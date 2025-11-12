Рецепта на деня: Пълнени питки с кайма

Необходими продукти:

За тестото:

- 20 г прясна мая

- 3 яйца (един жълтък отделно за намазване)

- 400 мл прясно мляко

- 1 с.л. захар

- 1 с.л. сол

- 3 с.л. олио

- около 1 кг брашно

За плънката:

- 500 г лук

- 600 г кайма

- чубрица

- сол

- черен пипер

- червен пипер

Начин на приготвяне:

Започнете с плънката: нарежете лука на ситно и го запържете в загрято олио до златисто. Добавете каймата и гответе, докато се раздроби напълно и се запече. Овкусете с подправките и оставете сместа да се охлади напълно.

За тестото: разтворете маята и захарта в затопленото мляко. Пресейте брашното със солта, направете кладенче и добавете яйцата, олиото и маяната смес. Омесете меко и еластично тесто, покрийте го и го оставете да втаса за около 30 минути.

Разделете втасалото тесто на еднакви топки. Всяка разточете леко, сложете по малко от плънката и оформете обратно на топка. Подредете в намазнена тава, оставете да втасат още около час.

Преди печене, намажете питките с разбития жълтък, смесен с малко олио. Печете в загрята фурна на 200°C за 25–30 минути до златисто.

След като ги извадите от фурната, може да ги покриете с чиста кърпа – така ще останат меки и пухкави още по-дълго, пише jenata.blitz.bg.