Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане

ОДМВР – Варна издирва 11-годишната Наталия Славова Асенова от с. Константиново.
Активирана е системата AMBER Alert за изчезнало дете, информират от ГДБОП.
По първоначални данни детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, на когото полицията също разпространява снимка.
По информация на NOVA мъжът е доведен баща на детето.
Във вторник между него и майката избухнал скандал, прераснал в насилие върху жената. След това мъжът вероятно е отвлякъл момиченцето в неизвестна посока.
Наталия е на 11 години, висока около 160 см, с едро телосложение, кестенява коса до раменете, светли очи.
Облечена със светъл дълъг панталон, бяло късо яке с червени цветчета и черни маратонки.
Асен Симеонов е 40-годишен, ръст – около 170 см, едро телосложение, късо подстриган, с кафяви очи.
Облечен е със синя тениска с къс ръкав, черен спортен панталон и черни маратонки.
ОДМВР умолява гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на Асен Антонов Симеонов, незабавно да сигнализират на телефон 112, в най-близкото поделение на МВР или с ОДМВР – Варна на тел: 052 652 016.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя сигурно е
16:48 01.07.2026
2 интересното е
Коментиран от #5
16:54 01.07.2026
3 Един приятел
16:56 01.07.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
17:04 01.07.2026
5 И аз това забелязах
До коментар #2 от "интересното е":Май е "доведен" след като "истниския" е разбрал, че детето не е от него. Ама тука един ДНК тест и всичко се решава.
17:28 01.07.2026
6 Софийски селянин,
17:30 01.07.2026
7 Мюмюн от съседното село
17:39 01.07.2026