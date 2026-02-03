Маги Джанаварова за скандала с "Евровизия": Много артисти бяха манипулирани...

Още една звезда, започнала музикалната си кариера от риалити шоутата за таланти се включи с коментар за скандала около българската селекция за "Евровизия" и съмнителния начин, по който беше избран нашия представител в съботната вечер.

Маги Джанаварова се оказа болезнено откровена часове след развитието на събитията. Но ако си мислите, че певицата нападна пряко Дара заради стари неуредени любовни сметки покрай бившия партньор на Маги, когото Дара открадна, грешите.

Ударите на Маги бяха насочени към много по-високи нива от колегите ѝ артисти, а по-конкретно към "машините", които стоят зад тях - продуцентските компании. Певицата говори за натиска, манипулациите и лицемерието, както и за мястото на независимите артисти в българската музикална индустрия. Намеква и за двойни стандарти в бранша.

Ето какво каза Маги Джанаварова в стори в Инстаграм по темата:

"След малко отивам да си взема детето от ясла. Обаче се случват едни много интересни и странни неща. Аз, като самопродуциращ се артист, се чувствам наистина сама. Чувствам се сама, защото изказвайки каквото и да е мнение по темата за "Евровизия", ще бъда изкарана как ли не.. като човек, който завижда или който няма нищо общо със ситуацията.

Само едно искам да кажа: изключително добра манипулация на много популярни личности. Много популярни личности бяха изманипуларини по много брилянтен начин!

И аз също ходя на терапия, от известно време. И не, не ме разбирайте погрешно. Със сигурност не одобрявам злобата. Не одобрявам агресията, вербална или каквато и да е. Само че едното не изключва другото. А на мен ми се струва, че много хора пуснаха сторита, изключвайки другото.

Благодаря ви, скъпи колеги и популярни личности. Много от тях дори не знаят каква е ситуацията. Но и на много от тях не им изнася да бъдат опоненти, да бъдат искрени. Много хора са изказвали мнения за продуценти, а след това ходят на срещи и по кемпове с тях. И вече много ги харесват и много се покдрепят всички.

Знаете, че съм от хората, които не коментират и не влизат в подробности за нашия бизнес. Не ви обяснявам колко ми е трудно и колко трудно ми се случват нещата. Самопродуциращ артист съм, както казах. Но мога мнооого неща да кажа, повярвайте ми. Но не си заслужава. Не виждам смисъл. Не виждам смисъл да се жалвам, защото това е моят избор.

Аз съм избрала да съм самопродуциращ се артист и си нося последствията от това. Това, което обаче ме кара да се чувствам омерзена, разочарована от това, което се случва, е, че ако аз сега изкажа мнение, такова, каквото е - за много от хората, които сега пишат постове и сторита, никой няма да застане зад мен и да ме подкрепи. Само това мога да кажа", завършва лаконично Маги Джанаварова.