В Италия вече може да си вземеш болничен за домашен любимец

Италия разшири обхвата на трудовите права, като въведе възможност за платен отпуск при необходимост от грижи за тежко болен домашен любимец – мярка, която се разглежда като първа по рода си в Европа и привлича внимание и извън континента.

Съгласно действащите разпоредби служителите могат да ползват до три дни платен отпуск годишно, при условие че представят ветеринарномедицинско удостоверение, доказващо спешна необходимост от грижа. Правото се отнася за регистрирани и микрочипирани животни, като целта е да се избегнат злоупотреби и да се гарантира проследимост.

Мярката стъпва върху вече съществуващи разпоредби в италианското законодателство, според които изоставянето или неглижирането на животно в риск може да бъде квалифицирано като престъпление. Именно този правен контекст стои в основата на по-широкото признаване на отговорността на стопаните.

Дебатът по темата се активизира още през 2017 г. след широко отразения случай с университетска служителка в Рим, която получава разрешение за отпуск, за да се грижи за тежко болното си куче. Решението тогава беше подкрепено от съдебна интерпретация, според която отказът от грижа за животното би могъл да доведе до наказателна отговорност.

Оттогава насам въпросът за т.нар. „pet leave“ постепенно навлиза в публичния и политически дневен ред в редица държави. Според данни на Европейската комисия над половината домакинства в ЕС отглеждат домашен любимец, което засилва натиска за адаптиране на социалните и трудовите политики към променящите се реалности.

Подобни инициативи вече се обсъждат и в други страни. В Германия и Франция отделни компании въвеждат вътрешни политики за отпуск при грижа за животни, докато в САЩ някои работодатели предлагат т.нар. „pawternity leave“ – отпуск при осиновяване на домашен любимец.

Експерти по трудово право отбелязват, че италианският модел може да се превърне в ориентир за бъдещи регулации, особено на фона на нарастващото значение на психичното здраве и баланса между работа и личен живот. Грижата за домашни любимци все по-често се разглежда като част от социалното благосъстояние, а не единствено като личен избор.

Въпреки положителния обществен отзвук, анализатори предупреждават, че прилагането на подобни мерки ще изисква ясен контролен механизъм и прецизно дефиниране на условията, за да се избегнат противоречия между работодатели и служители.

Решението на Италия идва в момент, в който европейските институции обсъждат по-широки политики за защита на животните, включително регулации за тяхното отглеждане и търговия. В този контекст новият тип отпуск се вписва в по-обща тенденция към признаване на по-голяма отговорност на обществото към животните и ролята им в ежедневието на хората.