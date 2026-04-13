Арестуваха фронтмена на Massive Attack на пропалестински протест в Лондон.
Робърт Дел Наха, фронтмен на британската електронна група Massive Attack, е бил сред стотиците арестувани от полицията в центъра на Лондон на 11 април след масов протест срещу забраната на пропалестинската организация Palestine Action, пише The Guardian.
Вестникът съобщава, че музикантът е държал транспарант в подкрепа на Палестина. Видеозапис от площад Трафалгар показва как Дел Ная е арестуван сред овации и аплодисменти от други протестиращи. Един от мъжете пита фронтмена защо е задържан.
„Арестуван съм незаконно“, отговаря певецът.
В началото на април седем души бяха арестувани на протест срещу войната в Иран в Лейкенхийт, база на Кралските военновъздушни сили, използвана от САЩ, в Източна Великобритания. Те се бяха присъединили към лагер за мир на главната порта на авиобазата. Активистите носеха табарди и скандираха подкрепата си за Палестина.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чудесно!
Може да го затворите като Асандж.
12:12 13.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 име
12:32 13.04.2026
4 ннннннннн
12:32 13.04.2026