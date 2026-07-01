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Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане

Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане

1 Юли, 2026 16:41 952 7

  • наталия славова асенова-
  • издирвана-
  • отвличане

По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, на когото полицията също разпространява снимка

Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ОДМВР – Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от с. Константиново.

Активирана е системата AMBER Alert за изчезнало дете, информират от ГДБОП.

По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, на когото полицията също разпространява снимка.

По информация на NOVA мъжът е доведен баща на детето.

Във вторник между него и майката избухнал скандал, прераснал в насилие върху жената. След това мъжът вероятно е отвлякъл момиченцето в неизвестна посока.

Наталия е на 11 години, висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, светли очи.

Облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.

Асен Симеонов е 40-годишен, ръст – около 170 см, едро телосложение, късо подстриган, с кафяви очи.

Облечен е със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.

ОДМВР умолява гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или с ОДМВР – Варна на тел: 052 652 016.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя сигурно е

    5 5 Отговор
    педофил.

    16:48 01.07.2026

  • 2 интересното е

    5 1 Отговор
    че според снимката прилича не на доведен баща, а на биологичен такъв.

    Коментиран от #5

    16:54 01.07.2026

  • 3 Един приятел

    3 7 Отговор
    Абе не ,че нещо ама мноо грозно тва бе

    16:56 01.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    4 2 Отговор
    на снимката е типичен варненски 11 годишен келеш

    17:04 01.07.2026

  • 5 И аз това забелязах

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "интересното е":

    Май е "доведен" след като "истниския" е разбрал, че детето не е от него. Ама тука един ДНК тест и всичко се решава.

    17:28 01.07.2026

  • 6 Софийски селянин,

    2 2 Отговор
    Е ама то бая охранено и угоено,не е гладно женското завалийче...

    17:30 01.07.2026

  • 7 Мюмюн от съседното село

    3 0 Отговор
    Тоз мумиче ши гу земам у махалата за пипирудка,у ши скарва убав парас

    17:39 01.07.2026