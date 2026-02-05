Новини
Бил Гейтс отрече всичко от досиетата „Епстийн“ в отговор на бившата си жена Мелинда

Бил Гейтс отрече всичко от досиетата „Епстийн“ в отговор на бившата си жена Мелинда

5 Февруари, 2026

  • бил гейтс-
  • джефри епстийн-
  • мелинда гейтс-
  • досиета епстийн-
  • разкрития

Милиардерът заяви, че никога не е срещал въпросните жени от файловете

Бил Гейтс отрече всичко от досиетата „Епстийн“ в отговор на бившата си жена Мелинда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс даде най-подробния си до момента публичен отговор на твърденията, появили се в т.нар. „досиета Епстийн“ – разсекретени съдебни документи по делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, които от началото на 2024 г. отново разтърсиха глобалния елит.

В интервю за The Wall Street Journal и впоследствие пред CNN, Бил Гейтс директно адресира съдържанието на имейли и свидетелства, в които се твърди, че Епстийн е разпространявал слухове за предполагаеми интимни връзки, сексуални услуги, здравословни проблеми и опити за прикриване на изневери на влиятелни мъже. Част от тези твърдения засягат лично Гейтс и периода, в който той е поддържал контакти с Епстийн след осъждането му през 2008 г.

„Всичко това са лъжи. Имейлите, които се цитират, са напълно фалшиви“, заяви Бил Гейтс.
„Бил съм на вечери с него. Никога не съм бил на неговия остров. Никога не съм пътувал с него. Никога не съм срещал жени чрез него“, подчерта той, визирайки частния остров на Епстийн на Американските Вирджински острови, превърнал се в централен символ на делото.

Бил Гейтс за първи път използва толкова категоричен език и публично призна, че самият факт на контактите му с Епстийн е „сериозна грешка“.
„Срещите ми с него бяха свързани с благотворителност. Това беше лоша преценка. Точка. Съжалявам за това“, каза той, като добави, че тези срещи „не са довели до нищо положително – нито за каузите, нито за репутацията ми“.

Новата вълна от интерес беше подхранена и от коментарите на бившата му съпруга Мелинда Френч Гейтс, която в интервю за Elle и CBS Mornings заяви, че отношенията на Бил с Джефри Епстийн са били сред факторите, довели до края на брака им през 2021 г.
„Това беше нещо, което ме тревожеше дълбоко“, каза тя, като определи новоразкритите документи като „изключително болезнени“ и „връщащи към тъмни моменти“.

В отговор Бил Гейтс отказа да навлиза в детайли за личния си живот, но призна, че разбира защо темата остава отворена.
„Когато си на такава позиция, общественото внимание е част от цената. Хората имат право да задават въпроси“, каза той, без да отрича, че скандалът продължава да оказва влияние върху публичния му образ.

Съдебните документи, станали публично достояние в началото на годината, не съдържат преки доказателства за участие на Бил Гейтс в престъпления, но показват, че името му е било използвано от Епстийн в частна кореспонденция – често с цел самохвалство и внушения за близост до власт и влияние. Юристи и експерти подчертават, че подобни твърдения не са равнозначни на обвинения, но имат сериозен ефект върху репутацията му.

Случаят „Епстийн“ продължава да поставя под лупа начина, по който най-могъщите фигури в света са взаимодействали с финансиста след първата му присъда. За Бил Гейтс това означава дългосрочен публичен разпит – не само за конкретните срещи, но и за границите между благотворителност, лична отговорност и морална преценка на върха на глобалния елит.

Сагата около Джефри Епстийн продължава да разкрива меко казано съмнителното поведение и взаимоотношения на редица глобални елити, сред които действащи политици, актьори, писатели, учени, изпълнители и още. Разкритията за случващото се на острова на Епстийн са шокиращи, а ФБР подчертава, че последната порция от 3,5 милиона документа са едва част от цялото досие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 0 Отговор
    " Мис Калифорния даже не съм я виждАл..."❗

    12:34 05.02.2026

  • 2 000

    27 0 Отговор
    Педофил ли е либералния гуру господин гейтс?

    Коментиран от #11, #27, #28

    12:34 05.02.2026

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор
    Васко Гейтса и той дарявал.

    12:43 05.02.2026

  • 4 Ей,кво нещо!

    25 0 Отговор
    Всички топ милиардери, се оказаха пед0фили.

    Коментиран от #5

    12:45 05.02.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ей,кво нещо!":

    Джеф Безос батката с гола глава и бицепси не е в документите. Той си харесва милфки.

    12:51 05.02.2026

  • 6 Българин

    7 6 Отговор
    Ето, че целият тоя пасквил рухна! Поредния опит да очернят Тръмп, защото се бори за мир, се оказа неуспешен!

    12:57 05.02.2026

  • 7 Сила

    13 2 Отговор
    Добре бе , как пък Уорън Бъфет не се подлъга да отиде на този остров или Доктор Дре или Еминем не са присъствали никога на "партитата" на Пъф Деди ....???!
    Значи си зависи от човека , от интелектуалното му ниво и способност му да преценява правилно хората около себе си ....и да не се поддава на съмнителни изкушения !!!

    Коментиран от #15

    12:59 05.02.2026

  • 8 Цвете

    12 0 Отговор
    ПОПРАВКА, ТОЗИ СЕ КАЗВА ЕПЩАЙН, ПРОЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ИЗРАЕЛСКИТЕ ФАМИЛИИ И ОКОНЧАНИЯТА ИМ.ТОВА Е ПОДРОБНОСТ.КАКВО БИ МОГЪЛ ДА ОТГОВОРИ ДРУГО НА БИВШАТА СИ?

    13:00 05.02.2026

  • 9 Някой

    16 0 Отговор
    Още като те заряза жена ти, целия свят разбра колко близки сте били с педото, а сега ми се правиш, че за пръв път чуваш.

    13:05 05.02.2026

  • 10 Тото Котуньо

    8 2 Отговор
    Цървъл, крий се под полата на мама си. Рептил, педофил

    13:10 05.02.2026

  • 12 И ТОЯ САТАНИСТ

    6 1 Отговор
    Умори доста хора с ваксините си.

    13:21 05.02.2026

  • 13 Бончо

    7 0 Отговор
    Клинтъновите ще отговарят на въпроси за Епстийн в конгреса. Много неща още ще излязат. Засега най близкия човек до него е бил Тръмп. Него трудно ще го накарат да говори. Но нека видим какво ще кажат другите за него. Очевидно политици и милиардери от двете страни на политиката са били замесени както и много чуждестранни лица. Да не говорим за български. Което е интересно. Има още три милиона файла. Така че това няма да свърши бързо.

    Коментиран от #16, #22, #24

    13:22 05.02.2026

  • 14 Ъхъ

    4 0 Отговор
    Следва мотото на Бай Дончо "отричай, отричай, отричай", което не значи, че не е от групичката епщайнърчета😉 Бил Гейтс е голяма г. а. д само като се сетя, колко народ унищожи с бизнеса си с ковид уж ваксини😬

    13:30 05.02.2026

  • 15 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Зависи на кой плащат

    13:51 05.02.2026

  • 16 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Бончо":

    За бил моника каза достатъчно

    13:53 05.02.2026

  • 17 Майтап бе,

    3 0 Отговор
    Ми той не слиза от новинарската
    NTV, Deutschland. То не са снимки, то не са имейли. За Английският парламент да не говорим..

    13:53 05.02.2026

  • 18 Тома

    4 0 Отговор
    Само по снимката може да разберете че този е много вътре в играта

    13:56 05.02.2026

  • 19 След първата

    7 0 Отговор
    Брачна нощ, журналисти попитали Мелинда как е... ъъъ.. да, тя отговрила:
    - Ми Microsoft....
    -???? в смисъл???
    - Ми хем Micro хем soft....

    14:00 05.02.2026

  • 20 Мдаааа

    3 1 Отговор
    "....последната порция от 3,5 милиона документа са едва част от цялото досие...."
    Ми нещо ме смущава в тия цифри?!? Да кажем, че общо документите са 7 милиона.
    Петнадесет години имат 5475 дни от което излиза че са бълвани по 1279 документа на ден??!?!?!!?
    Мдааааа

    14:08 05.02.2026

  • 21 чичо Джеф

    2 0 Отговор
    В досиетата ми пище как Кил Бейтс ми иска съвети за антибиотици, че лепнал гонорея на Мелинда от непълнолетните ми окраинчета.

    14:10 05.02.2026

  • 22 Ще отговори

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бончо":

    Той Клинтън лъга под клетва като дърта римлянка за аферата си с Левински.

    14:13 05.02.2026

  • 23 Въпросче

    2 0 Отговор
    Защо добрият ваксинатор чичко Били забрани коментарите под публикациите си в екс/туитър, след пускането на досиетата на добрият чичко Джефри?

    14:15 05.02.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бончо":

    Ще се позоват на петата поправка или на Алцхаймер‼️

    14:15 05.02.2026

  • 25 Дзак

    0 0 Отговор
    Всеки факт може да бъде изопачен, когато липсва теза, антитеза, синтез!

    14:40 05.02.2026

  • 26 ,,,,,,

    1 0 Отговор
    Били, нема да стане с техната, забрави.

    16:34 05.02.2026

  • 28 рафа пеЙндЪл вирус псuхЪр

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "000":

    ...или ДА??

    21:30 05.02.2026

  • 29 Гошо

    0 0 Отговор
    Лъжа било...само дето има доста снимки как е на острова и как е прегърнал разни малолетни или непълнолетни.

    18:01 06.02.2026