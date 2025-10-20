Телевизионна водеща получи окосмени прашки в ефир

Британската телевизионна водеща Лорейн Кели получи пикантен подарък и остана без думи. Шокиращата случка стана на живо в нейното предаване по ITV „Лорейн“, пише The Mirror.
В предаването водещата и гост-журналистката Луси Кейв обсъждаха прашките с изкуствено окосмение, които пусна американската телевизионна звезда Ким Кардашиян. Гостенката обяви, че бельото вече е разпродадено, но е успяла да вземе един чифт за Кели.
След това Кейв извади чифт бели бикини с косми. „Прекарах часове в тях. Всъщност беше брада“, пошегува се журналистката. Зашеметена от интимния подарък, Кели го взе и призна, че е останала без думи.
Водещата най-накрая отговори на подаръка. „Ужасно е. Гледам го, просто е ужасно“, каза Кели, гледайки бикините, след което избухна в смях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 муцунка
08:24 20.10.2025
2 надарена кака
Коментиран от #7
08:25 20.10.2025
3 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки
08:26 20.10.2025
4 знам че подаръка е
08:27 20.10.2025
5 Табаков
08:29 20.10.2025
6 Мими Ралева
08:31 20.10.2025
7 Надарен батко
До коментар #2 от "надарена кака":Аз на такава скорост бича, че ще ти епилирам и прашките заедно с това под тях!
08:31 20.10.2025
8 Авеее
08:33 20.10.2025
9 Отврат
08:33 20.10.2025
10 Падение
Коментиран от #12
08:33 20.10.2025
11 Режи и хърляй
08:35 20.10.2025
12 Що бе
До коментар #10 от "Падение":Супер е да забиеш езика в гората и да го провираш измежду храстие! Изплюеш, изплюеш, и пак!
08:37 20.10.2025
13 Лоша работа
08:40 20.10.2025
14 вмирисан
08:46 20.10.2025
15 Без съмнение
08:47 20.10.2025
16 за нааакани слипове крие
08:47 20.10.2025