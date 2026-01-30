Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Лека гъбена супа с булгур
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Лека гъбена супа с булгур

30 Януари, 2026 10:05 525 4

  • гъбена супа-
  • булгур-
  • печурки-
  • какво да сготвя

Идеалният избор за лек, но пълноценен, обяд през всеки сезон

Рецепта на деня: Лека гъбена супа с булгур - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • печурки - 300 г;
  • булгур - 80 г;
  • картофи - 1 среден (около 200 г);
  • моркови - 1 брой (около 100 г);
  • лук - 1 глава;
  • зелен лук - 2 стръка;
  • чесън - 1 скилидка;
  • олио или зехтин - 3 с.л.
  • вода или зеленчуков бульон - 1.5 л;
  • сол - на вкус;
  • черен пипер - на вкус;
  • чубрица или мащерка - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Лукът, морковът и чесънът се нарязват на ситно, а гъбите и картофът се нарязват на едри парчета.

В тенджера се загрява мазнината и в нея се задушава лукът до прозрачност, след което се добавят морковът и чесънът.

Слагат се гъбите и се оставят да омекнат и да пуснат аромата си.

Прибавя се картофът и измитият булгур, разбърква се и се залива с горещата вода или бульон.

Супата се овкусява със сол, черен пипер и подправките и се оставя да къкри на умерен огън, докато булгурът и зеленчуците омекнат напълно.

Накрая гъбената супа с булгур се поръсва със ситно нарязан зелен лук и се сервира гореща, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    2 0 Отговор
    чорбите на баба бяха с булгур, а не с ориз и точно така изглеждаха като на снимката, аз карах майка да ги прави с фиде

    10:19 30.01.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Гъби и лека храна в едно изречение? Неможачи!

    Коментиран от #3

    10:22 30.01.2026

  • 3 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лопата Орешник":

    че и запържена

    10:27 30.01.2026

  • 4 Марина бангиева

    0 0 Отговор
    Супата ще бъде още по сладка ако плува в нея наденицата на някой от конго 🤭🤣

    10:28 30.01.2026