Рецепта на деня: Супа с лапад и печено агнешко

Необходими продукти:
- печено агнешко месо - 300 г;
- лапад - 1 връзка;
- киселец - 1 връзка;
- пресен лук - 3 стръка;
- червен пипер - 1 ч.л.;
- олио - 4 - 5 с.л.;
- сол и черен пипер на вкус;
- пресен чесън.
Начин на приготвяне:
Заделете соса, който се е образувал при печенето на месото. Щом изстине, на повърхността ще се отдели мазнината. Махнете част от нея, за да не става супата прекалено мазна.
Накъсайте или нарежете на дребни парчета печеното агнешко месо.
Нарежете също пресния лук, листата лапад и киселец.
Загрейте малко олио и задушете в него първо лука. След минута прибавете лапада и киселеца.
Щом омекнат, добавете лъжичка червен пипер, черен пипер и заделения сос от печеното месо, както и месото.
Налейте около литър вода и оставете супата да къкри 10-15 минути. Опитайте и ако е необходимо, добавете сол на вкус.
Накрая може да добавите и няколко лъжици от дробсармата.
Поднесете тази вкусна супа с печено агнешко със стрък пресен чесън и лъжица кисело мляко, пише gotvach.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
