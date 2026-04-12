Рецепта на деня: Великденска агнешка дроб чорба със застройка

Необходими продукти:

агнешки комплект - около 500 г черен и бял дроб;

лук - 1 глава, голяма;

моркови - 1 - 2 бр.;

чесън - 2 скилидки

пресен джоджен - 3 с.л. накълцан;

сух джоджен - на вкус;

черен пипер - на вкус;

доматено пюре - 5 с.л.;

лют пипер - 1 щипка или на вкус;

целина - 1 с.л. на прах;

оцет - 2 с.л.;

олио - 100 мл

сол - на вкус.

За застройката:

жълтъци - 2 бр.;

кисело мляко - 3 - 4 с.л.;

сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Измийте агнешките дробчета, нарежете на няколко едри парчета, за да е по-лесно варенето и ги накиснете за около 30 минути във вода. Отцедете, залейте с нова чиста вода и ги поставете на умерен огън да се сварят за около 40 минути до 1 час. Отпенвайте от време на време.

Извадете парчетата дроб, за да изстинат и ги нарежете на ситно, отстранявайки кръвоносните съдове, ако са ви неприятни. Прецедете бульона.

Накълцайте на много ситно лука и чесъна, а морковите направете на малки кубчета. Запържете зеленчуците за 4-5 минутки с щипка сол и сложете доматеното пюре, лютия и черния пипер и сухия джоджен. Бъркайте 2-3 минути до изпаряване на течността от доматите и налейте бульонa.

Сипете нарязаните дробчета, целината на прах и оцета и варете 15-20 минути, доливайки малко водa. Към края на варенето сложете и пресния джоджен и още сол, ако е необходимо.

Отстранете от огъня и оставете леко да поизстине, а за застройката разбийте всички продукти и налейте 1-2 черпака от чорбичката, за да се уеднаквят температурите. Налейте застройката и разбъркайте.

Топлата дроб чорба сервирайте с люти чушки и купичка кисело мляко по желание.