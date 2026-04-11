Бракониерите избиват лъвовете в Африка, за да продават части от телата им

Популацията на лъвовете в Африка е изправена пред нова, все по-сериозна заплаха – целенасочено бракониерство заради части от тялото им, предупреждават природозащитници и международни организации.
Ветеринарят по диви животни Жоао Алмейда описва промяната като драматична, пише National Geographic. Докато в миналото лъвовете са били убивани основно при конфликти с фермери или попадали в капани, през последните години все по-често се откриват тела с отрязани лапи, глави и други части – признак за организирана незаконна търговия.
По данни на природозащитни организации, включително Международен съюз за защита на природата, популацията на лъвовете в Африка е намаляла с близо 50% за последните три десетилетия. Днес в дивата природа са останали под 25 000 животни, разпръснати в едва малка част от историческия им ареал.
Новият фактор – търсенето на части от лъвове – допълва вече съществуващите заплахи като загуба на местообитания, намаляване на плячката и конфликти с хора. Според експерти, ако тенденцията не бъде овладяна, цели популации могат да изчезнат в рамките на години.
Случаи на организирано бракониерство се регистрират в Мозамбик, Зимбабве и Южна Африка. Често използван метод е отравянето на примамки – практика, която убива не само лъвове, но и други хищници и птици като лешояди. В някои случаи извършителите са залавяни при опити да изнесат лапи, нокти и зъби през граници.
Търсенето на подобни продукти идва както от международни пазари, включително в части от Азия, така и от местни традиции в Африка, където части от лъвове се използват за амулети и ритуали. Тази комбинация прави трафика труден за ограничаване.
Допълнително усложнение представлява и връзката с легални индустрии, като отглеждането на лъвове в плен в Южна Африка, откъдето в миналото са изнасяни кости – практика, която според експерти е стимулирала и нелегалния пазар.
Специалисти предупреждават, че реалният мащаб на проблема вероятно е по-голям от регистрираните случаи, тъй като в обширните резервати се открива едва малка част от убитите животни.
В отговор на ситуацията природозащитни организации призовават за по-добър мониторинг, международно сътрудничество и ограничаване на търсенето. Успешни примери вече има – в някои райони на Зимбабве засиленото наблюдение и бързата реакция срещу отровени примамки водят до стабилизиране на местните популации.
Експертите подчертават, че дългосрочното оцеляване на вида зависи и от ангажираността на местните общности – чрез икономически стимули като екотуризъм и програми за съвместно съжителство с дивата природа.
Въпреки нарастващия натиск, природозащитниците остават предпазливо оптимистични, че с координирани усилия и по-строги мерки срещу незаконния трафик, тенденцията може да бъде обърната.
1 Шушон
13:46 11.04.2026
2 Винету от Ту Туууу
13:48 11.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Боко
13:52 11.04.2026
5 Трепали бракониери и ги продавали
13:52 11.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 лама Кифлаи
13:54 11.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Црн Вук
Ке пуцам лавови кога ми е на мене кеф и ништо не мой ми каете.
Ай, файрум!
14:01 11.04.2026
11 Анонимен
14:01 11.04.2026
12 Георги красавеца
Коментиран от #13
14:10 11.04.2026
13 Равина
До коментар #12 от "Георги красавеца":Елате и двамата Елза, да ви оправя халките. Хем ще се изхождате лесно, хем ще ти туря рогите. Докарай ако искаш със тебе, 4-5 двойки, всички ще ви подкарам, ще ви направя хубави кройки. Донеси и някоя талмуда, да ти направя рожба с принуда. Може и да родиш накрая, след като ти вляза докрая.
Коментиран от #14
14:22 11.04.2026
14 ИЗВИНЕТЕ
До коментар #13 от "Равина":А можели да дойдете
На опашката за гл. 25 МИР...СОФИЯ...благодаря
14:29 11.04.2026