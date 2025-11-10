Новини
Любопитно »
Ебру след Big Brother: „Мога да бъда много цветна в секса!“

Ебру след Big Brother: „Мога да бъда много цветна в секса!“

10 Ноември, 2025 07:13 649 4

  • ебру-
  • биг брадър-
  • голямата сестра-
  • елена сергова

Вижте какво още сподели Ебру в новия епизод на „Голямата сестра Podcast“

Ебру след Big Brother: „Мога да бъда много цветна в секса!“ - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бъдещият педагог Ебру от Биг брадър говори откровено за мълчанието, мъжката суета, дискриминацията и за това защо жените не трябва да бъдат само съблазнителки, пише marica.bg. Каква е причината Ебру да се въздържа от секс повече от година въпреки тогавашните ѝ отношения с партньора си?

„Жертвата на сезона е Сияна!“, заяви Ебру категорично. Тя признава, че често е избирала да мълчи в напрегнати моменти в Къщата, но това не означава, че не е имала позиция. „Емоционалността ми е сила, а не слабост.“, допълва тя. Макар да е отпаднала с най-малко зрителска подкрепа, определя участието си като лична победа - стигането почти до финалната седмица и единствената ѝ номинация за целия сезон.

Ебру разкрива, че понякога е усещала дискриминация заради името и произхода си. „Аз съм туркиня, но се чувствам повече българка“, споделя тя.

„Не знам турски, не знам и ромски. Вкъщи говорим само на български език!“. В разговора си с Елена Сергова признава, че се чувства гузна, защото не чете достатъчно и не познава добре историята си, но обещава - „След Big Brother ще прочета поне 2-3 книги!“

Зад усмивката ѝ стои романтична натура и желание за семейство. В момента тя завършва начална педагогика и мечтае да стане учител, макар да признава, че още не се чувства напълно подготвена. „Децата са най-искрените същества“, споделя Ебру. „Искам да бъда преподавател, който да им покаже, че искреността е сила.“

А когато темата стига до любов и връзки, Ебру не бяга от провокациите. „Мога да бъда много цветна в секса!“, споделя с усмивка и добавя, че интимността за нея е основата на една връзка. „Ако липсва секс, то връзката е изчерпана.“

Защо Ебру смята, че разликата в годините в една връзка не са фактор? Какво я отблъсква в прекалено суетните мъже? И какво мисли за секса на първа среща? Всички откровени, неподправени и с чувство за хумор отговори може да видите в новия епизод на „Голямата сестра Podcast“.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само 2-3 книги е малко

    0 0 Отговор
    Пожелавам й здраве !!!

    07:22 10.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Васко ПДРаса

    3 0 Отговор
    И аз съм м.и.н.г.я.н.и.н, но се чувствам като българин. А и знам и ц.и.г.а.н.с.к.и, и български. 👰🏿

    07:24 10.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    "Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
    на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
    целият свят. Незабелязано ще подменим
    човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
    единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
    грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
    изтръгнем социалната същност на литературата, ще
    насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
    към секса, насилието, садизма, предателството -
    тоест безнравствеността. Нужни са писания,
    осмиващи естествеността и почтеността като
    архаични отживелици. Простащината, наглостта,
    лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието,
    доносничеството и още много пороци заложени в
    човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
    поколение след поколение, ще предизвикваме
    ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
    човек с консумативна психика на елементарен
    потребител. Всичко това ще извършим под девиза:

    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
    Фостър Дълес 1956

    07:29 10.11.2025