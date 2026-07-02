Полицията има следа за отвлечената 11-годишна Наталия

В района около село Бързица се провежда мащабна операция по издирване на 11-годишната Наталия Асенова и мъжа, заподозрян за нейното отвличане – 40-годишния Асен Симеонов, съобщиха от Българската национална телевизия. Според информацията, двамата са забелязани в близост до ниви край селото, което предизвика бърза реакция от страна на полицията, жандармерията и доброволчески екипи от съседното село Константиново.

Местността, в която са забелязани издирваните, е с труден терен, което затруднява оперативните действия. За да се осигури ефективно заграждане и проследяване, служителите използват специализирани джипове, термокамери и очакват пристигането на термодрон, който да подпомогне търсенето от въздуха. Преди това близки на Наталия са подавали сигнали за местонахождението на мъжа и момичето в околността.

Наталия е в неизвестност от вторник, като според разследващите, Асен Симеонов, който до скоро е живял на семейни начала с майката на момичето, е отвлякъл детето. Полицията продължава да работи усилено, за да гарантира безопасността на Наталия.