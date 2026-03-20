Арестуваха 40-годишен, унищожил експонати в Музея на стъклото в Сиатъл (ВИДЕО)

20 Март, 2026 11:48 539 1

Заподозреният е причинил щети на Музея на стъклото за над 240 000 долара

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

40-годишен посетител на известния Музей на стъклото Чихули в Сиатъл, САЩ, е арестуван, пишат местните медии.

Представители на музея определят щетите като катастрофални - вандалът е унищожил големи скулптури от стъклени растения на територията на музея.

Отзовали се охранители открили големи парчета от многоцветно стъкло на пътеката на градината. Заподозреният станал агресивен - взел парче стъкло и се опитал да удари няколко пъти охранител на музея. Служителят се оттеглил, за да изчака пристигането на полицията.

Смята се, че заподозреният е причинил щети на Музея на стъклото за над 240 000 долара. Заподозреният е отведен в затвора на окръг Кинг за разследване на кражба с взлом и нападение.



Стъклената градина на художника по стъкло Дейл Чихули е открита през декември 2012 г. Експозицията включва изложбена галерия, градина и оранжерия, в която са изложени стъклени произведения.

Творбите на Дейл Чихули са включени в повече от 200 музейни колекции по целия свят, включително Лувъра.


Подобни новини


    Арестуваха 40-годишен мъж,който е унищожил там еди какво си в "Музея на стъклото".

    12:51 20.03.2026