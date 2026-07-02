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Полицията има следа за отвлечената 11-годишна Наталия

Полицията има следа за отвлечената 11-годишна Наталия

2 Юли, 2026 23:18 745 3

  • 11-годишна-
  • наталия асенова-
  • асен симеонов-
  • константиново-
  • бързица

Полицейски и доброволчески сили в акция за откриване на Наталия Асенова и Асен Симеонов

Полицията има следа за отвлечената 11-годишна Наталия - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В района около село Бързица се провежда мащабна операция по издирване на 11-годишната Наталия Асенова и мъжа, заподозрян за нейното отвличане – 40-годишния Асен Симеонов, съобщиха от Българската национална телевизия. Според информацията, двамата са забелязани в близост до ниви край селото, което предизвика бърза реакция от страна на полицията, жандармерията и доброволчески екипи от съседното село Константиново.

Местността, в която са забелязани издирваните, е с труден терен, което затруднява оперативните действия. За да се осигури ефективно заграждане и проследяване, служителите използват специализирани джипове, термокамери и очакват пристигането на термодрон, който да подпомогне търсенето от въздуха. Преди това близки на Наталия са подавали сигнали за местонахождението на мъжа и момичето в околността.

Наталия е в неизвестност от вторник, като според разследващите, Асен Симеонов, който до скоро е живял на семейни начала с майката на момичето, е отвлякъл детето. Полицията продължава да работи усилено, за да гарантира безопасността на Наталия.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дано

    8 0 Отговор
    Дано вече да са я намерили жива и здрава.

    23:23 02.07.2026

  • 3 Горкото

    1 1 Отговор
    Дете е отромеите! И е подрастно, та вече са го омъжили и та ков али! Сега е момента да видим, дали педофилията е наказуема само за българите, а за индианците е културна традиция!

    23:23 02.07.2026