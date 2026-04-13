Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Арестуваха фронтмена на Massive Attack

Арестуваха фронтмена на Massive Attack

13 Април, 2026 11:42 776 4

  • massive attack-
  • арестуваха-
  • фронтмен-
  • робърт дел наха-
  • палестина-
  • протест-
  • лондон

Музикантът е държал транспарант в подкрепа на Палестина

Арестуваха фронтмена на Massive Attack - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Арестуваха фронтмена на Massive Attack на пропалестински протест в Лондон.

Робърт Дел Наха, фронтмен на британската електронна група Massive Attack, е бил сред стотиците арестувани от полицията в центъра на Лондон на 11 април след масов протест срещу забраната на пропалестинската организация Palestine Action, пише The ​​Guardian.

Вестникът съобщава, че музикантът е държал транспарант в подкрепа на Палестина. Видеозапис от площад Трафалгар показва как Дел Ная е арестуван сред овации и аплодисменти от други протестиращи. Един от мъжете пита фронтмена защо е задържан.

„Арестуван съм незаконно“, отговаря певецът.

В началото на април седем души бяха арестувани на протест срещу войната в Иран в Лейкенхийт, база на Кралските военновъздушни сили, използвана от САЩ, в Източна Великобритания. Те се бяха присъединили към лагер за мир на главната порта на авиобазата. Активистите носеха табарди и скандираха подкрепата си за Палестина.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудесно!

    1 0 Отговор
    Демокрация е, какво да се прави...
    Може да го затворите като Асандж.

    12:12 13.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 име

    0 1 Отговор
    Това е демократичен арест, не като в Русия. Нищо че съда отсъди за противозаконно класифицирането на Palestine Action за терористична оргавизация, както и всички арести на протестиращи. На оcтpoвa на poдocмeшeнията арестуват демократично по 11500 човека на година за изказано неправедно мнение, и това е при население няма и 70 милиона, барабар с всички мюслита и емигранти от европа с британски паспорти. Докато в недемократична Русия, при два пъти по-голямо население арестуват по 4500 души на година за неправедно мнение.

    12:32 13.04.2026

  • 4 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Ще носим вече табарди вместо рокли! Като ергените в тяхното телевизионно предаване.

    12:32 13.04.2026