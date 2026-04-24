Рецепта на деня: Печени пъдпъдъци на фурна

Необходими продукти:

пъдпъдъци - 4 бр.

зелен грах - 400 г

масло - 50 г

зехтин - 2 с.л.

чесън - 3 скилидки

лимонов сок - 1 с.л.

мащерка - 1 ч.л.

розмарин - 1 ч.л.

червен пипер - 1/2 ч.л.

сол - на вкус

черен пипер - на вкус

копър - няколко стръка.

Начин на приготвяне:

Пъдпъдъците се почистват добре и се подсушават с кухненска хартия. Това е важна стъпка, защото сухата кожа се запича по-добре и става приятно златиста. Овкусяват се отвън и отвътре със сол, черен пипер, червен пипер, мащерка и розмарин.

В малък съд се смесват разтопеното масло, зехтинът, счуканият чесън и лимоновият сок.

С тази ароматна смес пъдпъдъците се намазват обилно от всички страни. Оставят се за 20 минути да поемат ароматите.

Фурната се загрява предварително на 200 градуса.

Птиците се подреждат в тава или съд за печене.

Пекат се около 25-30 минути, като по средата на печенето се поливат с отделения сок. Така месото остава сочно, а кожата става апетитно зачервена.

Докато пъдпъдъците се пекат, грахът се сварява за няколко минути в подсолена вода или се задушава в тиган с малко масло. Трябва да остане свеж и леко стегнат. Накрая се добавя ситно нарязан копър.

Готовите пъдпъдъци се оставят да починат 5 минути след изваждане от фурната. Поднасят се върху канапе от грах и се поливат с малко от ароматния сос от тавата, пише gotvach.bg.