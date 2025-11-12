Рецепта на деня: Пълнени питки с кайма

Необходими продукти:
За тестото:
- - 20 г прясна мая
- - 3 яйца (един жълтък отделно за намазване)
- - 400 мл прясно мляко
- - 1 с.л. захар
- - 1 с.л. сол
- - 3 с.л. олио
- - около 1 кг брашно
За плънката:
- - 500 г лук
- - 600 г кайма
- - чубрица
- - сол
- - черен пипер
- - червен пипер
Начин на приготвяне:
Започнете с плънката: нарежете лука на ситно и го запържете в загрято олио до златисто. Добавете каймата и гответе, докато се раздроби напълно и се запече. Овкусете с подправките и оставете сместа да се охлади напълно.
За тестото: разтворете маята и захарта в затопленото мляко. Пресейте брашното със солта, направете кладенче и добавете яйцата, олиото и маяната смес. Омесете меко и еластично тесто, покрийте го и го оставете да втаса за около 30 минути.
Разделете втасалото тесто на еднакви топки. Всяка разточете леко, сложете по малко от плънката и оформете обратно на топка. Подредете в намазнена тава, оставете да втасат още около час.
Преди печене, намажете питките с разбития жълтък, смесен с малко олио. Печете в загрята фурна на 200°C за 25–30 минути до златисто.
След като ги извадите от фурната, може да ги покриете с чиста кърпа – така ще останат меки и пухкави още по-дълго, пише jenata.blitz.bg.
10:25 12.11.2025