Рецепта на деня: Печени пъдпъдъци на фурна

Необходими продукти:
- пъдпъдъци - 4 бр.
- зелен грах - 400 г
- масло - 50 г
- зехтин - 2 с.л.
- чесън - 3 скилидки
- лимонов сок - 1 с.л.
- мащерка - 1 ч.л.
- розмарин - 1 ч.л.
- червен пипер - 1/2 ч.л.
- сол - на вкус
- черен пипер - на вкус
- копър - няколко стръка.
Начин на приготвяне:
Пъдпъдъците се почистват добре и се подсушават с кухненска хартия. Това е важна стъпка, защото сухата кожа се запича по-добре и става приятно златиста. Овкусяват се отвън и отвътре със сол, черен пипер, червен пипер, мащерка и розмарин.
В малък съд се смесват разтопеното масло, зехтинът, счуканият чесън и лимоновият сок.
С тази ароматна смес пъдпъдъците се намазват обилно от всички страни. Оставят се за 20 минути да поемат ароматите.
Фурната се загрява предварително на 200 градуса.
Птиците се подреждат в тава или съд за печене.
Пекат се около 25-30 минути, като по средата на печенето се поливат с отделения сок. Така месото остава сочно, а кожата става апетитно зачервена.
Докато пъдпъдъците се пекат, грахът се сварява за няколко минути в подсолена вода или се задушава в тиган с малко масло. Трябва да остане свеж и леко стегнат. Накрая се добавя ситно нарязан копър.
Готовите пъдпъдъци се оставят да починат 5 минути след изваждане от фурната. Поднасят се върху канапе от грах и се поливат с малко от ароматния сос от тавата, пише gotvach.bg.
3 Гладен
11:10 24.04.2026
4 Мога да Ви
11:33 24.04.2026
5 Аква
11:51 24.04.2026
6 венсеремос
12:29 24.04.2026