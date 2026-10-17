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Мъж намушка двама младежи край Малкото НДК

Мъж намушка двама младежи край Малкото НДК

17 Октомври, 2026 03:39 702 4

  • малкото ндк-
  • софия-
  • намушкани младежи-
  • нападение с нож-
  • криминален случай

Нападението е станало около 21:30 часа в центъра на София. Към момента няма официални данни за състоянието на пострадалите и за задържането на нападателя

Мъж намушка двама младежи край Малкото НДК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София. По първоначални данни нападението е станало около 21:30 часа. Информацията е съобщена от bTV.

Към момента няма потвърдени данни за състоянието на пострадалите, както и за причините, довели до нападението. Не е уточнено и дали предполагаемият извършител е задържан.

В първоначалните съобщения се посочва още, че има данни мъжът да е мигрант. Тази информация не е потвърдена с официални подробности и не са съобщени неговата самоличност или статут. Обстоятелствата около случая се изясняват.

Източници: btvnovinite.bg, darik.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Eдин

    3 0 Отговор
    Евтината работна ръка,май ще ни излезне скъпо.

    Коментиран от #3

    04:28 17.10.2026

  • 3 Госъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Eдин":

    Е не е като да е видяхме всички в Германия какво стана….

    05:09 17.10.2026

  • 4 Никой

    0 0 Отговор
    Там е цигански квартал.

    05:12 17.10.2026