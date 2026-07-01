Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане

ОДМВР – Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от с. Константиново.

Активирана е системата AMBER Alert за изчезнало дете, информират от ГДБОП.

По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, на когото полицията също разпространява снимка.

По информация на NOVA мъжът е доведен баща на детето.

Във вторник между него и майката избухнал скандал, прераснал в насилие върху жената. След това мъжът вероятно е отвлякъл момиченцето в неизвестна посока.

Наталия е на 11 години, висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, светли очи.

Облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Асен Симеонов е 40-годишен, ръст – около 170 см, едро телосложение, късо подстриган, с кафяви очи.

Облечен е със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

ОДМВР умолява гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или с ОДМВР – Варна на тел: 052 652 016.