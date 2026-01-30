Рецепта на деня: Лека гъбена супа с булгур

Необходими продукти:
- печурки - 300 г;
- булгур - 80 г;
- картофи - 1 среден (около 200 г);
- моркови - 1 брой (около 100 г);
- лук - 1 глава;
- зелен лук - 2 стръка;
- чесън - 1 скилидка;
- олио или зехтин - 3 с.л.
- вода или зеленчуков бульон - 1.5 л;
- сол - на вкус;
- черен пипер - на вкус;
- чубрица или мащерка - 1/2 ч.л.
Начин на приготвяне:
Лукът, морковът и чесънът се нарязват на ситно, а гъбите и картофът се нарязват на едри парчета.
В тенджера се загрява мазнината и в нея се задушава лукът до прозрачност, след което се добавят морковът и чесънът.
Слагат се гъбите и се оставят да омекнат и да пуснат аромата си.
Прибавя се картофът и измитият булгур, разбърква се и се залива с горещата вода или бульон.
Супата се овкусява със сол, черен пипер и подправките и се оставя да къкри на умерен огън, докато булгурът и зеленчуците омекнат напълно.
Накрая гъбената супа с булгур се поръсва със ситно нарязан зелен лук и се сервира гореща, пише gotvach.bg.
