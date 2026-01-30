Рецепта на деня: Лека гъбена супа с булгур

Необходими продукти:

печурки - 300 г;

булгур - 80 г;

картофи - 1 среден (около 200 г);

моркови - 1 брой (около 100 г);

лук - 1 глава;

зелен лук - 2 стръка;

чесън - 1 скилидка;

олио или зехтин - 3 с.л.

вода или зеленчуков бульон - 1.5 л;

сол - на вкус;

черен пипер - на вкус;

чубрица или мащерка - 1/2 ч.л.

Начин на приготвяне:

Лукът, морковът и чесънът се нарязват на ситно, а гъбите и картофът се нарязват на едри парчета.

В тенджера се загрява мазнината и в нея се задушава лукът до прозрачност, след което се добавят морковът и чесънът.

Слагат се гъбите и се оставят да омекнат и да пуснат аромата си.

Прибавя се картофът и измитият булгур, разбърква се и се залива с горещата вода или бульон.

Супата се овкусява със сол, черен пипер и подправките и се оставя да къкри на умерен огън, докато булгурът и зеленчуците омекнат напълно.

Накрая гъбената супа с булгур се поръсва със ситно нарязан зелен лук и се сервира гореща, пише gotvach.bg.