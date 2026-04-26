Днес празнува рожден ден Силвия Кацарова – гласът, който не остарява

На 26 април една от най-обичаните български поп певици – Силвия Кацарова – празнува своя рожден ден. Името ѝ от десетилетия е символ на неподражаем тембър, емоция и песни, които остават в сърцето на поколения българи.
Родена на 26 април 1954 г. в Добрич (тогава Толбухин), Силвия Кацарова носи рожденото име Силвер Нури и е от турски произход.
Още в ранна възраст проявява интерес към музиката, но пътят ѝ не е директен – завършва икономически техникум в Хасково, преди да се насочи към сцената.
Става емблематично лице на група LZ, с която постига огромен успех през 80-те години. Нейният глас се превръща в запазена марка на българската поп музика.
Сред най-обичаните ѝ песни са:
„Топъл дъжд“
„Големият кораб минава“
„Обещай ми любов“
„Бяла въздишка“
„Огън от любов“ (в дует с Васил Найденов)
През годините Силвия Кацарова се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в българската музика. През 2008 г. получава специалната награда „БГ Вдъхновител“ на музикалните награди на БГ Радио.
През 2024 г. отбелязва своя юбилей с концертното турне „70 нюанса любов“, което събира на сцената любими артисти и публика в различни градове на страната.
Днес, по повод рождения ѝ ден, БГ Радио посвещава специална програма с нейните най-големи хитове, звучащи всеки час в ефира.
Певицата продължава активно да се изявява – предстои участие в голямо събитие в София на 1 май 2026 г., където ще бъде част от концертна програма заедно с популярни изпълнители.
2 стара чанта
а ти венке кажи твоята рождена дата
да те поздравяваме за блудкавите ти пълнежи
08:15 26.04.2026
