Рецепта на деня: Великденска агнешка дроб чорба със застройка

Необходими продукти:
- агнешки комплект - около 500 г черен и бял дроб;
- лук - 1 глава, голяма;
- моркови - 1 - 2 бр.;
- чесън - 2 скилидки
- пресен джоджен - 3 с.л. накълцан;
- сух джоджен - на вкус;
- черен пипер - на вкус;
- доматено пюре - 5 с.л.;
- лют пипер - 1 щипка или на вкус;
- целина - 1 с.л. на прах;
- оцет - 2 с.л.;
- олио - 100 мл
- сол - на вкус.
За застройката:
- жълтъци - 2 бр.;
- кисело мляко - 3 - 4 с.л.;
- сол - 1 щипка.
Начин на приготвяне:
Измийте агнешките дробчета, нарежете на няколко едри парчета, за да е по-лесно варенето и ги накиснете за около 30 минути във вода. Отцедете, залейте с нова чиста вода и ги поставете на умерен огън да се сварят за около 40 минути до 1 час. Отпенвайте от време на време.
Извадете парчетата дроб, за да изстинат и ги нарежете на ситно, отстранявайки кръвоносните съдове, ако са ви неприятни. Прецедете бульона.
Накълцайте на много ситно лука и чесъна, а морковите направете на малки кубчета. Запържете зеленчуците за 4-5 минутки с щипка сол и сложете доматеното пюре, лютия и черния пипер и сухия джоджен. Бъркайте 2-3 минути до изпаряване на течността от доматите и налейте бульонa.
Сипете нарязаните дробчета, целината на прах и оцета и варете 15-20 минути, доливайки малко водa. Към края на варенето сложете и пресния джоджен и още сол, ако е необходимо.
Отстранете от огъня и оставете леко да поизстине, а за застройката разбийте всички продукти и налейте 1-2 черпака от чорбичката, за да се уеднаквят температурите. Налейте застройката и разбъркайте.
Топлата дроб чорба сервирайте с люти чушки и купичка кисело мляко по желание, пише gotvach.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Идън
10:13 12.04.2026
2 Ааа... Не !
10:14 12.04.2026
3 Камъчета със застройка
10:19 12.04.2026
4 Когато
Не ми върви с чорбите
Но ми върви с шикириите
Винаги направени до съвършенство
10:27 12.04.2026