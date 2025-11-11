Новини
Любопитно »
Леонардо ди Каприо навършва 51 г. днес

Леонардо ди Каприо навършва 51 г. днес

11 Ноември, 2025 08:50 701 15

  • леонардо ди каприо-
  • рожден ден

Вижте 9 любопитни факта за звездата отвъд „Титаник“

Леонардо ди Каприо навършва 51 г. днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Леонардо ди Каприо празнува 51-ия си рожден ден на 11 ноември – актьор, който от тийн идол се превърна в една от най-влиятелните фигури в съвременното кино и един от най-активните гласове за борба с климатичните промени.

Ето няколко акцента от биографията му:

  • Кръстен е на Леонардо да Винчи, след като майка му усеща първото му ритане пред картина на художника във Флоренция.
  • В началото на кариерата му предлагат да си смени името на „Лени Уилямс“, но той отказва.
  • Първият голям пробив идва с What’s Eating Gilbert Grape (1993), който му носи номинация за „Оскар“ още на 19 години.
  • След феномена "Титаник" Ди Каприо съзнателно избягва ролята на тийн идол и залага на по-рискови проекти и сложни персонажи.
  • Изгражда силно партньорство с Мартин Скорсезе и по-късно с Куентин Тарантино, превръщайки се в лице на авторското холивудско кино.
  • Печели първия си „Оскар“ през 2016 г. за The Revenant и използва речта си, за да говори за климатичната криза.
  • Чрез своята компания Appian Way е и продуцент на игрални и документални филми с остри социални и политически теми.
  • От края на 90-те е сред най-разпознаваемите екоактивисти в Холивуд, подкрепя проекти за опазване на океаните, горите и застрашени видове.
  • Личният си живот предпочита да държи встрани от публични обяснения, оставяйки ролите и каузите да говорят вместо него.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    4 9 Отговор
    Тоя не умря ли на титаник?

    Коментиран от #5

    08:51 11.11.2025

  • 2 голям праз пореден пълнеж

    1 5 Отговор
    а ти писарке
    кога ще ги навършиш 51г?

    08:52 11.11.2025

  • 3 Мнение

    3 9 Отговор
    И тоз одъртя! Само на Леонардо ди Каприо не мяза вече. Дъртак.

    Коментиран от #11

    08:59 11.11.2025

  • 4 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор
    Майка му е германка и второто му име е Вилхелм. Заради това име немците го имат за техен, а италианците заради Ди Каприо , името на бащата.

    Коментиран от #7, #13

    08:59 11.11.2025

  • 5 Хахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Помня тази пародия, вместо да се качи на вратата до гаджето, вися хванат с ръчички като глу....голяма пародия!

    Коментиран от #14, #15

    09:00 11.11.2025

  • 6 Мъж

    3 5 Отговор
    И сме по млади, и сме по хубави, и сме по големи майстори в леглото!

    Коментиран от #8

    09:08 11.11.2025

  • 7 Така е

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Баща му е четвърто поколение американец с италианско-германски произход, а майка му е с германско-руски произход. Баба му по майчина линия Хелена Индербиркин, родена като Елена Смирнова, е руска емигрантка в Германия.

    09:11 11.11.2025

  • 8 РЕАЛИСТ

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мъж":

    Нали знаеш, какво е написано в Библията. " И ние бяхме, като вас, и вие ще станете , като нас

    Коментиран от #9

    09:13 11.11.2025

  • 9 Мъж

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Както се пее в една песен - Някога , но не сега !
    Сега - мръсна газ на красавиците...

    Коментиран от #12

    09:18 11.11.2025

  • 10 Цвете

    5 1 Отговор
    ЖИВ И ЗДРАВ ДА Е. 💯👍🫶ОЩЕ Е МЛАД, ТАКА ЧЕ ВСИЧКО МУ Е ПОЗВОЛЕНО. НЕ ЧИСТИТЯ РОДАТА, А НЕГО. ВСЕКИ ИМА РАЗЛИЧНИ КОРЕНИ...СЕМЕЙНИ, ТАКА ЧЕ И НА ТЯХ ЗДРАВЕ И МЪДРОСТ. 💯❤️💯❤️💯❤️

    09:30 11.11.2025

  • 11 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Я се виж себе си в огледалото на кво мязаш бе 🤣🤣🤣

    09:32 11.11.2025

  • 12 А защо

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мъж":

    Не си намерите някоя за постоянно, а се мятате като мряна насам-натам?

    09:42 11.11.2025

  • 13 така е

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Добавям само,че баба му по майчина линия Хелена Индербиркин, родена като Елена Смирнова (1915 – 2008), е руска емигрантка в Германия. Та и малко руска кръв има.

    09:44 11.11.2025

  • 14 ЕЛЛИН

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    За киното казват , че е една “ сладка лъжа “ но не е уместно да се твърди , че филмът е пародия . Именно с този завършек става вълнуващ и показва , че не всичко в живота е с хепи енд ! Колкото и да ни се иска . Аз лично съм го гледал 3 пъти - премиерата на широкия екран (‘97) , телевизионна версия и на BD ,

    10:01 11.11.2025

  • 15 Джеймс Камерън

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Как да се качи като ще потънат и двамата , Ей тва може ли да има такива зрители , такъв филм направих , толкова пари и труд хвърлихме за масовка и декори и на края пак има не разбрали , сигурно е лошата образователна система.

    10:13 11.11.2025