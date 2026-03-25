Том Харди и съпругата му Шарлот Райли с откровения за брака им

Съпругата на Том Харди, Шарлот Райли, даде рядко интервю за брака им, пише The ​​Times.

Шарлот Райли каза, че докато децата им станат достатъчно големи, тя предпочита да си стои вкъщи, за да поддържа стабилност. Двойката се опитва да разпредели времето за снимки, така че някой да си остане вкъщи.

„Рисуваме много като семейство. Кухнята е нашето арт студио, пълно с художествени материали, големи платна и глинени скулптури. Един от нас започва да рисува, а някой друг идва и добавя нещо. Понякога прекарваме часове така, понякога не докосваме нищо“, каза актрисата.

Преди това актьорът говори за здравословните си проблеми след снимките.

„Вече съм претърпял две операции на коляното, дискова херния на гърба, а също така имам ишиас. А имам и това заболяване... Плантарен фасциит е! Откъде се появи? И защо? Защо?! Разтегнах и сухожилие в бедрото си. Сега всичко се разпада и определено няма да се оправи. Освен ако не съберем всички стволови клетки“, сподели Том Харди в разговор с репортери.

От 1999 до 2004 г. Харди е женен за продуцентката Сара Уорд. От 2005 до 2009 г. е във връзка с Рейчъл Спийд, от която има син Луис.

Среща актрисата Шарлот Райли на снимачната площадка на минисериала „Брулени хълмове“ през 2009 г. Двойката се жени през юли 2014 г. Имат две деца.

