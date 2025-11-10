Новини
Андрю водел проститутки в Бъкингам, кралицата прощавала на любимия си син

10 Ноември, 2025 12:44 697 7

  • принц андрю-
  • проститутки-
  • крал чарлз iii

Андрю Лоуни, автор на книгата „Възходът и падението на династията Йорк“, разкрива това в телевизионно интервю

Андрю водел проститутки в Бъкингам, кралицата прощавала на любимия си син - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Лишеният от дворцови права Андрю, брат на краля на Великобритания Чарлз III, водил проститутки в Бъкингамския дворец в продължение на години. Андрю Лоуни, автор на книгата „Възходът и падението на династията Йорк“, разкрива това в интервю за американския телевизионен канал NewsNation.

„Това се случваше редовно. Служителите се оплакваха на ръководството, но нищо не беше предприето. Разбира се, кралицата знаеше, беше информирана. Но той беше любимият ѝ син и му се разминаваше. Те го прикриваха – и така досега“, каза авторът.

Лоуни добави, че е получил информация за Андрю от хора, които са работили в Бъкингамския дворец и британското правителство. Според автора, неговите източници „вече не се страхуват“ да разкриват подробности от живота на принца.

На 30 октомври Чарлз III лишава принц Андрю от всички титли и почести и реши да го изгони от кралската резиденция. Освен това монархът официално уведоми брат си за необходимостта да се откаже от договора си за наем на Роял Лодж и да се премести в друга частна резиденция. Натискът върху принц Андрю се засили заради контактите му с осъдения за педофилия и самоубил се в затвора финансист Джефри Епщайн.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киро Брейка

    1 0 Отговор
    Аз пък в Испания ги водех. Винаги има по ино гyведо, една нещастиня, дето само ше плюи, ше ме храчи, а той не изкарал пукнат лев в живота си. Ей такива като Симо Тека и оня дебелия пощальон ли е, какъв е от Англия, Емо Русанов. Дето не се види, че метър и 20 висок 120 кила

    12:47 10.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 каква е тази глупост

    1 0 Отговор
    и защо трябва да се прощава на някой който си е наел проститутка??? какво толкова е прегрешил? че не е довел жиголо ли ?

    Коментиран от #7

    12:51 10.11.2025

  • 4 С пачките

    3 0 Отговор
    И нашият сегашен КРАЛ е водил такива девици , че и снимки са му правили в леглото

    12:55 10.11.2025

  • 5 Андрю Лоший

    1 0 Отговор
    Водих им нъ тех дъ клатят и жигулъ дъ ги клатят ...сеги съм лош....е дедеде

    13:00 10.11.2025

  • 6 Констатация

    4 0 Отговор
    Абе кво са се хванали с човека, нито е педофил, нито изнасилвач, имал пари и си плащал на пеперудки за Кекс. Е, и??? Къв е проблема??? И аз да имах и аз щях да си платя за младо, тясно и стегнато...

    13:00 10.11.2025

  • 7 По - важното е

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "каква е тази глупост":

    че е бил любим син на кралицата.
    Такъв е животът, който си може, си може.
    Те му завиждат .

    13:11 10.11.2025