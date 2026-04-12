Ергенката Санта Китана отново взриви мрежата - дала 500 евро за камъни "Сваровски" по дупето

500 евро за инициали по дупето, изработени с кристали "Сваровски" – именно тази нестандартна история на участничката от "Ергенът 5" Санта Китана отново предизвиква коментари в социалните мрежи, пише bgdnes.bg.

Ергенката не се притеснява да показва тялото си

В своя публикация тя разказва, че е инвестирала значителна сума в персонализирана визия, при която кристалите са подредени във форма на инициалите на нейн бивш партньор, не къде да е, а върху задните ѝ части. Снимките към разказа ясно показват резултата и провокират широк обществен отзвук.

"Дадох 500 еврака да ми нашарят дупарата с кристали Сваровски във формата на инициалите на мой бивш... как да кажа.. не мога да определя какъв. Този човек ми е казвал най-странното нещо някога - "Искам да спазваш границите!". Като го помолих да уточни кои граници точно, той ми отговори - "Границите, които разделят нормалните хора от лудите хора...". Просто му казах "Ама, аз не съм нормален човек..". Той замълча.... Сигурна съм, че и този пост не се побира в неговите граници... карай...", написа тя под публикацията си.

Макар и без роза, Санта е уверена в себе си

Тази седмица Санта Китана отпадна от Ергенът като не получи роза от нито един от ергените, с което приключи участието ѝ в шоуто. Въпреки това тя остава една от най-коментираните участнички в сезона – както заради поведението си пред камерите, така и заради силното си онлайн присъствие.