Публикуваха ВИДЕО от ареста на Джъстин Тимбърлейк, който хванаха да шофира пиян

Видеоклип от ареста на Джъстин Тимбърлейк за шофиране в нетрезво състояние беше разпространен в Съединените щати, въпреки опитите на певеца да го блокира. Кадрите показват как американският музикант се бори да премине тестовете дали е трезвен, които той описва като "много трудни", преди ареста си в Ню Йорк през 2024 г., съобщава The Guardian, цитиран от dnes.bg.

Джъстин Тимбърлейк е изпитал трудности при преминаването на тестове за трезвеност, които изискват от него да ходи по права линия и да стои на единия крак. Той беше спрян в Хамптънс, Ню Йорк, през 2024 г. от полицията, която го заподозряла в шофиране в нетрезво състояние, според видеозапис, публикуван в петък.

В един момент Тимбърлейк казва на полицаите: "Тези тестове са, казвам ви, наистина трудни."

Записът, който е с продължителност около осем часа, включва първоначалното спиране на Тимбърлейк, след като полицията в Саг Харбър съобщава, че е игнорирал знак стоп в центъра на селото, излязъл е от лентата си и е слязъл от BMW-то си, миришейки на алкохол, през юни същата година.

Тимбърлейк, член на групата 'NSync, превърнал се в солов изпълнител и актьор, разказва на полицията, че е изпил само едно мартини и е последвал приятелите си. Когато полицай го пита защо е в града, Тимбърлейк отговаря:

"На световно турне съм."

"Какво работите?", пита полицаят.

"Трудно е да се обясни", отговаря Тимбърлейк. След малко заекване той допълва: "Световно турне. Аз съм Джъстин Тимбърлейк."

Полицаят най-накрая отговаря:

"Вие Джъстин Тимбърлейк ли сте? Носите ли шофьорската си книжка?"

Тимбърлейк, който се призна за виновен по по-леко обвинение за шофиране в нетрезво състояние, е помолен от полицаите да върви по права линия по пътя и да стои на един крак. Той пизглежда развълнуван, докато слуша инструкциите. Извинява се на полицаите и им казва, че сърцето му бие учестено.

"Малко съм нервен", казва Тимбърлейк в един момент.

Сядайки на задната седалка на полицейската кола, той пита: "Защо ме арестувате?"

В един момент на мястото се появява жена, която е била навън със съпруга си и Тимбърлейк онази нощ, и безуспешно пита дали може да даде мобилния си телефон на носителя на награда "Грами". Когато осъзнава, че е задържан, се чува да казва:

"Арестувате Джъстин Тимбърлейк в момента?"

Визирайки хит на "NSync" и една от емблематичните си солови песни, тя по-късно казва:

"Можете ли да ми направите услуга, защото харесвате "Bye Bye Bye" или "Sexyback"? Направете ми услуга!"

Служителите му позволяват да прекара малко време с Тимбърлейк, преди да го отведат в полицейския участък и да го информират, че ще бъде задържан през нощта.

"Ще остана ли тук цяла нощ?", казва той във видеото. "Вие сте луди."

Той моли служителя да държи лампата в килията включена, докато затварят вратата.

Публикуването на видеото от полицията на Саг Харбър идва, след като адвокати и Тимбърлейк се съгласяват да публикуват редактирана версия на записа.

Асошиейтед прес беше сред няколко медии, които подадоха искане за свобода на информацията, с което искаха публикуването на видеото. Адвокатите на Тимбърлейк заведоха дело, за да блокират публикуването на видеото, твърдейки, че то би "опустошило" личния живот на Тимбърлейк, като разкрие "интимни, много лични и чувствителни подробности". Те също така заявиха, че би причинило "сериозна и непоправима вреда" на репутацията му, като го изложи на "публични подигравки и тормоз".

Но в съвместно подаване до местните власти в петък, адвокатите на Тимбърлейк признаха, че видеото "не представлява неоправдано посегателство върху личния живот" съгласно закона за обществената информация на щата и се съгласиха с публикуването му.

Адвокатите и представителите на Тимбърлейк не отговориха веднага на имейлите с искане за коментар в петък. В изявление, предоставено от адвоката на общината Винсънт Туми, длъжностните лица на Саг Харбър заявиха, че са доволни, че проблемът е решен и че са в състояние да спазват закона за публичните регистри на щата.

"От самото начало на този въпрос, след ареста на г-н Тимбърлейк, общината се стреми да спазва Закона за свобода на информацията", се казва в изявлението. "Както при всеки случай, включващ записи или видеозаписи от нашето полицейско управление, тези материали се преглеждат и редактират, за да се отговорят на опасенията за обществената безопасност и безопасността на служителите, както и на съображенията за лична неприкосновеност."

Тимбърлейк се призна за виновен в шофиране под въздействието на алкохол през септември 2024 г., около три месеца след ареста си.

Музикантът от Тенеси се съгласи да направи съобщение за обществената безопасност относно опасностите от шофиране в нетрезво състояние като част от споразумение за признаване на вината, което намали първоначалното обвинение за провинение до ненаказателно нарушение на движението. Той беше осъден и на глоба от 500 долара, 25 часа общественополезен труд и 90-дневно отнемане на шофьорската книжка.