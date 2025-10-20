Новини
Телевизионна водеща получи окосмени прашки в ефир

20 Октомври, 2025 08:22

„Ужасно е. Гледам го, просто е ужасно“, каза Кели

Телевизионна водеща получи окосмени прашки в ефир - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската телевизионна водеща Лорейн Кели получи пикантен подарък и остана без думи. Шокиращата случка стана на живо в нейното предаване по ITV „Лорейн“, пише The ​​Mirror.

В предаването водещата и гост-журналистката Луси Кейв обсъждаха прашките с изкуствено окосмение, които пусна американската телевизионна звезда Ким Кардашиян. Гостенката обяви, че бельото вече е разпродадено, но е успяла да вземе един чифт за Кели.

След това Кейв извади чифт бели бикини с косми. „Прекарах часове в тях. Всъщност беше брада“, пошегува се журналистката. Зашеметена от интимния подарък, Кели го взе и призна, че е останала без думи.

Водещата най-накрая отговори на подаръка. „Ужасно е. Гледам го, просто е ужасно“, каза Кели, гледайки бикините, след което избухна в смях.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 муцунка

    1 0 Отговор
    Иракли Кобахидзе обвини дипломата,че е диплома,а не дипломат.

    08:24 20.10.2025

  • 2 надарена кака

    2 0 Отговор
    Аз също нося прашкиимам много бройки от тях,но такова космато нещо не бих носила никога.

    Коментиран от #7

    08:25 20.10.2025

  • 3 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    1 0 Отговор
    Окосмена или обръсната - пропускам ! Гилф , не !

    08:26 20.10.2025

  • 4 знам че подаръка е

    2 0 Отговор
    от пара Петка

    08:27 20.10.2025

  • 5 Табаков

    2 0 Отговор
    След това Кейв извади чифт бели бикини с косми.НЕ СА БИКИНИ.БИКИНИТЕ НЕ СА ТОЛКОВА ТЪНКИ.БИКИНИТЕ ПОКРИВАТ ЦЯЛОТО ЖЕНСКО ДУПЕ И ПОЛОВИЯ ОРГАН.

    08:29 20.10.2025

  • 6 Мими Ралева

    2 0 Отговор
    Да се скъсаш от смях!

    08:31 20.10.2025

  • 7 Надарен батко

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "надарена кака":

    Аз на такава скорост бича, че ще ти епилирам и прашките заедно с това под тях!

    08:31 20.10.2025

  • 8 Авеее

    2 0 Отговор
    Парапетката има мустачки,но отдолу не са я снимали.Канадският не я ни е показвал.

    08:33 20.10.2025

  • 9 Отврат

    2 0 Отговор
    От утре с мириз на умряла риба, лично от Кардашиян. Повръщам

    08:33 20.10.2025

  • 10 Падение

    4 1 Отговор
    Гнус, падение! Содом и Гомор!

    Коментиран от #12

    08:33 20.10.2025

  • 11 Режи и хърляй

    4 0 Отговор
    Когато хората приемат извратеността за нещо нормално, тогава извратените ще управляват нормалните. Тежко ни и горко….

    08:35 20.10.2025

  • 12 Що бе

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Падение":

    Супер е да забиеш езика в гората и да го провираш измежду храстие! Изплюеш, изплюеш, и пак!

    08:37 20.10.2025

  • 13 Лоша работа

    5 0 Отговор
    Самият факт, че всичко е продадено говори за бруталното падение на човешката раса. Връщаме се на ниво пещерен човек а може би така и трябва да се случи.

    08:40 20.10.2025

  • 14 вмирисан

    1 0 Отговор
    Киселова си ги има оригинални натурални влакна,няма нужда да се набутва

    08:46 20.10.2025

  • 15 Без съмнение

    2 0 Отговор
    Колкото по-гнусно, толкова по-модерно. Май е време за атома.

    08:47 20.10.2025

  • 16 за нааакани слипове крие

    0 0 Отговор
    а е получила едни такива с жълто отпред . кат килоти . ама за мъже .

    08:47 20.10.2025