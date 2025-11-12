Новини
Рецепта на деня: Пълнени питки с кайма

12 Ноември, 2025 10:05 942 1

Перфектни както за делнична вечеря, така и за специален повод

Рецепта на деня: Пълнени питки с кайма - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За тестото:

  • - 20 г прясна мая
  • - 3 яйца (един жълтък отделно за намазване)
  • - 400 мл прясно мляко
  • - 1 с.л. захар
  • - 1 с.л. сол
  • - 3 с.л. олио
  • - около 1 кг брашно

За плънката:

  • - 500 г лук
  • - 600 г кайма
  • - чубрица
  • - сол
  • - черен пипер
  • - червен пипер

Начин на приготвяне:

Започнете с плънката: нарежете лука на ситно и го запържете в загрято олио до златисто. Добавете каймата и гответе, докато се раздроби напълно и се запече. Овкусете с подправките и оставете сместа да се охлади напълно.

За тестото: разтворете маята и захарта в затопленото мляко. Пресейте брашното със солта, направете кладенче и добавете яйцата, олиото и маяната смес. Омесете меко и еластично тесто, покрийте го и го оставете да втаса за около 30 минути.

Разделете втасалото тесто на еднакви топки. Всяка разточете леко, сложете по малко от плънката и оформете обратно на топка. Подредете в намазнена тава, оставете да втасат още около час.

Преди печене, намажете питките с разбития жълтък, смесен с малко олио. Печете в загрята фурна на 200°C за 25–30 минути до златисто.

След като ги извадите от фурната, може да ги покриете с чиста кърпа – така ще останат меки и пухкави още по-дълго, пише jenata.blitz.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евро Пейка

    5 3 Отговор
    Много работа за нищо ! Купи си една питка , разрежи я и я напълни с кюфтета от топлата витрина ! Няма мърляня няма губене на време и е по - евтино .

    10:25 12.11.2025