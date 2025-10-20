Телевизионна водеща получи окосмени прашки в ефир

Британската телевизионна водеща Лорейн Кели получи пикантен подарък и остана без думи. Шокиращата случка стана на живо в нейното предаване по ITV „Лорейн“, пише The ​​Mirror.

В предаването водещата и гост-журналистката Луси Кейв обсъждаха прашките с изкуствено окосмение, които пусна американската телевизионна звезда Ким Кардашиян. Гостенката обяви, че бельото вече е разпродадено, но е успяла да вземе един чифт за Кели.

След това Кейв извади чифт бели бикини с косми. „Прекарах часове в тях. Всъщност беше брада“, пошегува се журналистката. Зашеметена от интимния подарък, Кели го взе и призна, че е останала без думи.

Водещата най-накрая отговори на подаръка. „Ужасно е. Гледам го, просто е ужасно“, каза Кели, гледайки бикините, след което избухна в смях.