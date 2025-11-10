Андрю водел проститутки в Бъкингам, кралицата прощавала на любимия си син

Лишеният от дворцови права Андрю, брат на краля на Великобритания Чарлз III, водил проститутки в Бъкингамския дворец в продължение на години. Андрю Лоуни, автор на книгата „Възходът и падението на династията Йорк“, разкрива това в интервю за американския телевизионен канал NewsNation.

„Това се случваше редовно. Служителите се оплакваха на ръководството, но нищо не беше предприето. Разбира се, кралицата знаеше, беше информирана. Но той беше любимият ѝ син и му се разминаваше. Те го прикриваха – и така досега“, каза авторът.

Лоуни добави, че е получил информация за Андрю от хора, които са работили в Бъкингамския дворец и британското правителство. Според автора, неговите източници „вече не се страхуват“ да разкриват подробности от живота на принца.

На 30 октомври Чарлз III лишава принц Андрю от всички титли и почести и реши да го изгони от кралската резиденция. Освен това монархът официално уведоми брат си за необходимостта да се откаже от договора си за наем на Роял Лодж и да се премести в друга частна резиденция. Натискът върху принц Андрю се засили заради контактите му с осъдения за педофилия и самоубил се в затвора финансист Джефри Епщайн.