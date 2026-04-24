Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Печени пъдпъдъци на фурна
24 Април, 2026 10:05 768 6

  • на фурна-
  • пъдпъдъци-
  • какво да сготвя

Изискано ястие за специален повод или празнична вечеря

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова - Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • пъдпъдъци - 4 бр.
  • зелен грах - 400 г
  • масло - 50 г
  • зехтин - 2 с.л.
  • чесън - 3 скилидки
  • лимонов сок - 1 с.л.
  • мащерка - 1 ч.л.
  • розмарин - 1 ч.л.
  • червен пипер - 1/2 ч.л.
  • сол - на вкус
  • черен пипер - на вкус
  • копър - няколко стръка.

Начин на приготвяне:

Пъдпъдъците се почистват добре и се подсушават с кухненска хартия. Това е важна стъпка, защото сухата кожа се запича по-добре и става приятно златиста. Овкусяват се отвън и отвътре със сол, черен пипер, червен пипер, мащерка и розмарин.

В малък съд се смесват разтопеното масло, зехтинът, счуканият чесън и лимоновият сок.

С тази ароматна смес пъдпъдъците се намазват обилно от всички страни. Оставят се за 20 минути да поемат ароматите.

Фурната се загрява предварително на 200 градуса.

Птиците се подреждат в тава или съд за печене.

Пекат се около 25-30 минути, като по средата на печенето се поливат с отделения сок. Така месото остава сочно, а кожата става апетитно зачервена.

Докато пъдпъдъците се пекат, грахът се сварява за няколко минути в подсолена вода или се задушава в тиган с малко масло. Трябва да остане свеж и леко стегнат. Накрая се добавя ситно нарязан копър.

Готовите пъдпъдъци се оставят да починат 5 минути след изваждане от фурната. Поднасят се върху канапе от грах и се поливат с малко от ароматния сос от тавата, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гладен

    1 0 Отговор
    Ммм, много добре изглежда. Ама пъдпъдъци, то какво ще хапнеш, какво ще глътнеш!? Дай рецептата с мисирки или барем кокошки. 😎🍗

    11:10 24.04.2026

  • 4 Мога да Ви

    1 0 Отговор
    дам речепта за : слон по вегитариански

    11:33 24.04.2026

  • 5 Аква

    0 0 Отговор
    Тези пъдпъдъци са от Герб????

    11:51 24.04.2026

  • 6 венсеремос

    1 0 Отговор
    Не виждам пъдпъдъци! Виждам пилета.Зщо винаги факти лъже.Сменете снимката! Покажете пъдпъдък ,а непиле.Нещастници!

    12:29 24.04.2026