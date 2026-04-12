Новини
Любопитно »
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Великденска агнешка дроб чорба със застройка

12 Април, 2026 10:05 685 4

Вкусна и ароматна

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • агнешки комплект - около 500 г черен и бял дроб;
  • лук - 1 глава, голяма;
  • моркови - 1 - 2 бр.;
  • чесън - 2 скилидки
  • пресен джоджен - 3 с.л. накълцан;
  • сух джоджен - на вкус;
  • черен пипер - на вкус;
  • доматено пюре - 5 с.л.;
  • лют пипер - 1 щипка или на вкус;
  • целина - 1 с.л. на прах;
  • оцет - 2 с.л.;
  • олио - 100 мл
  • сол - на вкус.

За застройката:

  • жълтъци - 2 бр.;
  • кисело мляко - 3 - 4 с.л.;
  • сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Измийте агнешките дробчета, нарежете на няколко едри парчета, за да е по-лесно варенето и ги накиснете за около 30 минути във вода. Отцедете, залейте с нова чиста вода и ги поставете на умерен огън да се сварят за около 40 минути до 1 час. Отпенвайте от време на време.

Извадете парчетата дроб, за да изстинат и ги нарежете на ситно, отстранявайки кръвоносните съдове, ако са ви неприятни. Прецедете бульона.

Накълцайте на много ситно лука и чесъна, а морковите направете на малки кубчета. Запържете зеленчуците за 4-5 минутки с щипка сол и сложете доматеното пюре, лютия и черния пипер и сухия джоджен. Бъркайте 2-3 минути до изпаряване на течността от доматите и налейте бульонa.

Сипете нарязаните дробчета, целината на прах и оцета и варете 15-20 минути, доливайки малко водa. Към края на варенето сложете и пресния джоджен и още сол, ако е необходимо.

Отстранете от огъня и оставете леко да поизстине, а за застройката разбийте всички продукти и налейте 1-2 черпака от чорбичката, за да се уеднаквят температурите. Налейте застройката и разбъркайте.

Топлата дроб чорба сервирайте с люти чушки и купичка кисело мляко по желание, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Идън

    Отговор
    Това е агнешка СУПА.В чорбата задължително присъства червен пипер- счукан или млян.

    10:13 12.04.2026

  • 2 Ааа... Не !

    Отговор
    Днес не се яде с лъжица! Днес направо се барва кокала!

    10:14 12.04.2026

  • 3 Камъчета със застройка

    Отговор
    Така сготвените дробчета ще са твърди като камъчета. Дробчетата трябва да са меки и сочни.

    10:19 12.04.2026

  • 4 Когато

    Отговор
    Чета Маринова
    Не ми върви с чорбите
    Но ми върви с шикириите
    Винаги направени до съвършенство

    10:27 12.04.2026