Бракониерите избиват лъвовете в Африка, за да продават части от телата им

Бракониерите избиват лъвовете в Африка, за да продават части от телата им

11 Април, 2026 13:41 948 14

Лъвовете в Африка изчезват с плашещо темпо заради безскрупулни бракониери

Бракониерите избиват лъвовете в Африка, за да продават части от телата им - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Популацията на лъвовете в Африка е изправена пред нова, все по-сериозна заплаха – целенасочено бракониерство заради части от тялото им, предупреждават природозащитници и международни организации.

Ветеринарят по диви животни Жоао Алмейда описва промяната като драматична, пише National Geographic. Докато в миналото лъвовете са били убивани основно при конфликти с фермери или попадали в капани, през последните години все по-често се откриват тела с отрязани лапи, глави и други части – признак за организирана незаконна търговия.

По данни на природозащитни организации, включително Международен съюз за защита на природата, популацията на лъвовете в Африка е намаляла с близо 50% за последните три десетилетия. Днес в дивата природа са останали под 25 000 животни, разпръснати в едва малка част от историческия им ареал.

Новият фактор – търсенето на части от лъвове – допълва вече съществуващите заплахи като загуба на местообитания, намаляване на плячката и конфликти с хора. Според експерти, ако тенденцията не бъде овладяна, цели популации могат да изчезнат в рамките на години.

Случаи на организирано бракониерство се регистрират в Мозамбик, Зимбабве и Южна Африка. Често използван метод е отравянето на примамки – практика, която убива не само лъвове, но и други хищници и птици като лешояди. В някои случаи извършителите са залавяни при опити да изнесат лапи, нокти и зъби през граници.

Търсенето на подобни продукти идва както от международни пазари, включително в части от Азия, така и от местни традиции в Африка, където части от лъвове се използват за амулети и ритуали. Тази комбинация прави трафика труден за ограничаване.

Допълнително усложнение представлява и връзката с легални индустрии, като отглеждането на лъвове в плен в Южна Африка, откъдето в миналото са изнасяни кости – практика, която според експерти е стимулирала и нелегалния пазар.

Специалисти предупреждават, че реалният мащаб на проблема вероятно е по-голям от регистрираните случаи, тъй като в обширните резервати се открива едва малка част от убитите животни.

В отговор на ситуацията природозащитни организации призовават за по-добър мониторинг, международно сътрудничество и ограничаване на търсенето. Успешни примери вече има – в някои райони на Зимбабве засиленото наблюдение и бързата реакция срещу отровени примамки водят до стабилизиране на местните популации.

Експертите подчертават, че дългосрочното оцеляване на вида зависи и от ангажираността на местните общности – чрез икономически стимули като екотуризъм и програми за съвместно съжителство с дивата природа.

Въпреки нарастващия натиск, природозащитниците остават предпазливо оптимистични, че с координирани усилия и по-строги мерки срещу незаконния трафик, тенденцията може да бъде обърната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шушон

    0 2 Отговор
    Да, това е новина от 19 век.

    13:46 11.04.2026

  • 2 Винету от Ту Туууу

    4 1 Отговор
    И при "великите географски открития", са избивали бизони и местни жители в Америка. Сега избиват държави.

    13:48 11.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Боко

    3 1 Отговор
    Как не съм я разбрал таз далавера

    13:52 11.04.2026

  • 5 Трепали бракониери и ги продавали

    2 0 Отговор
    За органи, остатъка на лъвовете

    13:52 11.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 лама Кифлаи

    0 5 Отговор
    ще си поръчам един лъвски......... колко евро ли струва

    13:54 11.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Црн Вук

    1 1 Отговор
    Яз тук в саваната така си живеем.
    Ке пуцам лавови кога ми е на мене кеф и ништо не мой ми каете.
    Ай, файрум!

    14:01 11.04.2026

  • 11 Анонимен

    3 1 Отговор
    Всекиму според потребностите!

    14:01 11.04.2026

  • 12 Георги красавеца

    2 8 Отговор
    Аз и Елза ще се отдадем на заслужена почивка на Малдивите за един месец след Великден 🥳🇮🇱🪬

    Коментиран от #13

    14:10 11.04.2026

  • 13 Равина

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Георги красавеца":

    Елате и двамата Елза, да ви оправя халките. Хем ще се изхождате лесно, хем ще ти туря рогите. Докарай ако искаш със тебе, 4-5 двойки, всички ще ви подкарам, ще ви направя хубави кройки. Донеси и някоя талмуда, да ти направя рожба с принуда. Може и да родиш накрая, след като ти вляза докрая.

    Коментиран от #14

    14:22 11.04.2026

  • 14 ИЗВИНЕТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Равина":

    А можели да дойдете
    На опашката за гл. 25 МИР...СОФИЯ...благодаря

    14:29 11.04.2026