!! Ще продължава да убива!!!

    15:46 30.01.2026

  • 8 Голям

    10 3 Отговор
    Този никога не трябва да управлява моторно превозно средство... 24 нарушения на ЗЗДП... включая и шофиране след употреба на алкохол???

    Коментиран от #12

    15:48 30.01.2026

  • 9 гост

    12 2 Отговор
    корупцията убива и тия от герб

    15:51 30.01.2026

  • 10 Луд

    10 2 Отговор
    На Варненският кмет гаранцията му беше над 100,000 евро,Защото е Български гражданин и жител на Варна.Продължаеаите да вярвате на стадии и прокурори,Докато не се изметът от съдебната система и забрана доживотно да нямат право на юридическа работа все ще е така.

    15:51 30.01.2026

  • 11 За ЧОПНАТИ 10 ШОКОЛАДА

    8 3 Отговор
    ЯК ПАНДИЗ БЕЗ ДОМАШЕН АРЕСТ И ГАРАНЦИЯ....

    15:54 30.01.2026

  • 12 Шопо

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Голям":

    Опитвате се да изкарате човека пътен хулиган.
    Шофьора на камиона е бил с редовни документи, не е употребил акохол или наркотици и е карал с разрешена скорост.
    За другото питайте бащата на Сияна.

    Коментиран от #20

    15:54 30.01.2026

  • 13 Всички

    6 4 Отговор
    Злобно повтарят колко пъти бил глобяван шофьорът! У нас държавата се издържа от глоби и всеки един от нас има дузини всяка година. Това прави ли ни престъпници?
    Ами, ако е карал с разрешена скорост, а асфалтът е тотално негоден? На един от репортажите видях как някой го изпробваше с крак -беше като пързалка, без да има лед!

    15:56 30.01.2026

  • 14 гсдйй

    5 3 Отговор
    От де ги вадят тез пари ..аз си броя евро центовете

    16:00 30.01.2026

  • 15 БАРС

    2 3 Отговор
    ВСИЧКО Е ЧЯСНО В ЗАТВОРА ЗА МИНИМУМ 20 ГОД.

    16:04 30.01.2026

  • 16 Плевенският съд

    5 2 Отговор
    След колко дни незаконен арест , задържа един друг шофьор нп ТИР, който нямаше вина за смъртта на онова дете от което бащата си прави реклама за да влезе в парламента?
    Няма сд!
    Има интереси!

    16:09 30.01.2026

  • 17 Никой

    4 2 Отговор
    Това е случайност. Пътят е с лед.

    16:10 30.01.2026

  • 18 Цвете

    5 3 Отговор
    ИМА СМЪРТ. А ТОЗИ ГАВАЗИН С 24 НАРУШЕНИЯ ,ОТНЕТА КНИЖКА Е ПУСНАТ НА СВОБОДА, ЗАЩО ПИТАМ? В МОРАЛЕН АСПЕКТ Е НЕДОПУСТИМО.ДО КОГА УБИЙЦИТЕ НА ПЪТЯ ЩЕ БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ ПОД ГАРАНЦИЯ? 🤔👎🙄🇧🇬🇧🇬

    16:11 30.01.2026

  • 19 Иво

    4 1 Отговор
    Понеже е кмет от ГЕРБ нали. Затова гаранцията е х 4

    16:11 30.01.2026

  • 20 Бащата е психопат

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Ако си беше възпитал дететоькак трябва да се вози викола и ако дятката беше трезвен, сега Са нямаше да е в гробището!

    16:13 30.01.2026

  • 21 б@лх@рския съд

    1 3 Отговор
    най справедливия

    16:13 30.01.2026

  • 22 Мунчо

    4 0 Отговор
    Защо не приложите същата мярка, срещи турския убиец, не спрял на знак STOP! Дела и накрая, потупване по рамото! 800 000 лева, много
    справедливо, щеше да е, ама депутат, турчин!

    16:20 30.01.2026

  • 23 "Мотиви на съд" в кочина!

    2 2 Отговор
    Абе щом има постоянен адрес и много съжалява, няма никаква опасност да избяга!
    Ние умрели не възкресяваме, нас ни интересуват интересите на живите, защото тях "съдим", не ония гушнал букета без време!

    16:23 30.01.2026

  • 24 37.51т

    3 0 Отговор
    С камиони и автобуси 2 ра и 3 та ръка .....по пътищата парчета гуми регенерат локви от масла...какво да очакваме

    16:24 30.01.2026

  • 25 Жеро

    2 2 Отговор
    Шофьорът с 18,а не 24 санкционирания е храни семейство с десетилетия! На фона на държавата България, която се издържа от глоби, актове, скрит рекет и два милиона движещи се ежедневно превозни средства по пътища, кочина,
    той за мен е герой!

    16:30 30.01.2026

  • 26 Ал Бънди

    0 2 Отговор
    Стига бе, за един крадец, кмет или квото е бил там, толкоз шум

    16:38 30.01.2026

  • 27 дядото

    3 1 Отговор
    парична гаранция - подигравка с паметта на убития.днес го пускат,утре ще го обявят за издирване.пропаднала държава,пропаднали хора

    16:41 30.01.2026

  • 28 Мунчо

    5 0 Отговор
    Големите убийци и виновните убийци в няколко десетилетия са АПИ и ръководната им шайка от
    крадци! Път доказан убиец, трасе стъкло и... нищо свършена работа! Засрамете се АПИ, вие
    сте истинските убийци в България!

    16:44 30.01.2026

  • 29 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Да усетят гербарите добре ли е

    16:47 30.01.2026

  • 30 Ако се укрие или избяга

    1 0 Отговор
    да вкарат в затвора съдиата , който го е пуснал !

    16:51 30.01.2026

  • 31 Гост

    1 0 Отговор
    Пуска го, за да може да избяга в чужбина, купил е съдията.

    16:52 30.01.2026