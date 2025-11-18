Новини
Анна-Шермин след "Ергенът: Любов в рая": "Много добре изиграх ролята си, но не ми хареса това, което видях."

Анна-Шермин след "Ергенът: Любов в рая": "Много добре изиграх ролята си, но не ми хареса това, което видях."

18 Ноември, 2025 07:46

  • анна-шермин-
  • ергенът: любов в рая

Бившата ергенка признава, че в първия сезон е била в „културен шок", а сега всичко е било калкулирано

Анна-Шермин след "Ергенът: Любов в рая": "Много добре изиграх ролята си, но не ми хареса това, което видях." - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анна-Шермин проговори след окончателното си напускане на "Ергенът: Любов в рая" и направи сензационно признание - че е играла роля, и то напълно съзнателно, пише bgdnes.bg.

„Не ми хареса това, което видях, но за да се предизвика интерес и да се задържи рейтингът – това е, което се изисква. Мисля, че много добре изиграх ролята, която ми беше отредена", категорична е моделката в ефира на "Преди обед" по bTV.

Бившата ергенка признава, че в първия сезон е била в „културен шок", а сега всичко е било калкулирано:

„Изиграх си ролята така, че да няма човек в България, който да остане безпристрастен."

Анна-Шермин твърди, че Красимир е бил „най-подходящият" за сценария, който е искала да реализира, и дори е обсъждала това с продукцията.

„Целта ми не беше да съм с Красимир. Не приех розата, защото от самото начало не мислех, че е подходящ за мен. Изиграх си играта докрай и когато прецених, че няма смисъл – отказах я. Бях сигурна, че продукцията ще го задържи."

Тя признава и своя слабост:

„Наивна съм, прекалено бързо се доверявам и споделям повече, отколкото трябва."

Анна-Шермин разкри и детайл, който зрителите не са видели:

„Изрязаха част от един коктейл, в който питат кой е най-умният човек в къщата... и бяха казали мен. Но не всичко може да се покаже – продукцията решава."

Моделката споделя, че има мъж до себе си след предаването, който е чужденец и все още отношенията им са в ранен етап.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    12 0 Отговор
    Много малоумно същество това.

    07:50 18.11.2025

  • 2 Тази е

    7 0 Отговор
    Жрица на платената любов затова си е сложила гумени джуки и цици.Манекенка къде бе?

    07:57 18.11.2025

  • 3 Абе

    5 0 Отговор
    Тия от ало.бг почнаха да ги правят звезди в националните медии.. после футбола ни бил лош само.

    08:11 18.11.2025

  • 4 Жалко

    3 0 Отговор
    За всички момичета превръщащи се в чудовища,от въни и от вътре!

    08:13 18.11.2025

  • 5 тортиля

    1 0 Отговор
    Какво си видяла? В огледалото себе си по организъм,ли?!

    08:19 18.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 чудя се

    1 0 Отговор
    Колко трябва да е пpocт човек, че да си припада по подобни бълвочи от телевизионния екран?

    08:21 18.11.2025

  • 8 ахойййййййй

    1 0 Отговор
    Ха ха , още от началото казах , че циганката Ание Мутушева и Батката Красьо , са на специален апокрифен договор в това провалено предаване и играят по сценарий, предварително пошло измислен и долнопробно режисиран . Факт е че това предаване наруши не едни път своите правила заради една долнопробноплатена сигаанка и един красимирчо баш пухльо-чехльото на всички .

    08:23 18.11.2025