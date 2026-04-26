Днес празнува рожден ден Силвия Кацарова – гласът, който не остарява

26 Април, 2026 07:52 716 10

Вижте любопитни факти от биографията на певицата

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 26 април една от най-обичаните български поп певици – Силвия Кацарова – празнува своя рожден ден. Името ѝ от десетилетия е символ на неподражаем тембър, емоция и песни, които остават в сърцето на поколения българи.

Родена на 26 април 1954 г. в Добрич (тогава Толбухин), Силвия Кацарова носи рожденото име Силвер Нури и е от турски произход.

Още в ранна възраст проявява интерес към музиката, но пътят ѝ не е директен – завършва икономически техникум в Хасково, преди да се насочи към сцената.

Става емблематично лице на група LZ, с която постига огромен успех през 80-те години. Нейният глас се превръща в запазена марка на българската поп музика.

Сред най-обичаните ѝ песни са:

„Топъл дъжд“

„Големият кораб минава“

„Обещай ми любов“

„Бяла въздишка“

„Огън от любов“ (в дует с Васил Найденов)

През годините Силвия Кацарова се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в българската музика. През 2008 г. получава специалната награда „БГ Вдъхновител“ на музикалните награди на БГ Радио.

През 2024 г. отбелязва своя юбилей с концертното турне „70 нюанса любов“, което събира на сцената любими артисти и публика в различни градове на страната.

Днес, по повод рождения ѝ ден, БГ Радио посвещава специална програма с нейните най-големи хитове, звучащи всеки час в ефира.

Певицата продължава активно да се изявява – предстои участие в голямо събитие в София на 1 май 2026 г., където ще бъде част от концертна програма заедно с популярни изпълнители.


  • 1 Сини венци

    4 1 Отговор
    А бре, баят дръра си е

    08:06 26.04.2026

  • 2 стара чанта

    2 1 Отговор
    от мачкан лак

    а ти венке кажи твоята рождена дата
    да те поздравяваме за блудкавите ти пълнежи

    08:15 26.04.2026

  • 3 Юлето

    7 1 Отговор
    Силвия Кацарова едно време идваше да ни пее по дискотеките и по спортните зали. Много танцувахме на песните й. Вярно е,че е от малцинството,но е много талантлива и усмихната жена.

    08:38 26.04.2026

  • 4 Абе…

    3 1 Отговор
    Хубава работа, ама…

    08:45 26.04.2026

  • 5 Честит Рожден Ден

    4 1 Отговор
    Никога не съм ти била на концерт, но винаги съм ти запявала песните!

    08:59 26.04.2026

  • 6 филанкиши

    4 0 Отговор
    Дано не я сънувам!

    09:07 26.04.2026

  • 7 Може би

    4 1 Отговор
    Може да пее, да, но е от най-грозните по-грозна.

    09:13 26.04.2026

  • 8 Мимюн

    2 0 Отговор
    Абе и тя е туркиня колкото Доган е турчин.Дъщеря и въпреки,че баща и е българин пак си личи,че е сигане.За нея и оркестъра работеха най-добрите текстописци,композитори и аранжори.Просто видяха,че в тях има хляб и заложиха.Да,реализираха хубави песни харесвани от плебса.Желая и успех и най-вече здраве,че от него по-ценно няма.Особено на тези години.

    09:40 26.04.2026

  • 9 Попа

    0 0 Отговор
    Една ромка от Толбухин защо се срамува от рода си.

    10:09 26.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.