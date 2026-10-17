Мъж намушка двама младежи край Малкото НДК

Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София. По първоначални данни нападението е станало около 21:30 часа. Информацията е съобщена от bTV.
Към момента няма потвърдени данни за състоянието на пострадалите, както и за причините, довели до нападението. Не е уточнено и дали предполагаемият извършител е задържан.
В първоначалните съобщения се посочва още, че има данни мъжът да е мигрант. Тази информация не е потвърдена с официални подробности и не са съобщени неговата самоличност или статут. Обстоятелствата около случая се изясняват.
Източници: btvnovinite.bg, darik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Eдин
Коментиран от #3
04:28 17.10.2026
3 Госъ
До коментар #2 от "Eдин":Е не е като да е видяхме всички в Германия какво стана….
05:09 17.10.2026
4 Никой
05:12 17.10.2026