Почина "пионерът на хип-хопа" Африка Бамбаатаа ВИДЕО

10 Април, 2026 06:54, обновена 10 Април, 2026 07:01 1 442 9

Американският рапър и диджей е издъхнал на 67 години след усложнения от рак

Почина "пионерът на хип-хопа" Африка Бамбаатаа ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският рапър и диджей Африка Бамбаатаа почина на 67-годишна възраст във Филаделфия от усложнения, причинени от рак, съобщава Associated Press, позовавайки се на адвоката на изпълнителя.

Роденият в Бронкс музикант с истинско име Ланс Тейлър е смятан за един от пионерите на хип-хопа, пише The ​​Guardian. Той основава Universal Zulu Nation и играе ключова роля в популяризирането на жанра през 80-те години на миналия век, включително с песента "Planet Rock" (1982), която повлия на развитието на електро-фънка.

Африка Бамбаатаа си сътрудничи с различни изпълнители и участва в музикални проекти, включително албума "Sun City" (1985), записан като част от Artists United Against Apartheid, група музиканти, обединили се в протест срещу апартейда в Южна Африка. Последният му албум е издаден през 2004 г.

Музикантът беше изправен пред обвинения в сексуално насилие над непълнолетни, които той отрича. През 2025 г. едно от делата бе разгледано задочно и музикантът го загуби, след като не се яви в съда.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 8 Отговор
    Дано и другите хип-хопъри бързо да го последват с тази гну$на пов@рня, наречена музика...

    Коментиран от #7

    07:06 10.04.2026

  • 3 Хахаха

    8 2 Отговор
    Црън, и гледа лошо! Баш хип-хоп...

    07:08 10.04.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    6 5 Отговор
    БАНГАРАНГА

    07:17 10.04.2026

  • 5 Българин

    4 6 Отговор
    Едно зло по-малко !

    07:20 10.04.2026

  • 6 Опааа

    4 5 Отговор
    Ганев мисирко долна! Защо пишеш за тоя сО пол???

    07:35 10.04.2026

  • 7 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Определено не може да се каже че е музика

    09:07 10.04.2026

  • 8 црн мамун

    2 0 Отговор
    правел музика.
    Това ако е музика, аз съм Елвис Пресли.
    Айде, къш…

    09:17 10.04.2026

  • 9 Лорд Музика

    2 0 Отговор
    Това според мен е пародия на музика. Но да почива в мир този.

    09:18 10.04.2026