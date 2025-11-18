Анна-Шермин след "Ергенът: Любов в рая": "Много добре изиграх ролята си, но не ми хареса това, което видях."

Анна-Шермин проговори след окончателното си напускане на "Ергенът: Любов в рая" и направи сензационно признание - че е играла роля, и то напълно съзнателно, пише bgdnes.bg.

„Не ми хареса това, което видях, но за да се предизвика интерес и да се задържи рейтингът – това е, което се изисква. Мисля, че много добре изиграх ролята, която ми беше отредена", категорична е моделката в ефира на "Преди обед" по bTV.

Бившата ергенка признава, че в първия сезон е била в „културен шок", а сега всичко е било калкулирано:

„Изиграх си ролята така, че да няма човек в България, който да остане безпристрастен."

Анна-Шермин твърди, че Красимир е бил „най-подходящият" за сценария, който е искала да реализира, и дори е обсъждала това с продукцията.

„Целта ми не беше да съм с Красимир. Не приех розата, защото от самото начало не мислех, че е подходящ за мен. Изиграх си играта докрай и когато прецених, че няма смисъл – отказах я. Бях сигурна, че продукцията ще го задържи."

Тя признава и своя слабост:

„Наивна съм, прекалено бързо се доверявам и споделям повече, отколкото трябва."

Анна-Шермин разкри и детайл, който зрителите не са видели:

„Изрязаха част от един коктейл, в който питат кой е най-умният човек в къщата... и бяха казали мен. Но не всичко може да се покаже – продукцията решава."

Моделката споделя, че има мъж до себе си след предаването, който е чужденец и все още отношенията им са в ранен етап.