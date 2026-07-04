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Арест в Община Ардино: Задържаха служител за злоупотреби с асфалт за 300 000 лв. ОБЗОР

Арест в Община Ардино: Задържаха служител за злоупотреби с асфалт за 300 000 лв. ОБЗОР

4 Юли, 2026 05:59, обновена 4 Юли, 2026 06:02 868 5

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  • асфалтиране

Икономическа полиция разследва мащабен ремонт на междуселски път на стойност 6,3 милиона лева, превърнат в опасна еднолентова отсечка

Арест в Община Ардино: Задържаха служител за злоупотреби с асфалт за 300 000 лв. ОБЗОР - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служител на общинската администрация в Ардино е задържан по Закона за МВР в Кърджалийско при акция на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“. Разследването е насочено към обществена поръчка от 2023 г. за основен ремонт на еднолентовия път, свързващ селата Жълтуша и Седларци. Общата стойност на сключения договор със софийска строителна фирма възлиза на 6,3 милиона лева, като към момента на изпълнителя вече са изплатени 1,3 милиона лева.

По-тънък асфалт и сериозни щети за бюджета

Проверките на МВР на място са установили драстични разминавания между техническия проект и реалното изпълнение на обекта. При вземането на проби в 8 от общо 14 проверени точки е констатирано, че дебелината на положения първи слой асфалт е под заложените по спецификация шест сантиметра.

Началникът на икономическата полиция в ОДМВР-Кърджали, гл. инсп. Радослав Узунов, обяви, че нанесените щети за бюджета възлизат на около 300 000 лева. Предстои разпит на още едно длъжностно лице от общината, а събраните материали се внасят по спешност в прокуратурата.

Протести от местните жители

Ремонтът на трасето започна през пролетта на тази година, след като в района не е полаган нов асфалт от 42 години. Жителите на село Седларци обаче масово изразяват недоволство и сигнализират за опасни пътни условия. Според местните хора пътят е стеснен дотолкова, че разминаването на два автомобила е почти невъзможно, а достъпът до частните гаражи по трасето е блокиран. Кметският наместник на селото, Йовчо Гаджалов, допълни, че строителните дейности все още не са приключили изцяло.

Част от мащабна акция в Кърджалийско

Случаят в Ардино е част от мащабна кампания за проверка на обществени поръчки за пътна инфраструктура в област Кърджали. Към момента органите на реда извършват общо 27 проверки в седемте общини на областта. От тях 16 казуса са свързани с ремонт на еднолентови пътища, за които има съмнения, че са превърнати в по-тесни отсечки с цел спестяване на материали. Досега полицията е задвижила и внесла в прокуратурата осем отделни преписки за други злоупотреби в региона.

Източници на информацията: БНТ, БНР, БТА


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Служителите

    11 0 Отговор
    са ясни , а чия е софийската строителна фирма ?

    06:12 04.07.2026

  • 2 Оня с рикията

    7 1 Отговор
    Е как иначе ще си построи къща и евентуално басейн само от заплата?

    06:19 04.07.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    9 1 Отговор
    Кърджали - сигурно всички се сещаме за ПКП Цвета Караянчева от крадливата партия ГЕРБ...

    Коментиран от #4

    06:26 04.07.2026

  • 4 Кючекинята

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    и певачка на турски песни , дето си забрави гащите в лимузината ! ПКП на Бою !

    06:41 04.07.2026

  • 5 дядото

    10 0 Отговор
    пътят може да не отговаря на изискванията,но пък ще има пари за партийните каси и за позлатени минарета.

    06:52 04.07.2026