Бил Гейтс отрече всичко от досиетата „Епстийн“ в отговор на бившата си жена Мелинда

Съоснователят на Microsoft Бил Гейтс даде най-подробния си до момента публичен отговор на твърденията, появили се в т.нар. „досиета Епстийн“ – разсекретени съдебни документи по делото срещу покойния финансист Джефри Епстийн, които от началото на 2024 г. отново разтърсиха глобалния елит.

В интервю за The Wall Street Journal и впоследствие пред CNN, Бил Гейтс директно адресира съдържанието на имейли и свидетелства, в които се твърди, че Епстийн е разпространявал слухове за предполагаеми интимни връзки, сексуални услуги, здравословни проблеми и опити за прикриване на изневери на влиятелни мъже. Част от тези твърдения засягат лично Гейтс и периода, в който той е поддържал контакти с Епстийн след осъждането му през 2008 г.

„Всичко това са лъжи. Имейлите, които се цитират, са напълно фалшиви“, заяви Бил Гейтс.

„Бил съм на вечери с него. Никога не съм бил на неговия остров. Никога не съм пътувал с него. Никога не съм срещал жени чрез него“, подчерта той, визирайки частния остров на Епстийн на Американските Вирджински острови, превърнал се в централен символ на делото.

Бил Гейтс за първи път използва толкова категоричен език и публично призна, че самият факт на контактите му с Епстийн е „сериозна грешка“.

„Срещите ми с него бяха свързани с благотворителност. Това беше лоша преценка. Точка. Съжалявам за това“, каза той, като добави, че тези срещи „не са довели до нищо положително – нито за каузите, нито за репутацията ми“.

Новата вълна от интерес беше подхранена и от коментарите на бившата му съпруга Мелинда Френч Гейтс, която в интервю за Elle и CBS Mornings заяви, че отношенията на Бил с Джефри Епстийн са били сред факторите, довели до края на брака им през 2021 г.

„Това беше нещо, което ме тревожеше дълбоко“, каза тя, като определи новоразкритите документи като „изключително болезнени“ и „връщащи към тъмни моменти“.

В отговор Бил Гейтс отказа да навлиза в детайли за личния си живот, но призна, че разбира защо темата остава отворена.

„Когато си на такава позиция, общественото внимание е част от цената. Хората имат право да задават въпроси“, каза той, без да отрича, че скандалът продължава да оказва влияние върху публичния му образ.

Съдебните документи, станали публично достояние в началото на годината, не съдържат преки доказателства за участие на Бил Гейтс в престъпления, но показват, че името му е било използвано от Епстийн в частна кореспонденция – често с цел самохвалство и внушения за близост до власт и влияние. Юристи и експерти подчертават, че подобни твърдения не са равнозначни на обвинения, но имат сериозен ефект върху репутацията му.

Случаят „Епстийн“ продължава да поставя под лупа начина, по който най-могъщите фигури в света са взаимодействали с финансиста след първата му присъда. За Бил Гейтс това означава дългосрочен публичен разпит – не само за конкретните срещи, но и за границите между благотворителност, лична отговорност и морална преценка на върха на глобалния елит.

Сагата около Джефри Епстийн продължава да разкрива меко казано съмнителното поведение и взаимоотношения на редица глобални елити, сред които действащи политици, актьори, писатели, учени, изпълнители и още. Разкритията за случващото се на острова на Епстийн са шокиращи, а ФБР подчертава, че последната порция от 3,5 милиона документа са едва част от цялото досие.