В Италия вече може да си вземеш болничен за домашен любимец

В Италия вече може да си вземеш болничен за домашен любимец

10 Април, 2026 19:46 907 12

Служителите с болен домашен любимец могат да ползват 3 дни отпуск годишно

В Италия вече може да си вземеш болничен за домашен любимец - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Италия разшири обхвата на трудовите права, като въведе възможност за платен отпуск при необходимост от грижи за тежко болен домашен любимец – мярка, която се разглежда като първа по рода си в Европа и привлича внимание и извън континента.

Съгласно действащите разпоредби служителите могат да ползват до три дни платен отпуск годишно, при условие че представят ветеринарномедицинско удостоверение, доказващо спешна необходимост от грижа. Правото се отнася за регистрирани и микрочипирани животни, като целта е да се избегнат злоупотреби и да се гарантира проследимост.

Мярката стъпва върху вече съществуващи разпоредби в италианското законодателство, според които изоставянето или неглижирането на животно в риск може да бъде квалифицирано като престъпление. Именно този правен контекст стои в основата на по-широкото признаване на отговорността на стопаните.

Дебатът по темата се активизира още през 2017 г. след широко отразения случай с университетска служителка в Рим, която получава разрешение за отпуск, за да се грижи за тежко болното си куче. Решението тогава беше подкрепено от съдебна интерпретация, според която отказът от грижа за животното би могъл да доведе до наказателна отговорност.

Оттогава насам въпросът за т.нар. „pet leave“ постепенно навлиза в публичния и политически дневен ред в редица държави. Според данни на Европейската комисия над половината домакинства в ЕС отглеждат домашен любимец, което засилва натиска за адаптиране на социалните и трудовите политики към променящите се реалности.

Подобни инициативи вече се обсъждат и в други страни. В Германия и Франция отделни компании въвеждат вътрешни политики за отпуск при грижа за животни, докато в САЩ някои работодатели предлагат т.нар. „pawternity leave“ – отпуск при осиновяване на домашен любимец.

Експерти по трудово право отбелязват, че италианският модел може да се превърне в ориентир за бъдещи регулации, особено на фона на нарастващото значение на психичното здраве и баланса между работа и личен живот. Грижата за домашни любимци все по-често се разглежда като част от социалното благосъстояние, а не единствено като личен избор.

Въпреки положителния обществен отзвук, анализатори предупреждават, че прилагането на подобни мерки ще изисква ясен контролен механизъм и прецизно дефиниране на условията, за да се избегнат противоречия между работодатели и служители.

Решението на Италия идва в момент, в който европейските институции обсъждат по-широки политики за защита на животните, включително регулации за тяхното отглеждане и търговия. В този контекст новият тип отпуск се вписва в по-обща тенденция към признаване на по-голяма отговорност на обществото към животните и ролята им в ежедневието на хората.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 България

    13 1 Отговор
    е извън света !

    Коментиран от #3

    19:48 10.04.2026

  • 2 Констатираща

    6 2 Отговор
    Най-после нещо хубаво! Тези, които имат много домашни любимци, като мене, приютени и спасени от улицата, би трябвало, да ползват отпуск по животинство, аналогично на отпуск по майчинство.😀
    Добре е, че отношението към животните се подобрява, защото това показва, че ставаме наистина отговорни към природата.

    Коментиран от #5, #8

    20:15 10.04.2026

  • 3 Констатираща

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Да се надяваме, че в склонността си да подражаваме, ще се оправим постепенно, но то ще бъде привидно и ще ни трябва много време.

    20:20 10.04.2026

  • 4 Напълно

    5 1 Отговор
    Справедливо!
    Подкрепям.

    20:32 10.04.2026

  • 5 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Констатираща":

    Очаквайте провинциалния дегенерат "Драйвинг Плежър"
    да ви залее със злоба и провинциална помия !!!

    21:24 10.04.2026

  • 6 САМ СИ ЗАДАВАМ ВЪПРОСА

    3 1 Отговор
    РАДЕВ ПРАВИ ЛИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ЧОВЕК И ЖИВОТНО ? И КЪМ КОЛКО ЖИВОТНИ СЕ Е ОТНЕСЪЛ ЧОВЕШКИ !!!

    21:32 10.04.2026

  • 7 Едно време на село имахме 4 котки

    3 0 Отговор
    Куче овце козичка пуйки и кокошки. Има ли сме биволица крава и дори коне. Обичам животните но смятам че за тяхно добро е да се отглеждат като свободни същества в подходяща среда на село , но не и в града.

    Коментиран от #11

    21:46 10.04.2026

  • 8 Явно нямаш нищо против да колят животни

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Констатираща":

    И да ги правят на салам на манджа и други неща понеже те не са домашни любимци. ....

    21:51 10.04.2026

  • 9 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    На вдовицата щерка й има същия помиар като на снимката. На секскурзията във Венеция като ходим ще го взимаме и него. Сега му прави паспорт, че никой от комшиите не ще да го гледа за без пари вече.

    21:52 10.04.2026

  • 10 СМЕХОРИИ

    0 1 Отговор
    А КОГА И В БЪЛГАРИЯ... нямаме ДЕЦА, ноо имаме ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

    Коментиран от #12

    21:57 10.04.2026

  • 11 МИНУВАЧ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Едно време на село имахме 4 котки":

    Но не знаеш, че сега кучета и котки не живеят на двора или около хамбара , а на топло в къщи

    22:00 10.04.2026

  • 12 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "СМЕХОРИИ":

    Грешиш !!! На първо място сме е ЕС по раждаемост !!!
    Друг е въпроса , че се размножават лилави примати и сме принудени да си ги отглеждаме като ДЪРЖАВНИ ЛЮБИМЦИ.... без да го желаем !!!

    22:04 10.04.2026