Слави Трифонов търси новата Крисия

15 Април, 2026 08:12 1 169 36

Шоуменът ще изпрати в престижни училища певец, художник и танцьор

Венелина Маринова

Слави Трифонов обяви, че ще търси три талантливи български деца, които ще изпрати да учат в престижни училища. Едното хлапе подобно на Крисия, която бе промотирана от шоумена, трябва да пее, другото да е художник и третото танцьор, пише bgdnes.bg. Трифонов обяви как му хрумнало всичко:

"Здравейте! Попаднах в YouTube на един певец, който истински ме впечатли като глас, като стил и си казах: „Ей, колко талант има по света". Помислих, че певецът е американец, реших да се разтърся и да видя кой е и какъв е и всъщност се оказа, че е създаден от изкуствен интелект. Първо се разочаровах, но после си казах: „Да бе, обаче аз съм свидетел и участник в доказателството, че в България има много истински таланти. Истински, създадени от майка си и баща си, а не от изкуствен интелект.

И някак от само себе си взех решение. Искам да открия три безумно талантливи деца. Едното да е певец или музикант, другото - танцьор, третото - художник. Момчета или момичета. Между 12- и 14-годишни. Лично ще изпратя децата, които открия, да учат в най-, ама най-престижните училища по изкуствата в света. Без значение - Европа, Америка, Австралия или който и да е континент. Най-престижните училища по света, за да могат българските деца да покажат на целия свят какво могат. Стипендиите и издръжката на тези деца ще бъдат изцяло за моя сметка - подарък от мен. Защото това няма да е подарък към тях, а подарък за моето самочувствие, подарък за самочувствието на всеки един българин и за публиката по света.

За целта изпратете съобщение на моята страница (бутон „Съобщения") с имейл адрес за контакт, името на детето и областта, в която ще се състезава, до 25.04.2026 г. В отговор на вашия имейл ще получите подробности за кандидатстването, както и адрес за изпращане на видеоматериали и лично мотивационно видео на детето.

Подбраните деца ще се явят на живо пред авторитетно жури."


  • 24 забавно е

    20 1 Отговор
    Чудеса се случват предизборно, направо чудеса. Славито решил да си вдигне самочувствието с три деца, цели три деца, като за целта децата дори трябвало да изпратят "мотивационно" видео?!!! И щял да изпраща децата в най-престижните училища по света. Е защо по света, бе, патриоте, нима у нас няма великолепни преподаватели по пеене, рисуване, танци...? Как ще се гордееш какво е научило едно българско дете в чужбина, а не в България? Можем да предполагаме, че след участието ти в политиката, си натрупал повече пари, отколкото са имали братята Христо и Евлоги Георгиеви, но те не са пращали деца в чужбина, а са им построили университет тук, у нас. Университет за всички млади умни и талантливи българи, не само за трима. Направили са го, защото истински са обичали България и са имали визия за бъдещето й. Днес имаме политически отрепки, които преди избори могат да се рекламират с три стипендии за деца в чужбина.

    08:37 15.04.2026

  • 28 Този надмина Тръмп, по самохвалство!?

    15 0 Отговор
    Тръмп поне е в деменция от годините, а този е фукльо от малък. Как ще определи кое дете е най талантливо, трябва да прослуша всички деца в България, което е невъзможно. Като е толкова наперен, да направи конкурс достъпен за всички деца и народа да определи кои са талантливи а не той. Мисли се за музикант, но няма покритие, само се перчи и става смешин.

    08:51 15.04.2026

