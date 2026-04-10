Почина "пионерът на хип-хопа" Африка Бамбаатаа ВИДЕО

Американският рапър и диджей Африка Бамбаатаа почина на 67-годишна възраст във Филаделфия от усложнения, причинени от рак, съобщава Associated Press, позовавайки се на адвоката на изпълнителя.
Роденият в Бронкс музикант с истинско име Ланс Тейлър е смятан за един от пионерите на хип-хопа, пише The Guardian. Той основава Universal Zulu Nation и играе ключова роля в популяризирането на жанра през 80-те години на миналия век, включително с песента "Planet Rock" (1982), която повлия на развитието на електро-фънка.
Африка Бамбаатаа си сътрудничи с различни изпълнители и участва в музикални проекти, включително албума "Sun City" (1985), записан като част от Artists United Against Apartheid, група музиканти, обединили се в протест срещу апартейда в Южна Африка. Последният му албум е издаден през 2004 г.
Музикантът беше изправен пред обвинения в сексуално насилие над непълнолетни, които той отрича. През 2025 г. едно от делата бе разгледано задочно и музикантът го загуби, след като не се яви в съда.
