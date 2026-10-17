Мъж намушка двама младежи край Малкото НДК

Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София. По първоначални данни нападението е станало около 21:30 часа. Информацията е съобщена от bTV.

Към момента няма потвърдени данни за състоянието на пострадалите, както и за причините, довели до нападението. Не е уточнено и дали предполагаемият извършител е задържан.

В първоначалните съобщения се посочва още, че има данни мъжът да е мигрант. Тази информация не е потвърдена с официални подробности и не са съобщени неговата самоличност или статут. Обстоятелствата около случая се изясняват.

Източници: btvnovinite.bg, darik.bg