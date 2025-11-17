Рецепта на деня: Сладкиш с извара

Необходими продукти:

Извара дребнозърнеста – 500 г;

Масло – 50 г;

Яйца – 5 бр.;

Грис – 1 супена лъжица;

Стафиди;

Кората на един лимон – настъргана;

Захар – 100 г;

Сметана – 50 г.

Начин на приготвяне:

Отделете жълтъците от белтъците, добавете 50 грама захар и ги разбийте с миксер. Добавете размекнатото масло, стафидите, лимоновата кора, гриса и разбъркайте. След това прибавете изварата и отново разбъркайте.

Разбийте белтъците на твърд сняг, постепенно добавяйки останалата захар. Прибавете ги към сместа с изварата. В никакъв случай не разбивайте с миксера, а внимателно разбърквайте с дървена лъжица или шпатула. По този начин, пухкавата пяна, която образуват разбитите на сняг белтъци се запазва в максимално количество, повишава обема на изварената смес и спомага за достигане до висотите на вкусен кулинарен шедьовър.

Формата за печене намажете с масло и поръсете с грис, след което изсипете тестото. Отгоре изрисувайте със заквасената сметана някаква фигура по ваше желание, изливайки сметаната направо от кутията, на която предварително сте направили отвор. Печете на 160 градуса, докато сладкишът се зачерви леко отгоре.

Когато сладкишът е напълно готов, се оставя да се охлади добре на стайна температура, най-малко 2 часа, пише flagman.bg.