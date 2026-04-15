Слави Трифонов търси новата Крисия

Слави Трифонов обяви, че ще търси три талантливи български деца, които ще изпрати да учат в престижни училища. Едното хлапе подобно на Крисия, която бе промотирана от шоумена, трябва да пее, другото да е художник и третото танцьор, пише bgdnes.bg. Трифонов обяви как му хрумнало всичко:
"Здравейте! Попаднах в YouTube на един певец, който истински ме впечатли като глас, като стил и си казах: „Ей, колко талант има по света". Помислих, че певецът е американец, реших да се разтърся и да видя кой е и какъв е и всъщност се оказа, че е създаден от изкуствен интелект. Първо се разочаровах, но после си казах: „Да бе, обаче аз съм свидетел и участник в доказателството, че в България има много истински таланти. Истински, създадени от майка си и баща си, а не от изкуствен интелект.
И някак от само себе си взех решение. Искам да открия три безумно талантливи деца. Едното да е певец или музикант, другото - танцьор, третото - художник. Момчета или момичета. Между 12- и 14-годишни. Лично ще изпратя децата, които открия, да учат в най-, ама най-престижните училища по изкуствата в света. Без значение - Европа, Америка, Австралия или който и да е континент. Най-престижните училища по света, за да могат българските деца да покажат на целия свят какво могат. Стипендиите и издръжката на тези деца ще бъдат изцяло за моя сметка - подарък от мен. Защото това няма да е подарък към тях, а подарък за моето самочувствие, подарък за самочувствието на всеки един българин и за публиката по света.
За целта изпратете съобщение на моята страница (бутон „Съобщения") с имейл адрес за контакт, името на детето и областта, в която ще се състезава, до 25.04.2026 г. В отговор на вашия имейл ще получите подробности за кандидатстването, както и адрес за изпращане на видеоматериали и лично мотивационно видео на детето.
Подбраните деца ще се явят на живо пред авторитетно жури."
1 кой мy дpeмe
Коментиран от #7, #18
08:14 15.04.2026
2 1488
гласуването трябва да е свободно и естествено,
като яйцата от свободно щъкаща кокошка,
които после се оползотворяват от Елита
не чакайте уважение срещу безплатен труд.
нито гласуването, нито труда ви трябва да е безплатен.
от всички дела, точно гласуването трябва да е най високо платено
политиците не заслужават гласа ви, докато не си платят,
камо ли да чакат да ги овластите по рождение
безплатен омлет за тях значи "демокрация"
няма безплатен омлет
3 Браво
08:14 15.04.2026
4 кастроли
08:14 15.04.2026
6 4567
08:15 15.04.2026
7 ад и рай
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":..и сатанист.
08:15 15.04.2026
8 Кольо
08:17 15.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нова жертва за
Славчо от дивана всеки ден ще вика Издъни ли я...
Ужас, итн секта педофили.
08:18 15.04.2026
11 Сталин
08:18 15.04.2026
12 Ей значи
08:19 15.04.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ивелин Михайлов
08:20 15.04.2026
15 Трол
08:23 15.04.2026
16 ДАА ТОЯ БАКЛУК ША УМРЕ БЕз
До коментар #13 от "Сталин":НАСЛЕДНИЦИ КОЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО .ПРЕКЪСВАНЕТО НА ТВА СЕМЕ ЩЕПОМОГНЕ НАМСЛЯВАНЕ В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ ПРИЕМСТВЕНОСТТА НА ГАДОВЕТЕ....
08:25 15.04.2026
17 Фори
08:28 15.04.2026
18 Не се коси
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":ПП Петроган ще оправят държавата
19 Да нова Крисия има
С доста песни в дует. Детето Камелия е доста популярно в Молдова.
Има няколко хита. И ще се радваме да гледаме нови хитови песни бг тв.
20 Ха Ха
Не гласувайте за тези наркочалгари.
Гласувайте за ПП-ДБ.
08:32 15.04.2026
21 Бети кахъра
08:33 15.04.2026
А Кристя е напълно пропаднал, ненужен материал, гордост на Славун Кратунски!
Всичко, до което се докосне този 7/8 ми е гнусно!
08:33 15.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 забавно е
08:37 15.04.2026
25 КА....
08:38 15.04.2026
26 Опааа
08:47 15.04.2026
27 Плешиф червей
08:50 15.04.2026
28 Този надмина Тръмп, по самохвалство!?
08:51 15.04.2026
29 Гледали сме го
08:55 15.04.2026
30 Сетила се Мара
08:56 15.04.2026
31 Нормално
08:58 15.04.2026
32 Нашмъркан чалгар
08:59 15.04.2026
33 Валерко
09:02 15.04.2026
34 В историята да ходи лъжеца
09:19 15.04.2026
35 Троянският
09:20 15.04.2026
36 ганю
и коя песничка да запее че да спечели сигурно
може и жипка да получиш
09:33 15.04.2026