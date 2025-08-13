Новини
8 години затвор и 50 хиляди лева глоба за контрабанда на наркотик през ГКПП Гюешево

13 Август, 2025 17:58 547 2

320 са били пакетите с коноп

Снимка: Shutterstock
Окръжна прокуратура – Кюстендил приведе в изпълнение влязъл в сила съдебен акт, с който на 34-годишния Г.Н., гражданин на Северна Македония, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 8 години, при първоначален „строг“ режим на изтърпяване, и глоба в размер на 50 000 лева.

Подсъдимият е признат за виновен за престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 1 от НК – контрабанда на високорисково наркотично вещество през границата на страната.

Около 22,30 ч. на 18.12.2024 г., на вход за камиони на ГКПП Гюешево, пристигнала товарна композиция с регистрационни номера на Северна Македония, превозваща товар с руда за Турция.

Митническите инспектори отклонили моторното превозното средство за щателна митническа проверка. В ремаркето ѝ били установени специално приспособени тайници - кухини в дървени напречни дъски (хоризонтални странични прегради). В тях били открити 320 пакета с наркотично вещество – коноп.

Общото тегло на предмета на престъплението е 128,580 кг.

Водачът на камиона – осъденият Г.Н., е бил задържан и привлечен към наказателна отговорност, а впоследствие предаден на съд с обвинителен акт на Окръжна прокуратура - Кюстендил.


  • 1 странна работа

    1 0 Отговор
    интересно за внос на трева дават 8 години а за убийство 5-6 ??? как да ги разбираме тия работи сега? а брендо за внос на наркотици незнам дали му дадоха и 3 години

    18:29 13.08.2025

  • 2 Във България контрабанда НЕ!

    0 0 Отговор
    Това не е въэможно!

    18:58 13.08.2025